https://ria.ru/20241211/krym-1988570570.html

В Крыму начали проверку после видео, где школьники избивают сверстницу

В Крыму начали проверку после видео, где школьники избивают сверстницу - РИА Новости, 11.12.2024

В Крыму начали проверку после видео, где школьники избивают сверстницу

Следователи начали проверку после видео, на котором школьники избивают сверстницу на пляже в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T11:48

2024-12-11T11:48

2024-12-11T11:48

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россия

щелкино

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Следователи начали проверку после видео, на котором школьники избивают сверстницу на пляже в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ. По информации регионального ведомства, в Telegram-каналах распространяется видео, на котором, как сообщается, школьники на пляже в Щелкино избивают несовершеннолетнюю, сопровождая издевательства снятием на мобильный телефон. "Организована проверка сведений, выявленных в ходе мониторинга соцсетей, о применении насилия группой подростков в отношении сверстницы на территории Ленинского района", - говорится в сообщении. Следователям поручено установить всех участников конфликта и дать их действиям правовую оценку, а также обстановке в их семьях и воспитательному процессу со стороны родителей, школы и сотрудников органов профилактики. Проверку также начала и прокуратура республики.

https://ria.ru/20241206/kuzbass-1987740208.html

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происшествия, россия, щелкино, следственный комитет россии (ск рф)