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В Госдуму внесли проект о праве депутатов просить президента снять главу ЦБ - РИА Новости, 11.12.2024
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19:18 11.12.2024 (обновлено: 19:47 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/gosduma-1988679465.html
В Госдуму внесли проект о праве депутатов просить президента снять главу ЦБ
В Госдуму внесли проект о праве депутатов просить президента снять главу ЦБ - РИА Новости, 11.12.2024
В Госдуму внесли проект о праве депутатов просить президента снять главу ЦБ
Фракция "Справедливая Россия — За правду" внесла в Госдуму законопроект о праве депутатов обращаться к президенту с предложением о досрочном освобождении от... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T19:18
2024-12-11T19:47
россия
сергей миронов
центральный банк рф (цб рф)
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общество
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия — За правду" внесла в Госдуму законопроект о праве депутатов обращаться к президенту с предложением о досрочном освобождении от должности председателя Центробанка, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ наделяет таким правом группу депутатов численностью не менее одной пятой ее состава. К основаниям для освобождения от должности главы ЦБ добавляется неисполнение обязанностей, предусмотренных частью 2 статьи 75 Конституции, то есть по защите и обеспечению устойчивости рубля. Проект также расширяет цели деятельности ЦБ, дополняя их обеспечением выше среднемировых показателей по темпам роста ВВП, реальной заработной платы и номинальной начисленной среднемесячной зарплаты сотрудников организаций, реальных располагаемых доходов населения. Помимо этого, инициатива предусматривает парламентский контроль за достижением регулятором вышеназванных показателей. Сейчас председателя Банка России назначает на должность Госдума сроком на пять лет и освобождает от нее по представлению президента. Такие решения принимаются большинством голосов от общего числа парламентариев.По действующему законодательству, главу Центробанка могут освободить от должности в случае:Это также возможно, если председатель регулятора не принимает меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, не передает или предоставляет недостоверные данные о доходах, расходах и имуществе, хранит деньги и ценности в иностранных банках за рубежом, владеет и пользуется иностранными финансовыми инструментами.
https://ria.ru/20241211/gosduma-1988611464.html
https://ria.ru/20241211/gd-1988555319.html
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россия, сергей миронов, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, общество
Россия, Сергей Миронов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ, Общество
В Госдуму внесли проект о праве депутатов просить президента снять главу ЦБ

В ГД внесли проект о праве депутатов обращаться к президенту для снятия главы ЦБ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия — За правду" внесла в Госдуму законопроект о праве депутатов обращаться к президенту с предложением о досрочном освобождении от должности председателя Центробанка, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ наделяет таким правом группу депутатов численностью не менее одной пятой ее состава. К основаниям для освобождения от должности главы ЦБ добавляется неисполнение обязанностей, предусмотренных частью 2 статьи 75 Конституции, то есть по защите и обеспечению устойчивости рубля.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Госдума приняла закон об отчислениях за рекламу в интернете
Вчера, 14:52
Проект также расширяет цели деятельности ЦБ, дополняя их обеспечением выше среднемировых показателей по темпам роста ВВП, реальной заработной платы и номинальной начисленной среднемесячной зарплаты сотрудников организаций, реальных располагаемых доходов населения.
Помимо этого, инициатива предусматривает парламентский контроль за достижением регулятором вышеназванных показателей.
Сейчас председателя Банка России назначает на должность Госдума сроком на пять лет и освобождает от нее по представлению президента. Такие решения принимаются большинством голосов от общего числа парламентариев.
Фойе Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
В Госдуме предложили продавать алкоголь только по справке на "Госуслугах"
Вчера, 10:10
По действующему законодательству, главу Центробанка могут освободить от должности в случае:
  • истечения срока полномочий;
  • невозможности исполнения обязанностей по состоянию здоровья;
  • подачи заявления об отставке;
  • отказа от российского гражданства или наличии двойного гражданства;
  • совершения уголовного преступления;
  • нарушении законов, регулирующих деятельность ЦБ.
Это также возможно, если председатель регулятора не принимает меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, не передает или предоставляет недостоверные данные о доходах, расходах и имуществе, хранит деньги и ценности в иностранных банках за рубежом, владеет и пользуется иностранными финансовыми инструментами.
Госдума приняла во втором чтении проект о раздельном сборе мусора - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
В Госдуме допустили законодательный запрет аромаингаляторов
Вчера, 16:15
 
РоссияСергей МироновЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФОбщество
 
 
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