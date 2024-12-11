https://ria.ru/20241211/gubernator-1988568231.html
Самый молодой губернатор России опубликовал философский рэп
Самый молодой губернатор России опубликовал философский рэп - РИА Новости, 11.12.2024
Самый молодой губернатор России опубликовал философский рэп
Самый молодой губернатор России Вячеслав Федорищев, возглавляющий Самарскую область, опубликовал в своем Telegram-канале философский рэп собственного сочинения, РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T11:52
2024-12-11T11:52
2024-12-11T11:52
общество
самарская область
россия
москва
вячеслав федорищев
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САМАРА, 11 дек - РИА Новости. Самый молодой губернатор России Вячеслав Федорищев, возглавляющий Самарскую область, опубликовал в своем Telegram-канале философский рэп собственного сочинения, записанный в 2013 году. Первый трек "Будто падаем" Федорищев выложил перед поездкой в Москву, где поучаствовал в стратегической сессии по сохранению объектов культурного наследия. "Часто стал летать. Много работы по вовлечению нашего региона в национальные проекты. Встреч с начальством, экономическим и инвестиционным… Когда-то давно, в 2013 году, тоже много летал. Томск, Красноярск. Тогда же записал этот трек. В самолете написал текст. 11 лет назад, получается", - написал Федорищев. В выложенном треке губернатор рассказывает о своих философских мыслях во время одного из таких полетов. Позже Федорищев сообщил в Telegram-канале, что в 2013 году записал мини-альбом из четырех треков про осень. "Они разные по настроению, этот - один из немногих "позитивных" в моем "творчестве". Первое сентября, школа, институт, новая жизнь. Новые мечты. Новые свершения. Год шел 2013, многое в жизни менялось. Позитивно", - написал губернатор Самарской области. Выложенный трек называется "Начало сезона", в нем Федорищев рассуждает о развитии и становлении человека, а также жизни в новом городе. В одном из фрагментов трека говорится: "Каждый шаг, как экзамен, он в тебе что-то меняет, Кем ты останешься в конце - мокрым песком или камнем. Тем, кем приехал, или станешь нарядным как пряник, но бесполезным как на хвосте лабрадора… (неразборчиво), Ты станешь пустым и забавным будто разноцветный фантик, Или сохранишь тот фундамент, что был заложен в начале". Ранее Федорищев также сообщал, что 7 лет обучался игре на фортепиано, однако "не очень успешно". По словам губернатора, у него была очень строгая, но справедливая учительница.
https://rsport.ria.ru/20241204/fedorischev-1987325122.html
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общество, самарская область, россия, москва, вячеслав федорищев
Общество, Самарская область, Россия, Москва, Вячеслав Федорищев
Самый молодой губернатор России опубликовал философский рэп
Самарский губернатор Федорищев опубликовал философский рэп своего сочинения
САМАРА, 11 дек - РИА Новости.
Самый молодой губернатор России Вячеслав Федорищев, возглавляющий Самарскую область, опубликовал в своем Telegram-канале
философский рэп собственного сочинения, записанный в 2013 году.
Первый трек "Будто падаем" Федорищев
выложил перед поездкой в Москву
, где поучаствовал в стратегической сессии по сохранению объектов культурного наследия.
"Часто стал летать. Много работы по вовлечению нашего региона в национальные проекты. Встреч с начальством, экономическим и инвестиционным… Когда-то давно, в 2013 году, тоже много летал. Томск
, Красноярск
. Тогда же записал этот трек. В самолете написал текст. 11 лет назад, получается", - написал Федорищев.
В выложенном треке губернатор рассказывает о своих философских мыслях во время одного из таких полетов.
Позже Федорищев сообщил в Telegram-канале, что в 2013 году записал мини-альбом из четырех треков про осень. "Они разные по настроению, этот - один из немногих "позитивных" в моем "творчестве". Первое сентября, школа, институт, новая жизнь. Новые мечты. Новые свершения. Год шел 2013, многое в жизни менялось. Позитивно", - написал губернатор Самарской области
.
Выложенный трек называется "Начало сезона", в нем Федорищев рассуждает о развитии и становлении человека, а также жизни в новом городе.
В одном из фрагментов трека говорится:
"Каждый шаг, как экзамен, он в тебе что-то меняет,
Кем ты останешься в конце - мокрым песком или камнем.
Тем, кем приехал, или станешь нарядным как пряник, но бесполезным как на хвосте лабрадора… (неразборчиво),
Ты станешь пустым и забавным будто разноцветный фантик,
Или сохранишь тот фундамент, что был заложен в начале".
Ранее Федорищев также сообщал, что 7 лет обучался игре на фортепиано, однако "не очень успешно". По словам губернатора, у него была очень строгая, но справедливая учительница.