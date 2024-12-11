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Десятки тысяч жителей Горловки остались без света из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 11.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:18 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/gorlovka-1988677370.html
Десятки тысяч жителей Горловки остались без света из-за обстрела ВСУ
Десятки тысяч жителей Горловки остались без света из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 11.12.2024
Десятки тысяч жителей Горловки остались без света из-за обстрела ВСУ
Около 77 тысяч жителей Горловки в ДНР лишились света при повреждении ЛЭП из-за обстрела со стороны украинских войск, еще более 100 тысяч остались без воды,... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T19:18
2024-12-11T19:18
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Около 77 тысяч жителей Горловки в ДНР лишились света при повреждении ЛЭП из-за обстрела со стороны украинских войск, еще более 100 тысяч остались без воды, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела поселка шахты им. В. И. Ленина со стороны украинских террористов повреждена линия 110 кВ. Без электроэнергии 123 трансформаторные подстанции, без напряжения около 77000 жителей Никитовского и Центрально-Городского районов", - говорится в сообщении. Кроме того, в результате обстрела обесточены резервная насосная и фильтровальная станция №2, из-за чего без водоснабжения остались 106240 абонентов. Мэр также добавил, что в городе остановлены 14 котельных, более 15 тысяч жителей остались без тепла. "Меры по восстановлению нарушенных коммуникаций предпринимаются", - добавил Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ с начала суток выпустили по Горловке не менее 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241210/vojska-1988484346.html
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Десятки тысяч жителей Горловки остались без света из-за обстрела ВСУ

Мэр Приходько: 77 тысяч жителей Горловки остались без света из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку Донецкой области
Стела на въезде в Горловку Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Около 77 тысяч жителей Горловки в ДНР лишились света при повреждении ЛЭП из-за обстрела со стороны украинских войск, еще более 100 тысяч остались без воды, сообщил в Telegram-канале мэр города Иван Приходько.
"В результате обстрела поселка шахты им. В. И. Ленина со стороны украинских террористов повреждена линия 110 кВ. Без электроэнергии 123 трансформаторные подстанции, без напряжения около 77000 жителей Никитовского и Центрально-Городского районов", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в результате обстрела обесточены резервная насосная и фильтровальная станция №2, из-за чего без водоснабжения остались 106240 абонентов. Мэр также добавил, что в городе остановлены 14 котельных, более 15 тысяч жителей остались без тепла.
"Меры по восстановлению нарушенных коммуникаций предпринимаются", - добавил Приходько.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ с начала суток выпустили по Горловке не менее 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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