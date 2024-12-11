https://ria.ru/20241211/ikra-1988614225.html

Россиянам рассказали, когда улучшится ситуация с ценами на красную икру

Россиянам рассказали, когда улучшится ситуация с ценами на красную икру - РИА Новости, 11.12.2024

Россиянам рассказали, когда улучшится ситуация с ценами на красную икру

Рыбопромышленники России ждут выравнивания ситуации с красной икрой в 2025 году: дальнейшего стремительного повышения цен не будет, заявил на пресс-конференции... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T15:05

2024-12-11T15:05

2024-12-11T15:53

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Рыбопромышленники России ждут выравнивания ситуации с красной икрой в 2025 году: дальнейшего стремительного повышения цен не будет, заявил на пресс-конференции президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. "В этом году ситуацию несколько усугубила плохая путина. Еще раз повторяю, самая худшая за 20 лет. Поэтому в этом году ситуация чуть хуже. Я думаю, что в следующем году ситуация выровняется, но в целом никакой трагедии и никакого стремительного дальнейшего повышения, эскалации, цен на красную икру не произойдет", - сказал Зверев. Он уточнил, что сейчас стоимость красной икры для розничного потребителя, по данным сервисов доставки, колеблется в районе от 8,5 до 9,5 тысяч рублей за килограмм. "Дешевизна икры, которая существовала три-пять лет назад, объяснялась очень просто: во-первых, значительным присутствием на рынке браконьерской икры - примерно 1000-1500 тонн, это не менее 10%", - продолжил Зверев. "Значительная часть икры реализовывалась фирмами-однодневками, уходящими от уплаты НДС. Это еще не менее 10-15%. Еще один поток - некачественная икра, которую реализовывали сомнительные производители", - рассказал Зверев. "Наличие незаконной, некачественной и уходящей от налогов икры создавало громадный навес на рынке, это не менее трети. Сейчас рынок красной икры стал приходить в нормальность", - заключил он. Ранее в среду эксперты аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" сообщили РИА Новости, что средний чек россиян на покупку натуральной красной икры (без учета граммовой спецификации) в ноябре вырос на 25% в годовом выражении и составил 4015 рублей. По оценке ВАРПЭ, итоги лососевой путины в России в этом году оказались худшими за 20 лет: по данным на 19 ноября (за неделю до официального завершения сезона) вылов составлял лишь 235,4 тысячи тонн. Как отметили в ассоциации, произошел возврат к умеренным уловам от высоких, которые наблюдались в последние два десятилетия. В том числе на этот период пришлось два рекордных вылова лососевых - 609 тысяч тонн в 2023 году и почти 685 тысяч тонн в 2018 году. В предыдущие 80 лет объемы промысла были значительно меньше, напоминали в ВАРПЭ.

https://ria.ru/20241116/ikra-1983946564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, новый год, красная икра, еда, продукты