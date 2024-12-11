https://ria.ru/20241211/kabul-1988604834.html

СМИ сообщили о гибели министра по делам беженцев и репатриантов Афганистана

СМИ сообщили о гибели министра по делам беженцев и репатриантов Афганистана - РИА Новости, 11.12.2024

СМИ сообщили о гибели министра по делам беженцев и репатриантов Афганистана

Министр по делам беженцев и репатриантов Афганистана Халиль Рахман Хаккани погиб в результате теракта в Кабуле, сообщает местный новостной портал Tolo news со... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T14:32

2024-12-11T14:32

2024-12-11T14:32

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Министр по делам беженцев и репатриантов Афганистана Халиль Рахман Хаккани погиб в результате теракта в Кабуле, сообщает местный новостной портал Tolo news со ссылкой на источники. По данным портала, которые он приводит в своем Telegram-канале, при взрыве в офисе ведомства пострадали еще несколько человек. Подробности выясняются.

https://ria.ru/20241009/terakt-1977078853.html

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в мире, афганистан, кабул (город), происшествия