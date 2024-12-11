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В Крыму проведут проверку после жалобы роженицы на врачей - РИА Новости, 11.12.2024
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16:45 11.12.2024 (обновлено: 16:51 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/krym-1988635306.html
В Крыму проведут проверку после жалобы роженицы на врачей
В Крыму проведут проверку после жалобы роженицы на врачей - РИА Новости, 11.12.2024
В Крыму проведут проверку после жалобы роженицы на врачей
Проверку проведут в Симферопольском роддоме №2 после жалобы роженицы на оказание медицинской помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского минздрава. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T16:45
2024-12-11T16:51
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Проверку проведут в Симферопольском роддоме №2 после жалобы роженицы на оказание медицинской помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского минздрава. "По факту оказания медицинской помощи данной пациентке будет проведена проверка в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности", - сказали в минздраве. Ранее Telegram-канал Baza сообщил о жалобе женщины на трудные роды и врачебную ошибку в симферопольском роддоме. В частности, роженица обвинила врачей в использовании при родах запрещенного приема – выдавливание локтями, чтобы подтолкнуть плод, а также в том, что ее заставили рожать естественным путем вместо кесарева сечения. По данным Telegram-канала, родился мальчик весом более 4 кг, он сильно травмирован и находится в паллиативном отделении, при этом сами врачи утверждают, что запрещенные методы не использовали, действовали согласно пособию, а роды непрогнозируемо осложнились дистоцией плечиков.
https://ria.ru/20240425/bolnitsa-1942202140.html
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происшествия
Происшествия
В Крыму проведут проверку после жалобы роженицы на врачей

В Симферопольском роддоме проведут проверку после жалобы роженицы на врачей

© Fotolia / xyПустая больничная койка
Пустая больничная койка - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Fotolia / xy
Пустая больничная койка. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Проверку проведут в Симферопольском роддоме №2 после жалобы роженицы на оказание медицинской помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского минздрава.
"По факту оказания медицинской помощи данной пациентке будет проведена проверка в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности", - сказали в минздраве.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил о жалобе женщины на трудные роды и врачебную ошибку в симферопольском роддоме. В частности, роженица обвинила врачей в использовании при родах запрещенного приема – выдавливание локтями, чтобы подтолкнуть плод, а также в том, что ее заставили рожать естественным путем вместо кесарева сечения. По данным Telegram-канала, родился мальчик весом более 4 кг, он сильно травмирован и находится в паллиативном отделении, при этом сами врачи утверждают, что запрещенные методы не использовали, действовали согласно пособию, а роды непрогнозируемо осложнились дистоцией плечиков.
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