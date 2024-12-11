https://ria.ru/20241211/indiya-1988672008.html

Речь Александра Дугина на форуме "XV Индийско-Российский бизнес-диалог"

Речь Александра Дугина на форуме "XV Индийско-Российский бизнес-диалог" - РИА Новости, 11.12.2024

Речь Александра Дугина на форуме "XV Индийско-Российский бизнес-диалог"

Отношения между всем человечеством. Это первый контур, который воплощен в такой очень асимметричной конструкции: Москва — Дели — Вашингтон. То есть треугольник, РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T19:06

2024-12-11T19:06

2024-12-11T19:57

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Отношения между всем человечеством. Это первый контур, который воплощен в такой очень асимметричной конструкции: Москва — Дели — Вашингтон. То есть треугольник, в котором, по большому счету, между двумя полюсами существует жесточайший антагонизм. Отношения между Россией и Западом находятся в состоянии войны. И это влияет на экономику. Это влияет на наши отношения с Западом. Это влияет на отношения Индии с нами и на весь мир. Надо учитывать фактор санкционной политики. Но что интересно, в этом треугольнике Индия занимает уникальное место. Индия не враждует с Западом вообще. И не враждует с нами вообще. Как это получается? Ведь вся Европа слушает указы из Вашингтона. Очень многие страны, которые подчинены Западу, не осмеливаются идти против воли США. А Индия осмеливается и преследует свои собственные национальные интересы, потому что это суверенное государство-цивилизация, которое само по себе решает, что надо делать, а что не надо. Что выгодно, а что невыгодно. Отнюдь не из каких-то особых отношений к нам, а просто исходя из собственного статуса и суверенного полюса многополярного мира.Притом что у Индии великолепные отношения и с нами, и с Соединенными Штатами Америки. Мы могли бы благодаря этому выстраивать совершенно особую модель партнерства: Индия может стать ключевым игроком, брокером, если угодно, в разблокировании нашей войны с Западом. Ведь когда она закончится, надо будет нормализировать отношения (а закончится она, безусловно, только нашей победой и ничем иным, ни на какие компромиссы Россия не пройдет, и это тоже надо учитывать). Это не близкий горизонт, но Индия уже сейчас может играть ключевую роль. Это означает, что и экономически Индия находится в особом соотношении, потому что, с одной стороны, конечно, Индия будет прислушиваться к ограничениям и санкциям, которые Запад на нас накладывает, а с другой стороны — действовать в своих собственных интересах. Это требует очень серьезного геополитического анализа. Может быть, проведя его, мы поймем те преграды, которые существуют в наших отношениях, и сможем их эффективно устранить или по крайней мере минимизировать и обойти. Но есть еще один треугольник. Это Дели — Москва — Пекин. И здесь все уже по-другому. Теперь здесь существует другой брокер — это Россия, которая прекрасно относится к Индии и прекрасно относится к Китаю. Но между Китаем и Индией существует очень серьезное экономическое и геополитическое напряжение. Здесь уже Россия могла бы сыграть ключевую роль в разблокировании и сближении этих двух великих государств — цивилизации великой Индии и, конечно, того могущества, которым является современный Китай. То есть два этих треугольника представляют собой новые контуры архитектуры многополярного мира, которые, безусловно, оказывают решающее влияние на наши экономические отношения. Если мы не учитываем этого, мы вообще ничего не поймем в тех возможностях и преградах, которые стоят на пути.Бизнес не является универсальным, он вписан в геополитику. А экономика не является каким-то самостоятельным аргументом — это продолжение политики иными средствами. Карл фон Клаузевиц говорил, что "война — это продолжение политики иными средствами". Экономика — это тоже продолжение политики иными средствами. Только не военными, а мирными. Это необходимо для того, чтобы продвигать наши отношения в сфере экономики. Чтобы развивать российско-индийский совместный бизнес, необходимо ключевым игрокам высшего и среднего уровня пройти курсы геополитической подготовки. В современном мире без понимания геополитики ничего серьезного на экономическом, энергетическом, технологическом уровнях сделать невозможно.Также очень важно развитие наших отношений в IT-технологии. Если мы посмотрим на современную Силиконовую долину, то что мы там увидим? Нас туда не пускают, но тем не менее если мы поинтересуемся, то мы можем увидеть, что она полна индусами. Эта Силиконовая долина живет не за счет американских мозгов (если такие есть). Силиконовая долина живет индийским сознанием, удивительными технологическими IT-способностями индийского общества.И в этом отношении у нас есть очень много общего. Сейчас перед нами стоит очень амбициозная задача разработать российскую версию искусственного интеллекта, то есть русский ИИ, который, не задумываясь, будет отвечать не только на то, чей Крым, но и чьи Киев, Харьков и Одесса.Сегодня премьер-министр Моди говорит и о необходимости деколонизации индийского сознания. Потому что необходимо двигаться к восстановлению достоинства глубинных кодов индийской цивилизации, включая хиндутву. И вот здесь как раз нам вот этот индийский потенциал Силиконовой долины может очень пригодиться. В будущем встанет вопрос о разработке индийского искусственного интеллекта, основанного на индийских кодах и совершенно другой цивилизационной логике (индийская логика шестимерная, не четвертьмерная, как европейская, аристотельская). Нужно заложить специальности и особенности наших цивилизационных ментальных кодов, в том числе и в новые технологии. Это вызов, с которым мы сейчас сталкиваемся и над которым мы начали работать. Я думаю, что опыт самых лучших в мире индийских программистов может оказаться очень важен.

https://ria.ru/20241211/dugin-1988623941.html

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Александр Дугин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567809_1120:0:2183:1063_100x100_80_0_0_cdad8c3ca0ac7b7c5b9dd0f959124767.jpg

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аналитика, технологии, индия, россия, китай