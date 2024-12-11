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В Белоруссии запретили гречку российского производителя - РИА Новости, 11.12.2024
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05:31 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/grechka-1988535449.html
В Белоруссии запретили гречку российского производителя
В Белоруссии запретили гречку российского производителя - РИА Новости, 11.12.2024
В Белоруссии запретили гречку российского производителя
Белорусский государственный комитет по стандартизации установил запрет на ввоз и продажу гречневой крупы российского производителя "Вега-инжиниринг" в магазинах РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T05:31
2024-12-11T05:31
белоруссия
таможенный союз
россия
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Белорусский государственный комитет по стандартизации установил запрет на ввоз и продажу гречневой крупы российского производителя "Вега-инжиниринг" в магазинах Белоруссии. Об этом сообщает реестр "Продукция и услуги Республики Беларусь"."Продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2021 "О безопасности пищевой продукции" (части 1 статьи 5 главы 1), ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", — говорится в сообщении.Как указывается в заявлении, информация о продукте на упаковке не соответствует его реальным свойствам. На испытаниях гречка от "Вега-инжиниринг" разваривалась на 4 минуты дольше максимальной нормы.
https://ria.ru/20241204/grechka-1987222648.html
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белоруссия, таможенный союз, россия, в мире
Белоруссия, Таможенный союз, Россия, В мире
В Белоруссии запретили гречку российского производителя

В Белоруссии запретили ввоз и продажу гречки алтайского производителя

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПриготовление гречневой каши из гречневой крупы
Приготовление гречневой каши из гречневой крупы - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Приготовление гречневой каши из гречневой крупы. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Белорусский государственный комитет по стандартизации установил запрет на ввоз и продажу гречневой крупы российского производителя "Вега-инжиниринг" в магазинах Белоруссии. Об этом сообщает реестр "Продукция и услуги Республики Беларусь".
"Продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2021 "О безопасности пищевой продукции" (части 1 статьи 5 главы 1), ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", — говорится в сообщении.
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Как указывается в заявлении, информация о продукте на упаковке не соответствует его реальным свойствам. На испытаниях гречка от "Вега-инжиниринг" разваривалась на 4 минуты дольше максимальной нормы.
 
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