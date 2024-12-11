https://ria.ru/20241211/gd-1988555319.html

В Госдуме предложили продавать алкоголь только по справке на "Госуслугах"

В Госдуме предложили продавать алкоголь только по справке на "Госуслугах" - РИА Новости, 11.12.2024

В Госдуме предложили продавать алкоголь только по справке на "Госуслугах"

Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается ввести запрет на продажу алкоголя совершеннолетним... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T10:10

2024-12-11T10:10

2024-12-11T11:03

общество

андрей свинцов

госдума рф

лдпр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978506005_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_ce72e5466b632a1cbf6a07a3747764d1.jpg

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается ввести запрет на продажу алкоголя совершеннолетним лицам, не имеющим подтвержденной записи на "Госуслугах" о прохождении беседы с наркологом, документ доступен в думской электронной базе."Учитывая существующие негативные тенденции, предлагается гражданам по достижении 18 лет, изъявившим желание приобретать алкоголь, обращаться в специализированное медицинское учреждение по месту жительства для прохождения обследования у врача нарколога и получения исчерпывающей информации о негативных последствиях употребления алкоголя для здоровья человека. По результатам обследования и профилактической беседы соответствующее медицинское учреждение заносит в ЕПГУ информацию о прохождении профилактической беседы с гражданином", — сказано в пояснительной записке.В документе отмечается, что предлагаемая норма схожа с порядком получения водительского удостоверения, то есть право управления транспортным средством предоставляется гражданину на основании сдачи экзамена и медицинского заключения на основе прохождения медицинской комиссии.По мнению автора инициативы, законопроект предлагает решить две проблемы: детально разъяснить молодежи все пагубные последствия употребления алкоголя, а также оказать своевременную медицинскую помощь тем, кто уже имеет проблемы или зависимость от алкоголя. Кроме того, данная мера позволит выявить граждан, у которых уже в раннем возрасте имеется склонность к употреблению алкогольной продукции или зависимость от алкоголя.

https://ria.ru/20241203/rzhd-1987092833.html

https://ria.ru/20241128/alkogol-1986255391.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, андрей свинцов, госдума рф, лдпр