https://ria.ru/20241211/kravtsov-1988710824.html
Кравцов пригласил Путина на чемпионат "Профессионалы"
Кравцов пригласил Путина на чемпионат "Профессионалы" - РИА Новости, 11.12.2024
Кравцов пригласил Путина на чемпионат "Профессионалы"
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов пригласил президента России Владимира Путина посетить в следующем году чемпионат по профессиональному мастерству... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T23:38
2024-12-11T23:38
2024-12-11T23:38
россия
владимир путин
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
правительство рф
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов пригласил президента России Владимира Путина посетить в следующем году чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы". "Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте пригласить вас на следующий чемпионат, если ваш график позволит - провести встречу с ребятами-победителями чемпионата, они будут просто счастливыми, для них это будет очень важно", - сказал министр в ходе совещания Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. "Что касается следующего соревнования - посмотрим… А встреча с ребятами, конечно, с администрацией поговорите, пожалуйста, если будет возможно, с удовольствием с ними встречусь", - ответил Путин. По словам Кравцова, чемпионат "Профессионалы" нисколько не уступает международным соревнованиям. "Даже по качеству, как говорят эксперты, (чемпионат "Профессионалы") превосходит WorldSkills", - уточнил глава Минпросвещения РФ. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству направлено на поддержку молодежи и трудоустройство ребят в ведущие компании отечественных производителей. Движение представляет собой соревновательные мероприятия, направленные на демонстрацию компетенций и работу по формированию прототипов "продуктов" в разных областях. Оно включает в себя мероприятия чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и Чемпионата высоких технологий. Оба чемпионата проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет". В 2024 году участниками Чемпионатного движения стали более 500 тысяч человек, из них около 43 тысяч - конкурсанты со всех регионов страны.
https://ria.ru/20241211/putin-1988708209.html
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россия, владимир путин, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), правительство рф
Россия, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Правительство РФ
Кравцов пригласил Путина на чемпионат "Профессионалы"
Кравцов пригласил Путина посетить чемпионат "Профессионалы" в следующем году
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов пригласил президента России Владимира Путина посетить в следующем году чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы".
"Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте пригласить вас на следующий чемпионат, если ваш график позволит - провести встречу с ребятами-победителями чемпионата, они будут просто счастливыми, для них это будет очень важно", - сказал министр в ходе совещания Путина
с членами правительства РФ
в режиме видеоконференции.
"Что касается следующего соревнования - посмотрим… А встреча с ребятами, конечно, с администрацией поговорите, пожалуйста, если будет возможно, с удовольствием с ними встречусь", - ответил Путин.
По словам Кравцова
, чемпионат "Профессионалы" нисколько не уступает международным соревнованиям. "Даже по качеству, как говорят эксперты, (чемпионат "Профессионалы") превосходит WorldSkills", - уточнил глава Минпросвещения РФ.
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству направлено на поддержку молодежи и трудоустройство ребят в ведущие компании отечественных производителей. Движение представляет собой соревновательные мероприятия, направленные на демонстрацию компетенций и работу по формированию прототипов "продуктов" в разных областях. Оно включает в себя мероприятия чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и Чемпионата высоких технологий. Оба чемпионата проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет".
В 2024 году участниками Чемпионатного движения стали более 500 тысяч человек, из них около 43 тысяч - конкурсанты со всех регионов страны.