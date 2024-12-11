https://ria.ru/20241211/indiya-1988520925.html
В Москве пройдет "XV Индийско-российский бизнес-диалог"
В Москве пройдет "XV Индийско-российский бизнес-диалог" - РИА Новости, 11.12.2024
В Москве пройдет "XV Индийско-российский бизнес-диалог"
Форум "XV Индийско-российский бизнес-диалог" пройдет в среду в пресс-центре международной медиагруппы "Россия Сегодня", его целью является содействие... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T00:09
2024-12-11T00:09
2024-12-11T00:27
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Форум "XV Индийско-российский бизнес-диалог" пройдет в среду в пресс-центре международной медиагруппы "Россия Сегодня", его целью является содействие сотрудничеству, налаживание партнерских отношений и изучение путей роста и взаимной выгоды между Индией и Россией. XV Индийско-российский бизнес-диалог пройдет на площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия Сегодня" 11 декабря. Примечательно, что с каждым годом форум укрепляет своё значение, оставаясь ключевым элементом традиционного взаимодействия двух стран. Программа мероприятия включает обсуждение широкого круга тем: развитие транспортной и финансовой инфраструктуры, внедрение инноваций в агрологистике, здравоохранении и биотехнологиях, а также проведение совместных научных исследований и образовательных инициатив. Участники уделят особое внимание вопросам расширения торговли, инвестиций, совершенствования промышленного производства и развития кадрового потенциала. "Перспективы (российско-индийских отношений в политике и бизнесе — ред.) очень большие, особенно с развитием площадок и конструкций, как БРИКС, где одни из важнейших ролей играют Индия и Россия", — отметил в разговоре с РИА Новости политолог, доцент Финансового университета Алексей Мартынов. Эксперт подчеркнул, что у президента России Владимира Путина близкие личные отношения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. "Очевидно, что завтрашнее мероприятие будет иметь серьезный результат", — добавил он. Центральным событием форума станет пленарное заседание, где будут обсуждаться ключевые вызовы и перспективы двусторонней торговли, логистики и устойчивого экономического развития. В заседании примут участие генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин, чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Винай Кумар и чрезвычайный и полномочный посол России в Индии Денис Алипов. Модератором заседания выступит президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани.Также в рамках мероприятия состоятся три тематические сессии, посвященные росту торговли и инвестиционных потоков, расширению транспортных связей, инновациям в промышленности, банковском деле и агрологистике, а также в здравоохранении и биотехнологиях, развитию совместных научных исследований и образовательных программ. На мероприятии выступят ведущие эксперты, политические деятели и представители бизнеса двух стран. "(У России и Индии перспективы взаимоотношений в политике и бизнесе — ред.) самые широкие... Я вижу в общем-то серьезный настрой и у индийской политической и военной элиты, и у бизнеса, поэтому я думаю, что перспективы самые радужные, в хорошем смысле этого слова", — рассказал в диалоге с РИА Новости политолог, президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.
https://ria.ru/20241119/peskov-1984630874.html
https://ria.ru/20241112/indiya-1983239300.html
https://ria.ru/20240709/svyazi-1958584509.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, россия, москва, алексей мартынов (политолог), владимир путин, нарендра моди, брикс, в мире
Индия, Россия, Москва, Алексей Мартынов (политолог), Владимир Путин, Нарендра Моди, БРИКС, В мире
В Москве пройдет "XV Индийско-российский бизнес-диалог"
В Москве в "России Сегодня" пройдет форум "XV Индийско-российский бизнес-диалог"
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Форум "XV Индийско-российский бизнес-диалог" пройдет в среду в пресс-центре международной медиагруппы "Россия Сегодня", его целью является содействие сотрудничеству, налаживание партнерских отношений и изучение путей роста и взаимной выгоды между Индией и Россией.
XV Индийско-российский бизнес-диалог пройдет на площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия Сегодня" 11 декабря. Примечательно, что с каждым годом форум укрепляет своё значение, оставаясь ключевым элементом традиционного взаимодействия двух стран.
Программа мероприятия включает обсуждение широкого круга тем: развитие транспортной и финансовой инфраструктуры, внедрение инноваций в агрологистике, здравоохранении и биотехнологиях, а также проведение совместных научных исследований и образовательных инициатив. Участники уделят особое внимание вопросам расширения торговли, инвестиций, совершенствования промышленного производства и развития кадрового потенциала.
"Перспективы (российско-индийских отношений в политике и бизнесе — ред.) очень большие, особенно с развитием площадок и конструкций, как БРИКС
, где одни из важнейших ролей играют Индия
и Россия", — отметил в разговоре с РИА Новости политолог, доцент Финансового университета Алексей Мартынов
.
Эксперт подчеркнул, что у президента России Владимира Путина
близкие личные отношения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди
. "Очевидно, что завтрашнее мероприятие будет иметь серьезный результат", — добавил он.
Центральным событием форума станет пленарное заседание, где будут обсуждаться ключевые вызовы и перспективы двусторонней торговли, логистики и устойчивого экономического развития. В заседании примут участие генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин
, чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Винай Кумар и чрезвычайный и полномочный посол России в Индии Денис Алипов
. Модератором заседания выступит президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани
.
Также в рамках мероприятия состоятся три тематические сессии, посвященные росту торговли и инвестиционных потоков, расширению транспортных связей, инновациям в промышленности, банковском деле и агрологистике, а также в здравоохранении и биотехнологиях, развитию совместных научных исследований и образовательных программ. На мероприятии выступят ведущие эксперты, политические деятели и представители бизнеса двух стран.
"(У России и Индии перспективы взаимоотношений в политике и бизнесе — ред.) самые широкие... Я вижу в общем-то серьезный настрой и у индийской политической и военной элиты, и у бизнеса, поэтому я думаю, что перспективы самые радужные, в хорошем смысле этого слова", — рассказал в диалоге с РИА Новости политолог, президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко
.