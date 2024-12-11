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В Госдуме допустили законодательный запрет аромаингаляторов - РИА Новости, 11.12.2024
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16:15 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/gosduma-1988628159.html
В Госдуме допустили законодательный запрет аромаингаляторов
В Госдуме допустили законодательный запрет аромаингаляторов - РИА Новости, 11.12.2024
В Госдуме допустили законодательный запрет аромаингаляторов
Госдума оперативно отреагирует на проблему распространения аромаингаляторов среди детей, в том числе запретительными мерами, после позиции профильных ведомств,... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T16:15
2024-12-11T16:15
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Госдума оперативно отреагирует на проблему распространения аромаингаляторов среди детей, в том числе запретительными мерами, после позиции профильных ведомств, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев ("Единая Россия"). Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что ведомство принимает оперативные меры по приостановке реализации "аромаингаляторов для носа". В ведомстве отметили, что "аромаингаляторы" становятся все более популярными среди подростков, они часто продаются через онлайн-платформы и имеют привлекательный дизайн упаковки и различные вкусы. "Думаю, соответствующие ведомства должны представить свой взгляд на проблему, а законодатель оперативно отреагирует. Если молодые люди не берегут себя, им обязаны помочь взрослые, в том числе, запретительными мерами", - сказал Толмачев. По его словам, засовывать в рот или нос незнакомые предметы с неизвестным содержимым априори вредно. Депутат отметил, что обычно дети заканчивают с такими экспериментами ещë до детского сада, но некоторые задерживаются в ясельном возрасте дольше и продолжают опасные опыты.
https://ria.ru/20241210/aromaingalyatory-1988398409.html
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здоровье - общество, госдума рф, единая россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Здоровье - Общество, Госдума РФ, Единая Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
В Госдуме допустили законодательный запрет аромаингаляторов

Депутат Толмачев: ГД отреагирует на проблему распространения аромаингаляторов

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваГосдума приняла во втором чтении проект о раздельном сборе мусора
Госдума приняла во втором чтении проект о раздельном сборе мусора - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Госдума оперативно отреагирует на проблему распространения аромаингаляторов среди детей, в том числе запретительными мерами, после позиции профильных ведомств, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев ("Единая Россия").
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что ведомство принимает оперативные меры по приостановке реализации "аромаингаляторов для носа". В ведомстве отметили, что "аромаингаляторы" становятся все более популярными среди подростков, они часто продаются через онлайн-платформы и имеют привлекательный дизайн упаковки и различные вкусы.
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Wildberries уберет с онлайн-витрины аромаингаляторы
10 декабря, 14:33
"Думаю, соответствующие ведомства должны представить свой взгляд на проблему, а законодатель оперативно отреагирует. Если молодые люди не берегут себя, им обязаны помочь взрослые, в том числе, запретительными мерами", - сказал Толмачев.
По его словам, засовывать в рот или нос незнакомые предметы с неизвестным содержимым априори вредно. Депутат отметил, что обычно дети заканчивают с такими экспериментами ещë до детского сада, но некоторые задерживаются в ясельном возрасте дольше и продолжают опасные опыты.
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