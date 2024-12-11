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Кипр ввел новые визовые требования для туристов из России - РИА Новости, 11.12.2024
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20:36 11.12.2024 (обновлено: 23:35 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/kipr-1988696755.html
Кипр ввел новые визовые требования для туристов из России
Кипр ввел новые визовые требования для туристов из России - РИА Новости, 11.12.2024
Кипр ввел новые визовые требования для туристов из России
Республика Кипр ввела новые визовые требования для российских туристов, фактически они повторяют шенгенские, сообщили в Ассоциации туроператоров России. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T20:36
2024-12-11T23:35
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Республика Кипр ввела новые визовые требования для российских туристов, фактически они повторяют шенгенские, сообщили в Ассоциации туроператоров России.АТОР ссылается на разосланный консульством Кипра "Перечень документов, необходимых для ходатайства о выдаче краткосрочной визы в Российской Федерации"."Фактически теперь визовые требования для россиян повторяют шенгенские, хотя виза Кипра остается не шенгенской, а сугубо национальной", — говорится в заявлении.По данным ассоциации, время рассмотрения заявки на получение разрешения на въезд теперь составляет около 15 дней по сравнению со сроком трое-четверо суток ранее.Кроме того, для получения визы необходимо предоставить: "Ужесточение визовых процедур, разумеется, негативно скажется на турпотоке на Кипр, однако и сейчас направление очень далеко от показателей турпотока, который был во время прямого авиасообщения с островом. Стоит отметить, что и до обновления правил получение визы Кипра было достаточно сложной процедурой", — приводит АТОР со ссылкой на туроператора Space Travel. Сейчас, как уточнили в ассоциации, самый популярный среди россиян способ попасть на Кипр — через Ереван, но этого недостаточно, чтобы обеспечить значимый турпоток, а рейсы из Дубая и Дохи выполняются ограниченно.
https://ria.ru/20241127/turizm-1986020629.html
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кипр, россия, ереван, ассоциация туроператоров россии (атор), в мире
Кипр, Россия, Ереван, Ассоциация туроператоров России (АТОР), В мире
Кипр ввел новые визовые требования для туристов из России

АТОР: Республика Кипр ужесточила визовые требования для россиян

© РИА Новости / Борис Бабанов | Перейти в медиабанкКипр
Кипр - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Борис Бабанов
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Республика Кипр ввела новые визовые требования для российских туристов, фактически они повторяют шенгенские, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
АТОР ссылается на разосланный консульством Кипра "Перечень документов, необходимых для ходатайства о выдаче краткосрочной визы в Российской Федерации".
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"Фактически теперь визовые требования для россиян повторяют шенгенские, хотя виза Кипра остается не шенгенской, а сугубо национальной", — говорится в заявлении.
По данным ассоциации, время рассмотрения заявки на получение разрешения на въезд теперь составляет около 15 дней по сравнению со сроком трое-четверо суток ранее.
Кроме того, для получения визы необходимо предоставить:
  • выписку из Социального фонда за последние десять лет с цифровой подписью;
  • выписки с банковских счетов со всеми операциями за последние три месяца;
  • информацию о зарплате от работодателя за последние шесть месяцев;
  • копии всех страниц российского паспорта.
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"Ужесточение визовых процедур, разумеется, негативно скажется на турпотоке на Кипр, однако и сейчас направление очень далеко от показателей турпотока, который был во время прямого авиасообщения с островом. Стоит отметить, что и до обновления правил получение визы Кипра было достаточно сложной процедурой", — приводит АТОР со ссылкой на туроператора Space Travel.
Сейчас, как уточнили в ассоциации, самый популярный среди россиян способ попасть на Кипр — через Ереван, но этого недостаточно, чтобы обеспечить значимый турпоток, а рейсы из Дубая и Дохи выполняются ограниченно.
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