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СМИ сообщили о гибели министра по делам беженцев и репатриантов Афганистана
СМИ сообщили о гибели министра по делам беженцев и репатриантов Афганистана - РИА Новости, 11.12.2024
СМИ сообщили о гибели министра по делам беженцев и репатриантов Афганистана
Министр по делам беженцев и репатриантов Афганистана Халиль Рахман Хаккани погиб в результате теракта в Кабуле, сообщает местный новостной портал Tolo news со... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:32
2024-12-11T14:32
2024-12-11T14:32
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Министр по делам беженцев и репатриантов Афганистана Халиль Рахман Хаккани погиб в результате теракта в Кабуле, сообщает местный новостной портал Tolo news со ссылкой на источники. По данным портала, которые он приводит в своем Telegram-канале, при взрыве в офисе ведомства пострадали еще несколько человек. Подробности выясняются.
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в мире, афганистан, кабул (город), происшествия
В мире, Афганистан, Кабул (город), Происшествия
СМИ сообщили о гибели министра по делам беженцев и репатриантов Афганистана
Tolo news: при теракте в Кабуле погиб министр по делам беженцев и репатриантов