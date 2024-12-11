https://ria.ru/20241211/goroda-1988566292.html

Киев начал готовиться к сдаче пяти городов в ДНР, заявил Рогов

Киев начал готовиться к сдаче пяти городов в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 11.12.2024

Киев начал готовиться к сдаче пяти городов в ДНР, заявил Рогов

Киевский режим дал приказ через подконтрольные СМИ готовить общественное мнение к сдаче пяти городов в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T11:25

2024-12-11T11:25

2024-12-11T11:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Киевский режим дал приказ через подконтрольные СМИ готовить общественное мнение к сдаче пяти городов в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Режим Зеленского через подконтрольные СМИ отдал приказ готовить общественное мнение к сдаче пяти городов и по сути их освобождению русской армией. Это Покровск, Курахово, Часов Яр, Торецк и Мирноград", - сказал Рогов. По его словам, на подконтрольной киевскому режиму территории уже начата информационно-пропагандистская кампания по преуменьшению значимости этих городов, упоминая их в негативном окрасе, тем самым показывая, что они обуза, дотационные и не играют важной роли в вопросах обороны.

https://ria.ru/20241211/ukraina-1988503582.html

донецкая народная республика

россия

покровск

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, россия, покровск, владимир рогов, киев, украина, в мире