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Индийский посол рассказал о развитии торговли и обмена с Россией - РИА Новости, 11.12.2024
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12:43 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/indiya-1988580693.html
Индийский посол рассказал о развитии торговли и обмена с Россией
Индийский посол рассказал о развитии торговли и обмена с Россией - РИА Новости, 11.12.2024
Индийский посол рассказал о развитии торговли и обмена с Россией
Бизнесмены Индии и России должны чаще участвовать в торговых выставках, так можно расширить торговлю и обмены в этой сфере, заявил посол Индии в Москве Винай... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T12:43
2024-12-11T12:43
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Бизнесмены Индии и России должны чаще участвовать в торговых выставках, так можно расширить торговлю и обмены в этой сфере, заявил посол Индии в Москве Винай Кумар. "Бизнес двух стран должен больше участвовать в торговых выставках. Например, по автомобильным запчастям, текстилю, химической промышленности, транспорту, инжиниринговому сектору", - сказал Кумар на XV Индийско-Российском бизнес-диалоге, который проходит в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По мнению посла, таким образом можно расширить торговлю и обмены в этой сфере. Он напомнил, что у страны есть проект развития под названием Make in India ("Делай в Индии"), и пригласил российских предпринимателей и инвесторов рассмотреть потенциал индийского рынка. Кумар подчеркнул, что Индия является экономически развивающейся страной и готова сотрудничать в этой сфере, хочет увеличить экспорт в Россию, а также предоставить российским компаниям, в том числе промышленным, квалифицированных сотрудников и персонал.
https://ria.ru/20241207/briks-1987861292.html
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индия, россия, москва, экономика
Индия, Россия, Москва, Экономика
Индийский посол рассказал о развитии торговли и обмена с Россией

Посол Кумар призвал бизнес РФ и Индии чаще участвовать в торговых выставках

© AP Photo / Saurabh DasФлаг Индии
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Saurabh Das
Флаг Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Бизнесмены Индии и России должны чаще участвовать в торговых выставках, так можно расширить торговлю и обмены в этой сфере, заявил посол Индии в Москве Винай Кумар.
"Бизнес двух стран должен больше участвовать в торговых выставках. Например, по автомобильным запчастям, текстилю, химической промышленности, транспорту, инжиниринговому сектору", - сказал Кумар на XV Индийско-Российском бизнес-диалоге, который проходит в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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По мнению посла, таким образом можно расширить торговлю и обмены в этой сфере.
Он напомнил, что у страны есть проект развития под названием Make in India ("Делай в Индии"), и пригласил российских предпринимателей и инвесторов рассмотреть потенциал индийского рынка.
Кумар подчеркнул, что Индия является экономически развивающейся страной и готова сотрудничать в этой сфере, хочет увеличить экспорт в Россию, а также предоставить российским компаниям, в том числе промышленным, квалифицированных сотрудников и персонал.
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