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"Сделали из них зомби". К чему привели военные эксперименты Киева - РИА Новости, 11.12.2024
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08:00 11.12.2024 (обновлено: 08:01 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/ft-1988460992.html
"Сделали из них зомби". К чему привели военные эксперименты Киева
"Сделали из них зомби". К чему привели военные эксперименты Киева - РИА Новости, 11.12.2024
"Сделали из них зомби". К чему привели военные эксперименты Киева
Властям Украины все труднее оправдывать военные неудачи. Дефицит вооружения и людей — лишь наиболее зримая часть системного кризиса ВСУ, и проблемы только... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T08:00
2024-12-11T08:01
украина
киев
алексей гончаренко
рустем умеров
франция
вооруженные силы украины
верховная рада украины
укроборонпром
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Властям Украины все труднее оправдывать военные неудачи. Дефицит вооружения и людей — лишь наиболее зримая часть системного кризиса ВСУ, и проблемы только множатся. Вариантов у Зеленского остается не так много, и населению они ничего хорошего не сулят.Неуставные платежиОпытных командиров в ВСУ уже крайне мало, отмечает The New York Times. Нередко некомпетентность офицеров приводит к гибели целые соединения.К примеру, командование 63-й бригады на Лиманском направлении несколько месяцев не обеспечивало солдат огневой поддержкой и отказывалось вывозить раненых. Результат — много погибших и дезертировавших."В нашей роте уцелели три человека, в других — максимум шесть-семь. То есть личного состава вообще нет. Батальон уничтожен", — признался украинскому телевидению младший сержант 115-го батальона.В штабе бригады не отрицают, что солдаты дезориентированы и "не знают, что делать", поэтому "разворачиваются и убегают" с позиций. Однако признавать свою вину отказываются, перекладывая ответственность на сами батальоны.Зато многие из офицеров не считают зазорным вымогать деньги у подчиненных. Глава комиссии Верховной рады по нарушениям законов в ВСУ Анна Скороход сообщила, что военные постоянно жалуются на коррупцию в войсках. За отпуск, разрешение на медкомиссию или несколько дней отдыха бойцы вынуждены платить. Сумма зависит от "услуги"."У меня в день по два-три обращения про то, что внутри взводов, рот, бригад требуют деньги. Просто: "сдай в общую кассу". И если раньше это были суммы до пяти тысяч гривен, то сейчас — от 25 тысяч. А не сдашь — срочно на передок, на самую тяжелую позицию. Не факт, что оттуда вернешься", — рассказала она.Однако ни главком ВСУ, ни министр обороны, ни сам Зеленский этому значения не придают. К своим солдатам Киев на редкость равнодушен. Ни один законопроект по защите военных, который предлагала парламентская комиссия, не приняли.Фиктивная ротация"Вначале мы воевали, бились, проявляли инициативу, у нас была цель. А от того, что делается сейчас, у нормальных людей опускаются руки", — говорит недавно уволившийся из ВСУ генерал-майор Дмитрий Марченко.Генералитет киевского режима заметно обновился. Украинский "Телеграф" выяснил, что с февраля 2022-го 42 высших офицера были уволены по состоянию здоровья. В то же время полсотни получили генеральские звания. Сменились командующие крупными соединениями и даже главком ВСУ.В то же время вопросы ротации и демобилизации личного состава, обсуждавшиеся еще весной, сегодня уже неактуальны. Измотанные бригады на линии боевого соприкосновения просто пополняют призывниками. Бойцы испытывают сильное моральное и физическое истощение.Одиозный критик Министерства обороны и командования ВСУ депутат Рады Марьяна Безуглая привела в пример 155-ю бригаду, которую обучали натовские специалисты во Франции. На Украине бойцов тут же распределили по другим подразделениям на передовой."Новая бригада по существу никому не требовалась с самого начала (хоть на ее комплектацию и загоняли людей по всей Украине в срочном порядке). Перед французами сделали показуху, чтобы получить оружие. А теперь эту бригаду разбирают как донорские органы", — свидетельствует один из ее бойцов.По словам Безуглой, "бригады-зомби" — типичная ситуация. Их создают исключительно для отчетности. На деле не проводится никакого слаживания, и большинство солдат отправляют в штурмовики — за исключением "договорившихся" штабистов.Бракованная оборонаДаже хорошо укомплектованные подразделения малоэффективны на поле боя без должных укреплений. Днепропетровская область в 2023-м потратила 7,3 миллиона долларов на фортификации, однако расходы особой пользы не принесли, пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.Первая линия обороны — с пробелами. Вторая только строится. Третья даже не заложена. Один из командиров ВСУ на условиях анонимности сообщил западному изданию, что его подразделение с февраля 2022-го перемещали 32 раза. Постоянно приходилось самим оборудовать себе позиции, собирая на это деньги. Часто укрепления в тылу строили либо без консультации с войсками, либо в неправильном месте.Вдобавок рабочих рук не хватает — всех мобилизовали. Военных инженеров тоже мало — их, как и специалистов ПВО, радистов, химиков, массово переводят в пехоту."Либо вообще не помогают, либо помогают очень слабо", — оценил оборонительные линии командир одного из батальонов.Проблемы и с боекомплектом. Из аудиторского отчета Минобороны следует, что поставка снарядов на 45 миллиардов гривен (миллиард долларов) под угрозой. "Деньги заплатили — а где товар? Нету. Мало того что вся партия бракованная. Так они еще сорвали контракт", — прокомментировал ситуацию нардеп Алексей Гончаренко*.Бракованные боеприпасы ВСУ получают и из США, и из Европы. "Укроборонпром", по оценкам украинских журналистов, отправил в войска сотни тысяч непригодных к стрельбе 82-миллиметровых и 120-миллиметровых мин. Партию в 150 тысяч уже отозвали. Министра обороны Рустема Умерова ждут с докладом в Раде, он туда пока не явился. Военное руководство обвиняет в осечках самих бойцов, которые якобы неправильно хранят снаряды.Зеленский, очевидно, понимает всю серьезность нынешнего положения ВСУ. Главкома сухопутных войск Александра Павлюка он заменил на генерала Михаила Драпатого, а его замом назначил полковника Олега Апостола. И пообещал продолжить кадровые перестановки.В общем, правители Украины все больше напоминают нацистских вождей накануне падения рейха. Гитлер до последнего надеялся избежать катастрофы, перетасовывая генералов в руководстве вермахта. Все закончилось разгром фашизма и победой СССР. Что произойдет теперь, выяснится уже совсем скоро.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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украина, киев, алексей гончаренко, рустем умеров, франция, вооруженные силы украины, верховная рада украины, укроборонпром
Украина, Киев, Алексей Гончаренко, Рустем Умеров, Франция, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Укроборонпром
"Сделали из них зомби". К чему привели военные эксперименты Киева

