https://ria.ru/20241211/kostroma-1988650386.html

В Костроме подростка заподозрили в создании экстремистского сообщества

В Костроме подростка заподозрили в создании экстремистского сообщества - РИА Новости, 11.12.2024

В Костроме подростка заподозрили в создании экстремистского сообщества

Семнадцатилетний житель Костромской области подозревается в создании экстремистского сообщества, члены которого нападали на прохожих, сообщило СУСК России по... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T17:40

2024-12-11T17:40

2024-12-11T17:40

происшествия

кострома

костромской район

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Семнадцатилетний житель Костромской области подозревается в создании экстремистского сообщества, члены которого нападали на прохожих, сообщило СУСК России по региону. Отмечается, что на основании материалов, представленных региональными управлениями ФСБ и МВД России, возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества). В СУСК уточнили РИА Новости, что подозреваемому 17 лет. По версии следствия, подозреваемый, являясь сторонником экстремистского движения и придерживаясь радикальных взглядов, создал и привлек несколько лиц к участию в экстремистском сообществе, основной целью которого являлось нападение на граждан по признаку принадлежности к социальным группам. При этом следствие не уточняет, что за социальные группы вызывали неприязнь у членов сообщества. "Участники сообщества в июне-ноябре 2024 года на территории Костромы и Костромского района совершили нападение на трех местных жителей, в том числе несовершеннолетних, причинив вред их здоровью и ущерб имуществу", - информирует СУСК. Отмечается, что следствие ходатайствовало перед судом о заключении фигуранта на период предварительного следствия под стражу, однако суд предпочел отправить его под домашний арест. В настоящее время с участием подозреваемого проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, подчеркивает следственное управление. Следствие допускает, что от рук членов сообщества могли пострадать еще люди, и просит, если такие есть, обратиться в следственное управление.

https://ria.ru/20240604/kriminal-1949713335.html

https://ria.ru/20231120/kriminal-1910134231.html

кострома

костромской район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кострома, костромской район