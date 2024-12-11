https://ria.ru/20241211/kanada-1988577616.html

В Канаде ответили на слова Трампа о ее превращении в американский штат

В Канаде ответили на слова Трампа о ее превращении в американский штат - РИА Новости, 11.12.2024

В Канаде ответили на слова Трампа о ее превращении в американский штат

Правительство Канады настроено решительно отстаивать интересы страны в свете комментариев будущего президента США Дональда Трампа о Канаде как об "американском... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T12:30

2024-12-11T12:30

2024-12-11T12:51

канада

сша

дональд трамп

христя фриланд

джастин трюдо

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982128232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b397a96d32e62710338461be3eb19474.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Правительство Канады настроено решительно отстаивать интересы страны в свете комментариев будущего президента США Дональда Трампа о Канаде как об "американском штате", заявила министр финансов Канады Христя Фриланд, ее слова приводит канадский телеканал CBC. Ранее Трамп в шутку назвал канадского премьер-министра Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Штатами тарифов на канадские товары после вступления Трампа в должность. "Я хочу сказать канадцам, что наше правительство абсолютно решительно настроено защищать национальные интересы", - ответила Фриланд на вопрос журналиста, стоит ли Канаде всерьез воспринимать слова Трампа о перспективах страны стать частью США. В свою очередь, председатель совета казначейства и экс-министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что Канада - "суверенное государство", и что в свете "угроз" Трампа правительство будет делать для канадцев все возможное. Трюдо ранее заявил, что Канада ответит, если Трамп решит ввести тарифы в размере 25% на канадские товары. Ранее Трамп заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках. Согласно условиям T-MEC или USMCA, как называют договор о свободной торговле в Северной Америке, многие товары между тремя странами торгуются без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов. В этом смысле предложение избранного президента США является нарушением условий договора, которое может осложнить экономические и политические отношения между государствами региона.

https://ria.ru/20241130/tramp-1986665623.html

https://ria.ru/20241107/kanada-1982474105.html

канада

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

канада, сша, дональд трамп, христя фриланд, джастин трюдо, в мире