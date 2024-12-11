https://ria.ru/20241211/krym-1988635306.html

В Крыму проведут проверку после жалобы роженицы на врачей

В Крыму проведут проверку после жалобы роженицы на врачей - РИА Новости, 11.12.2024

В Крыму проведут проверку после жалобы роженицы на врачей

Проверку проведут в Симферопольском роддоме №2 после жалобы роженицы на оказание медицинской помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского минздрава. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T16:45

2024-12-11T16:45

2024-12-11T16:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Проверку проведут в Симферопольском роддоме №2 после жалобы роженицы на оказание медицинской помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского минздрава. "По факту оказания медицинской помощи данной пациентке будет проведена проверка в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности", - сказали в минздраве. Ранее Telegram-канал Baza сообщил о жалобе женщины на трудные роды и врачебную ошибку в симферопольском роддоме. В частности, роженица обвинила врачей в использовании при родах запрещенного приема – выдавливание локтями, чтобы подтолкнуть плод, а также в том, что ее заставили рожать естественным путем вместо кесарева сечения. По данным Telegram-канала, родился мальчик весом более 4 кг, он сильно травмирован и находится в паллиативном отделении, при этом сами врачи утверждают, что запрещенные методы не использовали, действовали согласно пособию, а роды непрогнозируемо осложнились дистоцией плечиков.

https://ria.ru/20240425/bolnitsa-1942202140.html

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происшествия