https://ria.ru/20241211/kabanova-1988354244.html

Анна Кабанова: нас ждет интенсивная гонка финансовых технологий

Анна Кабанова: нас ждет интенсивная гонка финансовых технологий - РИА Новости, 11.12.2024

Анна Кабанова: нас ждет интенсивная гонка финансовых технологий

О том, каким образом российские банки совершенствуют цифровые технологии в конкурентной борьбе за корпоративных клиентов, в интервью РИА Новости рассказала... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T12:00

2024-12-11T12:00

2024-12-11T16:08

экономика

россия

псб (банк псб)

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О том, каким образом российские банки совершенствуют цифровые технологии в конкурентной борьбе за корпоративных клиентов, в интервью РИА Новости рассказала старший вице-президент – руководитель блока цифровизации, сопровождения и поддержки юридических лиц ПСБ Анна Кабанова: - О возможностях, которые банковские цифровые технологии дают частным клиентам, сказано немало. А что происходит в сегменте юридических лиц, насколько велик их запрос на цифровизацию отношений с банковским сектором?- За последние пять лет активность в цифровизации банковских продуктов и услуг стремительно выросла, это настоящая гонка технологий. В борьбе за клиента банки сосредоточились на улучшении клиентского опыта при обеспечении бесшовной и безопасной передачи данных.В части юридических лиц запрос на цифровизацию, как правило, сопряжен со спецификой отраслевой деятельности клиента. Сформировался тренд, когда клиентам нужен не столько классический банк в части расчетно-кассового обслуживания, сколько предоставляемые им дополнительные услуги и сервисы, позволяющие управлять бизнесом онлайн.Для компаний актуальны простые, эффективные и технологичные решения. Например, несколько лет назад на растущих объемах возникла потребность в техническом обеспечении быстрых платежей и массовых выплат, что было успешно реализовано практически во всех банках. В настоящее время развиваются мобильные технологии, чат-боты, открытые API, искусственный интеллект и облачные решения.Новым инструментом для банков стали цифровые финансовые активы (ЦФА). Крупные игроки, включая ПСБ, создали инфраструктуру как для выпуска собственных ЦФА, так и для предоставления платформы другим эмитентам. Работа платформ контролируется Центральным банком. ЦФА позволяют компаниям-эмитентам сократить сроки получения финансирования при снижении операционных издержек, что рассматривается как альтернатива краткосрочному банковскому кредитованию. Интерес со стороны бизнеса к ЦФА растет – операторы информационных систем прогнозируют, что объем выпусков ЦФА в 2025 году составит около 1 триллиона рублей.- Можно ли для юридических лиц создать некую общую систему дистанционного банковского обслуживания со всеми необходимыми сервисами наподобие тех, что используют физические лица?- Да, конечно. В настоящее время для бизнеса уже созданы системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) с развитыми сервисами, продуктами и услугами. Однако сложная структура корпоративной организации все же требует индивидуального подхода и гибкости в работе с юридическими лицами, и без участия клиентского менеджера в данном секторе бизнеса не обойтись. Менеджеры совместно с клиентами собирают своего рода конструктор ― наиболее эффективную конфигурацию пакета продуктов и услуг для ведения финансовой деятельности. Конечно же, все дальнейшее обслуживание осуществляется через цифровые каналы.Банки разработали свои Open API, но из-за разницы в стандартах и протоколах для крупных клиентов с большим объемом операций увеличилась стоимость интеграции с каждым банком в отдельности. Решение было найдено на уровне регулятора: Банк России разработал единые стандарты для открытого банкинга, что позволит клиентам упростить интеграцию и взаимодействовать со всеми банками без выхода из своей ERP-системы (программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов компании ― прим.ред.). На данный момент эти стандарты носят рекомендательный характер. Банковский сектор прорабатывает возможный потенциал для развития бизнеса в рамках внедряемых изменений.В ПСБ в настоящее время доступны несколько API: технология, работающая с системой "1С: Предприятия", международный стандарт обмена электронными сообщениями между финансовыми организациями ISO 20022 и система Национального расчетного депозитария "Транзит 2.0". Мы разработали и собственный API для интеграции информационных систем корпоративных клиентов в систему ДБО банка.Популярность таких API у бизнес-клиентов российских банков, в том числе нашего, заметно растет. Благодаря этой технологии клиенты мгновенно обмениваются данными с банками: получают выписки и справки, отправляют заявления и распоряжения. За счет этого в том числе упрощаются процедуры сопровождения кредитов и перечисления выплат по зарплатным проектам.- Сегодня ведущие розничные банки очень жестко конкурируют за клиента. Насколько высока такая конкуренция в корпоративном сегменте?