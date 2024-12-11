https://ria.ru/20241211/gosduma-1988679465.html

В Госдуму внесли проект о праве депутатов просить президента снять главу ЦБ

В Госдуму внесли проект о праве депутатов просить президента снять главу ЦБ - РИА Новости, 11.12.2024

В Госдуму внесли проект о праве депутатов просить президента снять главу ЦБ

Фракция "Справедливая Россия — За правду" внесла в Госдуму законопроект о праве депутатов обращаться к президенту с предложением о досрочном освобождении от... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T19:18

2024-12-11T19:18

2024-12-11T19:47

россия

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия — За правду" внесла в Госдуму законопроект о праве депутатов обращаться к президенту с предложением о досрочном освобождении от должности председателя Центробанка, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ наделяет таким правом группу депутатов численностью не менее одной пятой ее состава. К основаниям для освобождения от должности главы ЦБ добавляется неисполнение обязанностей, предусмотренных частью 2 статьи 75 Конституции, то есть по защите и обеспечению устойчивости рубля. Проект также расширяет цели деятельности ЦБ, дополняя их обеспечением выше среднемировых показателей по темпам роста ВВП, реальной заработной платы и номинальной начисленной среднемесячной зарплаты сотрудников организаций, реальных располагаемых доходов населения. Помимо этого, инициатива предусматривает парламентский контроль за достижением регулятором вышеназванных показателей. Сейчас председателя Банка России назначает на должность Госдума сроком на пять лет и освобождает от нее по представлению президента. Такие решения принимаются большинством голосов от общего числа парламентариев.По действующему законодательству, главу Центробанка могут освободить от должности в случае:Это также возможно, если председатель регулятора не принимает меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, не передает или предоставляет недостоверные данные о доходах, расходах и имуществе, хранит деньги и ценности в иностранных банках за рубежом, владеет и пользуется иностранными финансовыми инструментами.

https://ria.ru/20241211/gosduma-1988611464.html

https://ria.ru/20241211/gd-1988555319.html

https://ria.ru/20241211/gosduma-1988628159.html

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россия, сергей миронов, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, общество