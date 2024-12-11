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Губернатор Кухарук: у Югры сильное и мощное будущее - РИА Новости, 11.12.2024
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13:30 11.12.2024 (обновлено: 19:10 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/kukharuk-1988591149.html
Губернатор Кухарук: у Югры сильное и мощное будущее
Губернатор Кухарук: у Югры сильное и мощное будущее - РИА Новости, 11.12.2024
Губернатор Кухарук: у Югры сильное и мощное будущее
У Ханты-Мансийского автономного округа, как и у всей России, сильное и мощное будущее, заявил губернатор Руслан Кухарук на праздновании 94-летия со дня... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T13:30
2024-12-11T19:10
ханты-мансийский автономный округ
россия
руслан кухарук
валентина матвиенко
артем жога
югра
совет федерации рф
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ТЮМЕНЬ, 11 дек – РИА Новости. У Ханты-Мансийского автономного округа, как и у всей России, сильное и мощное будущее, заявил губернатор Руслан Кухарук на праздновании 94-летия со дня образования округа. Ханты-Мансийский автономный округ образован 10 декабря 1930 года, в честь 94-летней годовщины в регионе проведут ряд торжественных и культурных мероприятий. Официальный старт на торжественной церемонии во вторник им дал губернатор. В приветствии он отметил, что жители округа гордятся тем, что живут и работают в одном их самых динамично развивающихся регионов России. "Идеи югорчан обращены в будущее - это главное подтверждение того, что наш регион и дальше будет развиваться. Он будет, как и всегда, опорой для развития экономики, безопасности и суверенитета государства… В наших руках могущество и мощь природы, наследие, которое нам передали предыдущее поколения... У Югры сильное и мощное будущее, как и у нашей страны", - подчеркнул Руслан Кухарук. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении сказала, что Югра – один из столпов экономического благополучия страны. Полпред президента в УрФО Артем Жога в своем обращении подчеркнул, что округ активно растёт, строится жильё и инфраструктура, развиваются наука, технологии и промышленность, и акцентировал внимание на том, что Югра стала одним из самых сильных центров волонтёрства, особенно по поддержке специальной военной операции. Тюменский и ямальский губернаторы Александр Моор и Дмитрий Артюхов в своих приветствиях отметили, что регионы связывает общая история и добрососедские отношения, благодаря которым успешно реализуются различные совместные проекты. Ханты-Мансийский автономный округ является одним из энергетических, экономических центров страны и мира. По данным департамента внутренней политики округа, на югорской земле добыто свыше 12 миллиардов тонн нефти, в 2025 году нефтяники добудут 13-миллиардную тонну. На регион приходится 40,7 процента общероссийской добычи и 5 процентов мировой добычи нефти. Регион также лидирует по производству электроэнергии – в год производит более 84 миллиардов киловатт-часов и обеспечивает энергией Ямал, Тюменскую, Свердловскую и Томскую области. Югра входит в пятерку регионов-лидеров по качеству жизни и стабильно демонстрирует демографический прирост, занимает третье место по качеству медицинских услуг. Здесь реализуются наукоемкие проекты в сфере использования беспилотных авиа- и наземных транспортных средств, применения математического моделирования и программно-аппаратных комплексов c использованием искусственного интеллекта. В 2024 году округ занял пятую строчку рейтинга регионов-лидеров России по социально-экономической устойчивости, а Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск вошли в пятерку наиболее благоприятных для проживания в стране городов. Кроме того, по итогам года автономный округ признан лидером по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги".
https://ria.ru/20241211/yugra-1988575829.html
https://ria.ru/20241209/trudoustroystvo-1988207476.html
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ханты-мансийский автономный округ, россия, руслан кухарук, валентина матвиенко, артем жога, югра, совет федерации рф
Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Руслан Кухарук, Валентина Матвиенко, Артем Жога, Югра, Совет Федерации РФ
Губернатор Кухарук: у Югры сильное и мощное будущее

Глава ХМАО Руслан Кухарук заявил, что у региона сильное и мощное будущее

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 11 дек – РИА Новости. У Ханты-Мансийского автономного округа, как и у всей России, сильное и мощное будущее, заявил губернатор Руслан Кухарук на праздновании 94-летия со дня образования округа.
Ханты-Мансийский автономный округ образован 10 декабря 1930 года, в честь 94-летней годовщины в регионе проведут ряд торжественных и культурных мероприятий. Официальный старт на торжественной церемонии во вторник им дал губернатор. В приветствии он отметил, что жители округа гордятся тем, что живут и работают в одном их самых динамично развивающихся регионов России.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
"Лучшие вкусы Югры" наградили в Ханты-Мансийске
Вчера, 12:22
"Идеи югорчан обращены в будущее - это главное подтверждение того, что наш регион и дальше будет развиваться. Он будет, как и всегда, опорой для развития экономики, безопасности и суверенитета государства… В наших руках могущество и мощь природы, наследие, которое нам передали предыдущее поколения... У Югры сильное и мощное будущее, как и у нашей страны", - подчеркнул Руслан Кухарук.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении сказала, что Югра – один из столпов экономического благополучия страны. Полпред президента в УрФО Артем Жога в своем обращении подчеркнул, что округ активно растёт, строится жильё и инфраструктура, развиваются наука, технологии и промышленность, и акцентировал внимание на том, что Югра стала одним из самых сильных центров волонтёрства, особенно по поддержке специальной военной операции. Тюменский и ямальский губернаторы Александр Моор и Дмитрий Артюхов в своих приветствиях отметили, что регионы связывает общая история и добрососедские отношения, благодаря которым успешно реализуются различные совместные проекты.
Ханты-Мансийский автономный округ является одним из энергетических, экономических центров страны и мира. По данным департамента внутренней политики округа, на югорской земле добыто свыше 12 миллиардов тонн нефти, в 2025 году нефтяники добудут 13-миллиардную тонну. На регион приходится 40,7 процента общероссийской добычи и 5 процентов мировой добычи нефти. Регион также лидирует по производству электроэнергии – в год производит более 84 миллиардов киловатт-часов и обеспечивает энергией Ямал, Тюменскую, Свердловскую и Томскую области.
Югра входит в пятерку регионов-лидеров по качеству жизни и стабильно демонстрирует демографический прирост, занимает третье место по качеству медицинских услуг. Здесь реализуются наукоемкие проекты в сфере использования беспилотных авиа- и наземных транспортных средств, применения математического моделирования и программно-аппаратных комплексов c использованием искусственного интеллекта. В 2024 году округ занял пятую строчку рейтинга регионов-лидеров России по социально-экономической устойчивости, а Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск вошли в пятерку наиболее благоприятных для проживания в стране городов. Кроме того, по итогам года автономный округ признан лидером по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги".
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
В Минтруде отметили опыт Сургутского района по трудоустройству подростков
9 декабря, 16:49
 
Ханты-Мансийский автономный округРоссияРуслан КухарукВалентина МатвиенкоАртем ЖогаЮграСовет Федерации РФ
 
 
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