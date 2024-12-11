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В Канаде ответили на слова Трампа о ее превращении в американский штат - РИА Новости, 11.12.2024
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12:30 11.12.2024 (обновлено: 12:51 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/kanada-1988577616.html
В Канаде ответили на слова Трампа о ее превращении в американский штат
В Канаде ответили на слова Трампа о ее превращении в американский штат - РИА Новости, 11.12.2024
В Канаде ответили на слова Трампа о ее превращении в американский штат
Правительство Канады настроено решительно отстаивать интересы страны в свете комментариев будущего президента США Дональда Трампа о Канаде как об "американском... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T12:30
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Правительство Канады настроено решительно отстаивать интересы страны в свете комментариев будущего президента США Дональда Трампа о Канаде как об "американском штате", заявила министр финансов Канады Христя Фриланд, ее слова приводит канадский телеканал CBC. Ранее Трамп в шутку назвал канадского премьер-министра Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Штатами тарифов на канадские товары после вступления Трампа в должность. "Я хочу сказать канадцам, что наше правительство абсолютно решительно настроено защищать национальные интересы", - ответила Фриланд на вопрос журналиста, стоит ли Канаде всерьез воспринимать слова Трампа о перспективах страны стать частью США. В свою очередь, председатель совета казначейства и экс-министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что Канада - "суверенное государство", и что в свете "угроз" Трампа правительство будет делать для канадцев все возможное. Трюдо ранее заявил, что Канада ответит, если Трамп решит ввести тарифы в размере 25% на канадские товары. Ранее Трамп заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках. Согласно условиям T-MEC или USMCA, как называют договор о свободной торговле в Северной Америке, многие товары между тремя странами торгуются без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов. В этом смысле предложение избранного президента США является нарушением условий договора, которое может осложнить экономические и политические отношения между государствами региона.
https://ria.ru/20241130/tramp-1986665623.html
https://ria.ru/20241107/kanada-1982474105.html
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канада, сша, дональд трамп, христя фриланд, джастин трюдо, в мире
Канада, США, Дональд Трамп, Христя Фриланд, Джастин Трюдо, В мире
В Канаде ответили на слова Трампа о ее превращении в американский штат

Фриланд после слов Трампа заявила, что Канада будет отстаивать свои интересы

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Правительство Канады настроено решительно отстаивать интересы страны в свете комментариев будущего президента США Дональда Трампа о Канаде как об "американском штате", заявила министр финансов Канады Христя Фриланд, ее слова приводит канадский телеканал CBC.
Ранее Трамп в шутку назвал канадского премьер-министра Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Штатами тарифов на канадские товары после вступления Трампа в должность.
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"Я хочу сказать канадцам, что наше правительство абсолютно решительно настроено защищать национальные интересы", - ответила Фриланд на вопрос журналиста, стоит ли Канаде всерьез воспринимать слова Трампа о перспективах страны стать частью США.
В свою очередь, председатель совета казначейства и экс-министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что Канада - "суверенное государство", и что в свете "угроз" Трампа правительство будет делать для канадцев все возможное.
Трюдо ранее заявил, что Канада ответит, если Трамп решит ввести тарифы в размере 25% на канадские товары.
Ранее Трамп заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках.
Согласно условиям T-MEC или USMCA, как называют договор о свободной торговле в Северной Америке, многие товары между тремя странами торгуются без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов. В этом смысле предложение избранного президента США является нарушением условий договора, которое может осложнить экономические и политические отношения между государствами региона.
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КанадаСШАДональд ТрампХристя ФриландДжастин ТрюдоВ мире
 
 
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