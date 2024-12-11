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Самый молодой губернатор России опубликовал философский рэп - РИА Новости, 11.12.2024
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11:52 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/gubernator-1988568231.html
Самый молодой губернатор России опубликовал философский рэп
Самый молодой губернатор России опубликовал философский рэп - РИА Новости, 11.12.2024
Самый молодой губернатор России опубликовал философский рэп
Самый молодой губернатор России Вячеслав Федорищев, возглавляющий Самарскую область, опубликовал в своем Telegram-канале философский рэп собственного сочинения, РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T11:52
2024-12-11T11:52
общество
самарская область
россия
москва
вячеслав федорищев
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САМАРА, 11 дек - РИА Новости. Самый молодой губернатор России Вячеслав Федорищев, возглавляющий Самарскую область, опубликовал в своем Telegram-канале философский рэп собственного сочинения, записанный в 2013 году. Первый трек "Будто падаем" Федорищев выложил перед поездкой в Москву, где поучаствовал в стратегической сессии по сохранению объектов культурного наследия. "Часто стал летать. Много работы по вовлечению нашего региона в национальные проекты. Встреч с начальством, экономическим и инвестиционным… Когда-то давно, в 2013 году, тоже много летал. Томск, Красноярск. Тогда же записал этот трек. В самолете написал текст. 11 лет назад, получается", - написал Федорищев. В выложенном треке губернатор рассказывает о своих философских мыслях во время одного из таких полетов. Позже Федорищев сообщил в Telegram-канале, что в 2013 году записал мини-альбом из четырех треков про осень. "Они разные по настроению, этот - один из немногих "позитивных" в моем "творчестве". Первое сентября, школа, институт, новая жизнь. Новые мечты. Новые свершения. Год шел 2013, многое в жизни менялось. Позитивно", - написал губернатор Самарской области. Выложенный трек называется "Начало сезона", в нем Федорищев рассуждает о развитии и становлении человека, а также жизни в новом городе. В одном из фрагментов трека говорится: "Каждый шаг, как экзамен, он в тебе что-то меняет, Кем ты останешься в конце - мокрым песком или камнем. Тем, кем приехал, или станешь нарядным как пряник, но бесполезным как на хвосте лабрадора… (неразборчиво), Ты станешь пустым и забавным будто разноцветный фантик, Или сохранишь тот фундамент, что был заложен в начале". Ранее Федорищев также сообщал, что 7 лет обучался игре на фортепиано, однако "не очень успешно". По словам губернатора, у него была очень строгая, но справедливая учительница.
https://rsport.ria.ru/20241204/fedorischev-1987325122.html
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общество, самарская область, россия, москва, вячеслав федорищев
Общество, Самарская область, Россия, Москва, Вячеслав Федорищев
Самый молодой губернатор России опубликовал философский рэп

Самарский губернатор Федорищев опубликовал философский рэп своего сочинения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Архивное фото
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САМАРА, 11 дек - РИА Новости. Самый молодой губернатор России Вячеслав Федорищев, возглавляющий Самарскую область, опубликовал в своем Telegram-канале философский рэп собственного сочинения, записанный в 2013 году.
Первый трек "Будто падаем" Федорищев выложил перед поездкой в Москву, где поучаствовал в стратегической сессии по сохранению объектов культурного наследия.
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"Часто стал летать. Много работы по вовлечению нашего региона в национальные проекты. Встреч с начальством, экономическим и инвестиционным… Когда-то давно, в 2013 году, тоже много летал. Томск, Красноярск. Тогда же записал этот трек. В самолете написал текст. 11 лет назад, получается", - написал Федорищев.
В выложенном треке губернатор рассказывает о своих философских мыслях во время одного из таких полетов.
Позже Федорищев сообщил в Telegram-канале, что в 2013 году записал мини-альбом из четырех треков про осень. "Они разные по настроению, этот - один из немногих "позитивных" в моем "творчестве". Первое сентября, школа, институт, новая жизнь. Новые мечты. Новые свершения. Год шел 2013, многое в жизни менялось. Позитивно", - написал губернатор Самарской области.
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Выложенный трек называется "Начало сезона", в нем Федорищев рассуждает о развитии и становлении человека, а также жизни в новом городе.
В одном из фрагментов трека говорится:
"Каждый шаг, как экзамен, он в тебе что-то меняет,
Кем ты останешься в конце - мокрым песком или камнем.
Тем, кем приехал, или станешь нарядным как пряник, но бесполезным как на хвосте лабрадора… (неразборчиво),
Ты станешь пустым и забавным будто разноцветный фантик,
Или сохранишь тот фундамент, что был заложен в начале".
Ранее Федорищев также сообщал, что 7 лет обучался игре на фортепиано, однако "не очень успешно". По словам губернатора, у него была очень строгая, но справедливая учительница.
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ОбществоСамарская областьРоссияМоскваВячеслав Федорищев
 
 
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