Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Хинштейна
Госдума приняла решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Хинштейна
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ. 11 декабря 2024
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ. 11 декабря 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании досрочно прекратила депутатские полномочия Александра Хинштейна, который был назначен врио губернатора Курской области.
Совет Госдумы в понедельник принял решение предложить депутата Сергея Боярского замещающим должность главы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, сообщил ранее РИА Новости источник в Госдуме.
В минувший четверг 5 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн. 7 декабря полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев представил правительству Курской области нового врио губернатора.
Никто из курских чиновников не покаялся, заявил Хинштейн
10 декабря, 21:53