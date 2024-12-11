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В Крыму начали проверку после видео, где школьники избивают сверстницу - РИА Новости, 11.12.2024
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11:48 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/krym-1988570570.html
В Крыму начали проверку после видео, где школьники избивают сверстницу
В Крыму начали проверку после видео, где школьники избивают сверстницу - РИА Новости, 11.12.2024
В Крыму начали проверку после видео, где школьники избивают сверстницу
Следователи начали проверку после видео, на котором школьники избивают сверстницу на пляже в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T11:48
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происшествия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Следователи начали проверку после видео, на котором школьники избивают сверстницу на пляже в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ. По информации регионального ведомства, в Telegram-каналах распространяется видео, на котором, как сообщается, школьники на пляже в Щелкино избивают несовершеннолетнюю, сопровождая издевательства снятием на мобильный телефон. "Организована проверка сведений, выявленных в ходе мониторинга соцсетей, о применении насилия группой подростков в отношении сверстницы на территории Ленинского района", - говорится в сообщении. Следователям поручено установить всех участников конфликта и дать их действиям правовую оценку, а также обстановке в их семьях и воспитательному процессу со стороны родителей, школы и сотрудников органов профилактики. Проверку также начала и прокуратура республики.
https://ria.ru/20241206/kuzbass-1987740208.html
https://ria.ru/20241209/peterburg-1988137257.html
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происшествия, россия, щелкино, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Щелкино, Следственный комитет России (СК РФ)
В Крыму начали проверку после видео, где школьники избивают сверстницу

СК начал проверку после видео, на котором школьники избивают сверстницу в Крыму

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Следователи начали проверку после видео, на котором школьники избивают сверстницу на пляже в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ.
По информации регионального ведомства, в Telegram-каналах распространяется видео, на котором, как сообщается, школьники на пляже в Щелкино избивают несовершеннолетнюю, сопровождая издевательства снятием на мобильный телефон.
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"Организована проверка сведений, выявленных в ходе мониторинга соцсетей, о применении насилия группой подростков в отношении сверстницы на территории Ленинского района", - говорится в сообщении.
Следователям поручено установить всех участников конфликта и дать их действиям правовую оценку, а также обстановке в их семьях и воспитательному процессу со стороны родителей, школы и сотрудников органов профилактики.
Проверку также начала и прокуратура республики.
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ПроисшествияРоссияЩелкиноСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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