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В Госдуму внесут проект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров - РИА Новости, 11.12.2024
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19:48 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/gosduma-1988685285.html
В Госдуму внесут проект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров
В Госдуму внесут проект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров - РИА Новости, 11.12.2024
В Госдуму внесут проект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров
Законопроект, который предлагает унифицировать требования к демонстрации фильмов в кинозалах и на аудиовизуальных сервисах, внесут в Госдуму в ближайшее время,... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T19:48
2024-12-11T19:48
россия
антон немкин (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Законопроект, который предлагает унифицировать требования к демонстрации фильмов в кинозалах и на аудиовизуальных сервисах, внесут в Госдуму в ближайшее время, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. "Законопроект в ближайшее время будет внесён в Госдуму", - сказал он. В настоящий момент закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" не предусматривает отдельного требования о наличии прокатного удостоверения у фильмов и сериалов, представленных в онлайн-кинотеатрах, отметил депутат. "Выдачу прокатного удостоверения и контроль его наличия у находящихся в прокате картин осуществляет Минкультуры России. Статья 10.5 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" не предусматривает отдельного требования о наличии прокатного удостоверения на распространяемое аудиовизуальное произведение. В связи с этим мы предлагаем унифицировать требования к демонстрации фильмов в кинозалах и на аудиовизуальных сервисах с учетом положений указа президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года № 809 "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - сказал Немкин. По его словам, сейчас законодательство допускает неоднозначное толкование в отношении аудиовизуальных сервисов, и законопроект эту двусмысленность устраняет, уточняя термин "показ", под которым предлагается понимать в том числе распространение фильма на легальных онлайн-платформах. Как напомнил Немкин, указ президента РФ "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" предусматривает совершенствование нормативно-правовой базы на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. "Исходя из этого, мы предлагаем считать наличие в фильме материалов, пропагандирующих отрицание или дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения. И онлайн-кинотеатры не смогут больше игнорировать это обстоятельство, проводя цифровые премьеры проектов даже без прокатных удостоверений", - подчеркнул Немкин. Кроме того, согласно законопроекту, Минкультуры РФ получит полномочия по одностороннему внесению изменений в ранее выданное прокатное удостоверение в случае изменения законодательства. Сегодня такие изменения могут быть внесены только по обращению правообладателя, напомнил депутат.
https://ria.ru/20241206/film-1987836447.html
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россия, антон немкин (депутат), госдума рф
Россия, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ
В Госдуму внесут проект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров

В ГД внесут проект об унификации требований к показу фильмов в залах и онлайн

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Законопроект, который предлагает унифицировать требования к демонстрации фильмов в кинозалах и на аудиовизуальных сервисах, внесут в Госдуму в ближайшее время, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
"Законопроект в ближайшее время будет внесён в Госдуму", - сказал он.
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В настоящий момент закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" не предусматривает отдельного требования о наличии прокатного удостоверения у фильмов и сериалов, представленных в онлайн-кинотеатрах, отметил депутат.
"Выдачу прокатного удостоверения и контроль его наличия у находящихся в прокате картин осуществляет Минкультуры России. Статья 10.5 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" не предусматривает отдельного требования о наличии прокатного удостоверения на распространяемое аудиовизуальное произведение. В связи с этим мы предлагаем унифицировать требования к демонстрации фильмов в кинозалах и на аудиовизуальных сервисах с учетом положений указа президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года № 809 "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - сказал Немкин.
По его словам, сейчас законодательство допускает неоднозначное толкование в отношении аудиовизуальных сервисов, и законопроект эту двусмысленность устраняет, уточняя термин "показ", под которым предлагается понимать в том числе распространение фильма на легальных онлайн-платформах.
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Как напомнил Немкин, указ президента РФ "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" предусматривает совершенствование нормативно-правовой базы на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
"Исходя из этого, мы предлагаем считать наличие в фильме материалов, пропагандирующих отрицание или дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения. И онлайн-кинотеатры не смогут больше игнорировать это обстоятельство, проводя цифровые премьеры проектов даже без прокатных удостоверений", - подчеркнул Немкин.
Кроме того, согласно законопроекту, Минкультуры РФ получит полномочия по одностороннему внесению изменений в ранее выданное прокатное удостоверение в случае изменения законодательства. Сегодня такие изменения могут быть внесены только по обращению правообладателя, напомнил депутат.
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