https://ria.ru/20241211/gosduma-1988578605.html

Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Хинштейна

Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Хинштейна - РИА Новости, 11.12.2024

Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Хинштейна

Госдума на пленарном заседании досрочно прекратила депутатские полномочия Александра Хинштейна, который был назначен врио губернатора Курской области. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T12:35

2024-12-11T12:35

2024-12-11T12:40

политика

курская область

россия

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сергей боярский

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании досрочно прекратила депутатские полномочия Александра Хинштейна, который был назначен врио губернатора Курской области. Совет Госдумы в понедельник принял решение предложить депутата Сергея Боярского замещающим должность главы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, сообщил ранее РИА Новости источник в Госдуме. В минувший четверг 5 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн. 7 декабря полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев представил правительству Курской области нового врио губернатора.

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курская область

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политика, курская область, россия, александр хинштейн, сергей боярский, владимир путин, госдума рф