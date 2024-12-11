https://ria.ru/20241211/kravtsov-1988710824.html

Кравцов пригласил Путина на чемпионат "Профессионалы"

Кравцов пригласил Путина на чемпионат "Профессионалы" - РИА Новости, 11.12.2024

Кравцов пригласил Путина на чемпионат "Профессионалы"

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов пригласил президента России Владимира Путина посетить в следующем году чемпионат по профессиональному мастерству... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T23:38

2024-12-11T23:38

2024-12-11T23:38

россия

владимир путин

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

правительство рф

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов пригласил президента России Владимира Путина посетить в следующем году чемпионат по профессиональному мастерству "Профессионалы". "Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте пригласить вас на следующий чемпионат, если ваш график позволит - провести встречу с ребятами-победителями чемпионата, они будут просто счастливыми, для них это будет очень важно", - сказал министр в ходе совещания Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. "Что касается следующего соревнования - посмотрим… А встреча с ребятами, конечно, с администрацией поговорите, пожалуйста, если будет возможно, с удовольствием с ними встречусь", - ответил Путин. По словам Кравцова, чемпионат "Профессионалы" нисколько не уступает международным соревнованиям. "Даже по качеству, как говорят эксперты, (чемпионат "Профессионалы") превосходит WorldSkills", - уточнил глава Минпросвещения РФ. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству направлено на поддержку молодежи и трудоустройство ребят в ведущие компании отечественных производителей. Движение представляет собой соревновательные мероприятия, направленные на демонстрацию компетенций и работу по формированию прототипов "продуктов" в разных областях. Оно включает в себя мероприятия чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и Чемпионата высоких технологий. Оба чемпионата проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет". В 2024 году участниками Чемпионатного движения стали более 500 тысяч человек, из них около 43 тысяч - конкурсанты со всех регионов страны.

https://ria.ru/20241211/putin-1988708209.html

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россия, владимир путин, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), правительство рф