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В Крыму начали проверку после видео, где школьники избивают сверстницу
В Крыму начали проверку после видео, где школьники избивают сверстницу - РИА Новости, 11.12.2024
В Крыму начали проверку после видео, где школьники избивают сверстницу
Следователи начали проверку после видео, на котором школьники избивают сверстницу на пляже в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T11:48
2024-12-11T11:48
2024-12-11T11:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Следователи начали проверку после видео, на котором школьники избивают сверстницу на пляже в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ. По информации регионального ведомства, в Telegram-каналах распространяется видео, на котором, как сообщается, школьники на пляже в Щелкино избивают несовершеннолетнюю, сопровождая издевательства снятием на мобильный телефон. "Организована проверка сведений, выявленных в ходе мониторинга соцсетей, о применении насилия группой подростков в отношении сверстницы на территории Ленинского района", - говорится в сообщении. Следователям поручено установить всех участников конфликта и дать их действиям правовую оценку, а также обстановке в их семьях и воспитательному процессу со стороны родителей, школы и сотрудников органов профилактики. Проверку также начала и прокуратура республики.
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происшествия, россия, щелкино, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Щелкино, Следственный комитет России (СК РФ)
В Крыму начали проверку после видео, где школьники избивают сверстницу
СК начал проверку после видео, на котором школьники избивают сверстницу в Крыму