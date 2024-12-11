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Киев начал готовиться к сдаче пяти городов в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 11.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:25 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/goroda-1988566292.html
Киев начал готовиться к сдаче пяти городов в ДНР, заявил Рогов
Киев начал готовиться к сдаче пяти городов в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 11.12.2024
Киев начал готовиться к сдаче пяти городов в ДНР, заявил Рогов
Киевский режим дал приказ через подконтрольные СМИ готовить общественное мнение к сдаче пяти городов в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T11:25
2024-12-11T11:25
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
покровск
владимир рогов
киев
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Киевский режим дал приказ через подконтрольные СМИ готовить общественное мнение к сдаче пяти городов в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Режим Зеленского через подконтрольные СМИ отдал приказ готовить общественное мнение к сдаче пяти городов и по сути их освобождению русской армией. Это Покровск, Курахово, Часов Яр, Торецк и Мирноград", - сказал Рогов. По его словам, на подконтрольной киевскому режиму территории уже начата информационно-пропагандистская кампания по преуменьшению значимости этих городов, упоминая их в негативном окрасе, тем самым показывая, что они обуза, дотационные и не играют важной роли в вопросах обороны.
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988503582.html
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россия
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донецкая народная республика, россия, покровск, владимир рогов, киев, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Покровск, Владимир Рогов, Киев, Украина, В мире
Киев начал готовиться к сдаче пяти городов в ДНР, заявил Рогов

Рогов: Киев приказал готовить общественное мнение к сдаче пяти городов в ДНР

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Киевский режим дал приказ через подконтрольные СМИ готовить общественное мнение к сдаче пяти городов в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«
"Режим Зеленского через подконтрольные СМИ отдал приказ готовить общественное мнение к сдаче пяти городов и по сути их освобождению русской армией. Это Покровск, Курахово, Часов Яр, Торецк и Мирноград", - сказал Рогов.
По его словам, на подконтрольной киевскому режиму территории уже начата информационно-пропагандистская кампания по преуменьшению значимости этих городов, упоминая их в негативном окрасе, тем самым показывая, что они обуза, дотационные и не играют важной роли в вопросах обороны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияПокровскВладимир РоговКиевУкраинаВ мире
 
 
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