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В Госдуме предложили продавать алкоголь только по справке на "Госуслугах" - РИА Новости, 11.12.2024
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10:10 11.12.2024 (обновлено: 11:03 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/gd-1988555319.html
В Госдуме предложили продавать алкоголь только по справке на "Госуслугах"
В Госдуме предложили продавать алкоголь только по справке на "Госуслугах" - РИА Новости, 11.12.2024
В Госдуме предложили продавать алкоголь только по справке на "Госуслугах"
Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается ввести запрет на продажу алкоголя совершеннолетним... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T10:10
2024-12-11T11:03
общество
андрей свинцов
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается ввести запрет на продажу алкоголя совершеннолетним лицам, не имеющим подтвержденной записи на "Госуслугах" о прохождении беседы с наркологом, документ доступен в думской электронной базе."Учитывая существующие негативные тенденции, предлагается гражданам по достижении 18 лет, изъявившим желание приобретать алкоголь, обращаться в специализированное медицинское учреждение по месту жительства для прохождения обследования у врача нарколога и получения исчерпывающей информации о негативных последствиях употребления алкоголя для здоровья человека. По результатам обследования и профилактической беседы соответствующее медицинское учреждение заносит в ЕПГУ информацию о прохождении профилактической беседы с гражданином", — сказано в пояснительной записке.В документе отмечается, что предлагаемая норма схожа с порядком получения водительского удостоверения, то есть право управления транспортным средством предоставляется гражданину на основании сдачи экзамена и медицинского заключения на основе прохождения медицинской комиссии.По мнению автора инициативы, законопроект предлагает решить две проблемы: детально разъяснить молодежи все пагубные последствия употребления алкоголя, а также оказать своевременную медицинскую помощь тем, кто уже имеет проблемы или зависимость от алкоголя. Кроме того, данная мера позволит выявить граждан, у которых уже в раннем возрасте имеется склонность к употреблению алкогольной продукции или зависимость от алкоголя.
https://ria.ru/20241203/rzhd-1987092833.html
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общество, андрей свинцов, госдума рф, лдпр
Общество, Андрей Свинцов, Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуме предложили продавать алкоголь только по справке на "Госуслугах"

Депутат Госдумы Свинцов предложил продавать алкоголь по справке на "Госуслугах"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФойе Государственной думы России
Фойе Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается ввести запрет на продажу алкоголя совершеннолетним лицам, не имеющим подтвержденной записи на "Госуслугах" о прохождении беседы с наркологом, документ доступен в думской электронной базе.
"Учитывая существующие негативные тенденции, предлагается гражданам по достижении 18 лет, изъявившим желание приобретать алкоголь, обращаться в специализированное медицинское учреждение по месту жительства для прохождения обследования у врача нарколога и получения исчерпывающей информации о негативных последствиях употребления алкоголя для здоровья человека. По результатам обследования и профилактической беседы соответствующее медицинское учреждение заносит в ЕПГУ информацию о прохождении профилактической беседы с гражданином", — сказано в пояснительной записке.
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В документе отмечается, что предлагаемая норма схожа с порядком получения водительского удостоверения, то есть право управления транспортным средством предоставляется гражданину на основании сдачи экзамена и медицинского заключения на основе прохождения медицинской комиссии.
По мнению автора инициативы, законопроект предлагает решить две проблемы: детально разъяснить молодежи все пагубные последствия употребления алкоголя, а также оказать своевременную медицинскую помощь тем, кто уже имеет проблемы или зависимость от алкоголя. Кроме того, данная мера позволит выявить граждан, у которых уже в раннем возрасте имеется склонность к употреблению алкогольной продукции или зависимость от алкоголя.
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