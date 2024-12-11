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СМИ сообщили о гибели министра по делам беженцев и репатриантов Афганистана - РИА Новости, 11.12.2024
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14:32 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/kabul-1988604834.html
СМИ сообщили о гибели министра по делам беженцев и репатриантов Афганистана
СМИ сообщили о гибели министра по делам беженцев и репатриантов Афганистана - РИА Новости, 11.12.2024
СМИ сообщили о гибели министра по делам беженцев и репатриантов Афганистана
Министр по делам беженцев и репатриантов Афганистана Халиль Рахман Хаккани погиб в результате теракта в Кабуле, сообщает местный новостной портал Tolo news со... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:32
2024-12-11T14:32
в мире
афганистан
кабул (город)
происшествия
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Министр по делам беженцев и репатриантов Афганистана Халиль Рахман Хаккани погиб в результате теракта в Кабуле, сообщает местный новостной портал Tolo news со ссылкой на источники. По данным портала, которые он приводит в своем Telegram-канале, при взрыве в офисе ведомства пострадали еще несколько человек. Подробности выясняются.
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афганистан
кабул (город)
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в мире, афганистан, кабул (город), происшествия
В мире, Афганистан, Кабул (город), Происшествия
СМИ сообщили о гибели министра по делам беженцев и репатриантов Афганистана

Tolo news: при теракте в Кабуле погиб министр по делам беженцев и репатриантов

© AP Photo / Rahmat GulСотрудники безопасности в Кабуле, Афганистан
Сотрудники безопасности в Кабуле, Афганистан - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Rahmat Gul
Сотрудники безопасности в Кабуле, Афганистан. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Министр по делам беженцев и репатриантов Афганистана Халиль Рахман Хаккани погиб в результате теракта в Кабуле, сообщает местный новостной портал Tolo news со ссылкой на источники.
По данным портала, которые он приводит в своем Telegram-канале, при взрыве в офисе ведомства пострадали еще несколько человек.
Подробности выясняются.
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