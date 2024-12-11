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В Костроме подростка заподозрили в создании экстремистского сообщества - РИА Новости, 11.12.2024
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17:40 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/kostroma-1988650386.html
В Костроме подростка заподозрили в создании экстремистского сообщества
В Костроме подростка заподозрили в создании экстремистского сообщества - РИА Новости, 11.12.2024
В Костроме подростка заподозрили в создании экстремистского сообщества
Семнадцатилетний житель Костромской области подозревается в создании экстремистского сообщества, члены которого нападали на прохожих, сообщило СУСК России по... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:40
2024-12-11T17:40
происшествия
кострома
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Семнадцатилетний житель Костромской области подозревается в создании экстремистского сообщества, члены которого нападали на прохожих, сообщило СУСК России по региону. Отмечается, что на основании материалов, представленных региональными управлениями ФСБ и МВД России, возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества). В СУСК уточнили РИА Новости, что подозреваемому 17 лет. По версии следствия, подозреваемый, являясь сторонником экстремистского движения и придерживаясь радикальных взглядов, создал и привлек несколько лиц к участию в экстремистском сообществе, основной целью которого являлось нападение на граждан по признаку принадлежности к социальным группам. При этом следствие не уточняет, что за социальные группы вызывали неприязнь у членов сообщества. "Участники сообщества в июне-ноябре 2024 года на территории Костромы и Костромского района совершили нападение на трех местных жителей, в том числе несовершеннолетних, причинив вред их здоровью и ущерб имуществу", - информирует СУСК. Отмечается, что следствие ходатайствовало перед судом о заключении фигуранта на период предварительного следствия под стражу, однако суд предпочел отправить его под домашний арест. В настоящее время с участием подозреваемого проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, подчеркивает следственное управление. Следствие допускает, что от рук членов сообщества могли пострадать еще люди, и просит, если такие есть, обратиться в следственное управление.
https://ria.ru/20240604/kriminal-1949713335.html
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происшествия, кострома, костромской район
Происшествия, Кострома, Костромской район
В Костроме подростка заподозрили в создании экстремистского сообщества

В Костроме СК завел дело на подростка из-за создания экстремистского сообщества

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Семнадцатилетний житель Костромской области подозревается в создании экстремистского сообщества, члены которого нападали на прохожих, сообщило СУСК России по региону.
Отмечается, что на основании материалов, представленных региональными управлениями ФСБ и МВД России, возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества). В СУСК уточнили РИА Новости, что подозреваемому 17 лет.
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По версии следствия, подозреваемый, являясь сторонником экстремистского движения и придерживаясь радикальных взглядов, создал и привлек несколько лиц к участию в экстремистском сообществе, основной целью которого являлось нападение на граждан по признаку принадлежности к социальным группам. При этом следствие не уточняет, что за социальные группы вызывали неприязнь у членов сообщества.
"Участники сообщества в июне-ноябре 2024 года на территории Костромы и Костромского района совершили нападение на трех местных жителей, в том числе несовершеннолетних, причинив вред их здоровью и ущерб имуществу", - информирует СУСК.
Отмечается, что следствие ходатайствовало перед судом о заключении фигуранта на период предварительного следствия под стражу, однако суд предпочел отправить его под домашний арест. В настоящее время с участием подозреваемого проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, подчеркивает следственное управление.
Следствие допускает, что от рук членов сообщества могли пострадать еще люди, и просит, если такие есть, обратиться в следственное управление.
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