- Действительно, конкуренция высока во всех клиентских сегментах, но особенно ― за корпоративных клиентов. Выигрывает тот, кто способен обеспечить клиентам оперативное выполнение финансовых операций без ущерба качеству услуг, в первую очередь, за счет эффективной системы дистанционного банковского обслуживания. Поэтому каждый банк работает над улучшением своей системы ДБО.Одним из главных направлений цифрового развития становится персонализация интерфейса и продуктов в системе ДБО под потребности конкретного клиента: от возможности менять навигационное меню и формат таблиц до гибкой настройки доступов к продуктам и уровня прав на просмотр, изменение и подпись документов. В ПСБ все эти возможности разработаны и продолжают развиваться, наша система ДБО для крупного бизнеса отмечена в числе лучших в 2024 году.- Расскажите о сервисе банковского сопровождения контрактов (БСК). В чем он заключается? Удалось ли банкам перевести БСК в цифру? Может ли такое сопровождение сегодня проводиться полностью дистанционно?- Банковское сопровождение контрактов (БСК) – один из самых востребованных сервисов среди юридических лиц. Он позволяет контролировать не только платежи, но и объем выполненных работ, что особенно важно в реализации сложных инфраструктурных проектов, как государственных, так и коммерческих. У нас за последние два года количество пользователей сервиса выросло в два раза. Заказчик видит всю цепочку кооперации за счет подключения к сервису соисполнителей, которые выполняют свою часть контракта. Таким образом, банковское сопровождение контрактов позволяет повысить прозрачность сделок. ПСБ является одним из лидеров среди крупнейших банков по сервису БСК в цифровом виде. Цифровизация позволяет в режиме онлайн формировать электронное досье всех документов, поступающих в рамках исполнения платежей по контракту. Поэтому всегда можно иметь под рукой проверенную банком первичную документацию, обосновывающую исполнение работ по контракту.- Оцените текущий уровень затрат банков на цифровые решения для бизнеса, будет ли доля таких затрат и дальше расти? Насколько быстро они окупаются?- Затраты банков на цифровые решения ― это инвестиции в повышение клиентской лояльности и в привлечение новых клиентов за счет увеличения доступности цифровых продуктов, сервисов и скорости предоставления услуг. Цифровизация в финтехе уже не является конкурентным преимуществом ― это обязательный стандарт, с различной степенью готовности присутствующий у всех финансовых организаций. Регулятор стимулирует банки разрабатывать новые сервисы, тем самым повышая конкуренцию.Россия входит в список ведущих стран по развитию финтеха. Эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ подсчитали, что внутренние затраты финансового сектора на цифровизацию в 2023 году составили 623 миллиарда рублей ― на 25 % больше, чем за предыдущий период. В этом году расходы также выросли.- Как будет идти дальнейшее развитие цифровых сервисов и продуктов для бизнеса? Будет ли расширяться сфера применения технологий искусственного интеллекта?- При дальнейшем развитии цифровых сервисов будет наблюдаться усиление роли регулятора как одного из ключевых драйверов инновационных изменений. Банк России уже сейчас активно внедряет открытый банкинг, цифровую валюту и другие технологии, стимулируя игроков рынка вовлекаться в эти процессы и совершенствовать применяемые решения.Наиболее перспективной и признанной на государственном уровне стратегически важной технологией является искусственный интеллект (ИИ). Применение ИИ позволяет автоматизировать многие внутренние процессы, увеличив скорость оказания услуг, оптимизировав расходы на персонал. Сейчас наблюдается бум внедрения в банковский сектор генеративного ИИ, который перспективен с точки зрения анализа поведения клиента и его клиентского пути, в том числе в системе ДБО. На основе такого анализа банки могут делать персональные предложения продуктов и услуг с визуализацией и обоснованием выгоды для клиента ― они основаны на большом количестве данных, проанализированных ИИ. Наши эксперты прогнозируют, что инвестиционные решения и финансовое планирование на основе генеративного ИИ станут более точными и адаптированными под клиента, повысится эффективность управления рисками.Несмотря на то что технология развивается очень быстро и нейросети учатся с огромной скоростью, полностью перекладывать ответственность за принятие решений на ИИ нельзя. Он может выступать только как помощник, работать для ускорения процессов и не более. Человек, в свою очередь, должен совершенствовать свои навыки, чтобы уметь ставить задачи перед ИИ и контролировать их выполнение.Нас ждет еще более интенсивная гонка финансовых технологий, которую можно описать словами Льюиса Кэрролла из "Алисы в стране чудес": "Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!" Бояться этого не стоит, ведь именно такой энергичный ритм непрерывных изменений подтолкнет к созданию инновационных продуктов и сервисов для клиентов.

https://ria.ru/20241209/psb-1988219973.html

https://ria.ru/20241205/ekspert_ra-1987599671.html

https://ria.ru/20241122/psb-1985201636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, псб (банк псб)