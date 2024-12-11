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Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Хинштейна - РИА Новости, 11.12.2024
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12:35 11.12.2024 (обновлено: 12:40 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/gosduma-1988578605.html
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Хинштейна
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Хинштейна - РИА Новости, 11.12.2024
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Хинштейна
Госдума на пленарном заседании досрочно прекратила депутатские полномочия Александра Хинштейна, который был назначен врио губернатора Курской области. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T12:35
2024-12-11T12:40
политика
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россия
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сергей боярский
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании досрочно прекратила депутатские полномочия Александра Хинштейна, который был назначен врио губернатора Курской области. Совет Госдумы в понедельник принял решение предложить депутата Сергея Боярского замещающим должность главы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, сообщил ранее РИА Новости источник в Госдуме. В минувший четверг 5 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн. 7 декабря полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев представил правительству Курской области нового врио губернатора.
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политика, курская область, россия, александр хинштейн, сергей боярский, владимир путин, госдума рф
Политика, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Сергей Боярский, Владимир Путин, Госдума РФ
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Хинштейна

Госдума приняла решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Хинштейна

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ. 11 декабря 2024
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ. 11 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ. 11 декабря 2024
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании досрочно прекратила депутатские полномочия Александра Хинштейна, который был назначен врио губернатора Курской области.
Совет Госдумы в понедельник принял решение предложить депутата Сергея Боярского замещающим должность главы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, сообщил ранее РИА Новости источник в Госдуме.
В минувший четверг 5 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн. 7 декабря полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев представил правительству Курской области нового врио губернатора.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Никто из курских чиновников не покаялся, заявил Хинштейн
10 декабря, 21:53
 
ПолитикаКурская областьРоссияАлександр ХинштейнСергей БоярскийВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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