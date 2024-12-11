Российский посол рассказал о проблемах с поставками газа в БиГ
Посол Калабухов: увеличению поставок газа в БиГ мешает мощность нитки из Сербии
Компрессорная станция "Русская". Архивное фото
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БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Подписанию долгосрочного контракта и увеличению поставок российского газа в Боснию и Герцеговину (БиГ) мешает ограниченная мощность нитки из Сербии, заявил в интервью РИА Новости посол России Игорь Калабухов.
"Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявлял о намерении продлить действующий договор с ПАО "Газпром" на поставку российского природного газа. При этом речь идет не только о сохранении сложившегося уровня сотрудничества в этой сфере, но и о возможности увеличения объемов поставляемого газа", - завил посол РФ.
Он напомнил, что с 1 января 2021 года газотранспортная компания GAS-RES, принадлежащая правительству РС, перешла на получение газа, доставляемого в Сербию через Болгарию из второй нитки магистрального газопровода системы "Турецкого потока".
"Мощность же существующего газопровода в городе Зворник, связывающего газотранспортные системы Сербии и РС, в настоящее время создает определенные проблемы в части подписания долгосрочного контракта и увеличения объемов поставок российского газа в РС. Вместе с тем, полагаю, что пути решения данного вопроса будут найдены в обозримой перспективе", - указал российский дипломат.
Среднее годовое потребление природного газа Республикой Сербской, по данным минэнерго, в последние годы составляет около 50 миллионов кубических метров.