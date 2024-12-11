https://ria.ru/20241211/gaz-1988532228.html

Российский посол рассказал о проблемах с поставками газа в БиГ

Российский посол рассказал о проблемах с поставками газа в БиГ - РИА Новости, 11.12.2024

Российский посол рассказал о проблемах с поставками газа в БиГ

Подписанию долгосрочного контракта и увеличению поставок российского газа в Боснию и Герцеговину (БиГ) мешает ограниченная мощность нитки из Сербии, заявил в... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T04:05

2024-12-11T04:05

2024-12-11T04:05

экономика

сербия

россия

болгария

милорад додик

газпром

турецкий поток

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БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Подписанию долгосрочного контракта и увеличению поставок российского газа в Боснию и Герцеговину (БиГ) мешает ограниченная мощность нитки из Сербии, заявил в интервью РИА Новости посол России Игорь Калабухов. "Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявлял о намерении продлить действующий договор с ПАО "Газпром" на поставку российского природного газа. При этом речь идет не только о сохранении сложившегося уровня сотрудничества в этой сфере, но и о возможности увеличения объемов поставляемого газа", - завил посол РФ. Он напомнил, что с 1 января 2021 года газотранспортная компания GAS-RES, принадлежащая правительству РС, перешла на получение газа, доставляемого в Сербию через Болгарию из второй нитки магистрального газопровода системы "Турецкого потока". "Мощность же существующего газопровода в городе Зворник, связывающего газотранспортные системы Сербии и РС, в настоящее время создает определенные проблемы в части подписания долгосрочного контракта и увеличения объемов поставок российского газа в РС. Вместе с тем, полагаю, что пути решения данного вопроса будут найдены в обозримой перспективе", - указал российский дипломат. Среднее годовое потребление природного газа Республикой Сербской, по данным минэнерго, в последние годы составляет около 50 миллионов кубических метров.

https://ria.ru/20241009/gaz-1977239101.html

https://ria.ru/20241119/vuchich-1984715332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сербия, россия, болгария, милорад додик, газпром, турецкий поток