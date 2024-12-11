https://ria.ru/20241211/goroda-1988566292.html
Киев начал готовиться к сдаче пяти городов в ДНР, заявил Рогов
Киев начал готовиться к сдаче пяти городов в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 11.12.2024
Киев начал готовиться к сдаче пяти городов в ДНР, заявил Рогов
Киевский режим дал приказ через подконтрольные СМИ готовить общественное мнение к сдаче пяти городов в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T11:25
2024-12-11T11:25
2024-12-11T11:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Киевский режим дал приказ через подконтрольные СМИ готовить общественное мнение к сдаче пяти городов в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Режим Зеленского через подконтрольные СМИ отдал приказ готовить общественное мнение к сдаче пяти городов и по сути их освобождению русской армией. Это Покровск, Курахово, Часов Яр, Торецк и Мирноград", - сказал Рогов. По его словам, на подконтрольной киевскому режиму территории уже начата информационно-пропагандистская кампания по преуменьшению значимости этих городов, упоминая их в негативном окрасе, тем самым показывая, что они обуза, дотационные и не играют важной роли в вопросах обороны.
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988503582.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, россия, покровск, владимир рогов, киев, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Покровск, Владимир Рогов, Киев, Украина, В мире
Киев начал готовиться к сдаче пяти городов в ДНР, заявил Рогов
Рогов: Киев приказал готовить общественное мнение к сдаче пяти городов в ДНР