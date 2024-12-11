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Соцфонд объяснил порядок индексации пенсий работающих пенсионеров - РИА Новости, 11.12.2024
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19:36 11.12.2024 (обновлено: 20:00 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/indeksatsiya-1988682452.html
Соцфонд объяснил порядок индексации пенсий работающих пенсионеров
Соцфонд объяснил порядок индексации пенсий работающих пенсионеров - РИА Новости, 11.12.2024
Соцфонд объяснил порядок индексации пенсий работающих пенсионеров
Индексация пенсий работающих пенсионеров с 1 января составит 7,3% - прибавка для работающих пенсионеров будет высчитываться от размера пенсии со всеми... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T19:36
2024-12-11T20:00
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Индексация пенсий работающих пенсионеров с 1 января составит 7,3% - прибавка для работающих пенсионеров будет высчитываться от размера пенсии со всеми пропущенными индексациями, сообщается на сайте Социального фонда России. "Предполагаемый коэффициент инфляции, а, следовательно, и индексации 1 января 2025 года составит 7,3%. Расчет индексации (у неработающих и у работающих пенсионеров - ред.) будет производиться… с учетом всех индексаций", - говорится в сообщении. В фонде объяснили, что размер индексации пенсии на следующий год будет высчитываться, исходя из размера, который должен был быть, если бы правительство не отменило индексацию для работающих пенсионеров в 2016 году. Эта сумма будет прибавляться к выплатам, которые получает человек в текущем году. "Когда пенсионер уволится, в дополнение к прибавке по индексации за 2025 год он получит повышение пенсии, размер которой рассчитают с учетом всех пропущенных индексаций за время его работы. Именно поэтому максимальное увеличение в январе ожидает тех пенсионеров, которые ранее уволились с работы", - объяснили в фонде.
https://ria.ru/20241209/vsk-1988076950.html
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общество, россия
Общество, Россия
Соцфонд объяснил порядок индексации пенсий работающих пенсионеров

Соцфонд РФ: индексация пенсий работающих пенсионеров составит 7,3% в 2025 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПочтальон "Почты России" выдает пенсию на дому
Почтальон Почты России выдает пенсию на дому - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Индексация пенсий работающих пенсионеров с 1 января составит 7,3% - прибавка для работающих пенсионеров будет высчитываться от размера пенсии со всеми пропущенными индексациями, сообщается на сайте Социального фонда России.
"Предполагаемый коэффициент инфляции, а, следовательно, и индексации 1 января 2025 года составит 7,3%. Расчет индексации (у неработающих и у работающих пенсионеров - ред.) будет производиться… с учетом всех индексаций", - говорится в сообщении.
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В фонде объяснили, что размер индексации пенсии на следующий год будет высчитываться, исходя из размера, который должен был быть, если бы правительство не отменило индексацию для работающих пенсионеров в 2016 году. Эта сумма будет прибавляться к выплатам, которые получает человек в текущем году.
"Когда пенсионер уволится, в дополнение к прибавке по индексации за 2025 год он получит повышение пенсии, размер которой рассчитают с учетом всех пропущенных индексаций за время его работы. Именно поэтому максимальное увеличение в январе ожидает тех пенсионеров, которые ранее уволились с работы", - объяснили в фонде.
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