FT: у ВСУ большие проблемы со строительством оборонительных линий

© AP Photo / Efrem LukatskyСолдат ВСУ в противогазе
Солдат ВСУ в противогазе - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Солдат ВСУ в противогазе
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Властям Украины все труднее оправдывать военные неудачи. Дефицит вооружения и людей — лишь наиболее зримая часть системного кризиса ВСУ, и проблемы только множатся. Вариантов у Зеленского остается не так много, и населению они ничего хорошего не сулят.

Неуставные платежи

Опытных командиров в ВСУ уже крайне мало, отмечает The New York Times. Нередко некомпетентность офицеров приводит к гибели целые соединения.
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие полка "Днепр-1"
Украинские военнослужащие полка Днепр-1 - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие полка "Днепр-1"
К примеру, командование 63-й бригады на Лиманском направлении несколько месяцев не обеспечивало солдат огневой поддержкой и отказывалось вывозить раненых. Результат — много погибших и дезертировавших.
"В нашей роте уцелели три человека, в других — максимум шесть-семь. То есть личного состава вообще нет. Батальон уничтожен", — признался украинскому телевидению младший сержант 115-го батальона.
В штабе бригады не отрицают, что солдаты дезориентированы и "не знают, что делать", поэтому "разворачиваются и убегают" с позиций. Однако признавать свою вину отказываются, перекладывая ответственность на сами батальоны.
Зато многие из офицеров не считают зазорным вымогать деньги у подчиненных. Глава комиссии Верховной рады по нарушениям законов в ВСУ Анна Скороход сообщила, что военные постоянно жалуются на коррупцию в войсках. За отпуск, разрешение на медкомиссию или несколько дней отдыха бойцы вынуждены платить. Сумма зависит от "услуги".
© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
"У меня в день по два-три обращения про то, что внутри взводов, рот, бригад требуют деньги. Просто: "сдай в общую кассу". И если раньше это были суммы до пяти тысяч гривен, то сейчас — от 25 тысяч. А не сдашь — срочно на передок, на самую тяжелую позицию. Не факт, что оттуда вернешься", — рассказала она.
Однако ни главком ВСУ, ни министр обороны, ни сам Зеленский этому значения не придают. К своим солдатам Киев на редкость равнодушен. Ни один законопроект по защите военных, который предлагала парламентская комиссия, не приняли.

Фиктивная ротация

"Вначале мы воевали, бились, проявляли инициативу, у нас была цель. А от того, что делается сейчас, у нормальных людей опускаются руки", — говорит недавно уволившийся из ВСУ генерал-майор Дмитрий Марченко.
© Фото : Ministry of Defence of Ukraine/Vitaliy SoloniyДмитрий Марченко
Дмитрий Марченко - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фото : Ministry of Defence of Ukraine/Vitaliy Soloniy
Дмитрий Марченко
Генералитет киевского режима заметно обновился. Украинский "Телеграф" выяснил, что с февраля 2022-го 42 высших офицера были уволены по состоянию здоровья. В то же время полсотни получили генеральские звания. Сменились командующие крупными соединениями и даже главком ВСУ.
В то же время вопросы ротации и демобилизации личного состава, обсуждавшиеся еще весной, сегодня уже неактуальны. Измотанные бригады на линии боевого соприкосновения просто пополняют призывниками. Бойцы испытывают сильное моральное и физическое истощение.
Одиозный критик Министерства обороны и командования ВСУ депутат Рады Марьяна Безуглая привела в пример 155-ю бригаду, которую обучали натовские специалисты во Франции. На Украине бойцов тут же распределили по другим подразделениям на передовой.
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне
"Новая бригада по существу никому не требовалась с самого начала (хоть на ее комплектацию и загоняли людей по всей Украине в срочном порядке). Перед французами сделали показуху, чтобы получить оружие. А теперь эту бригаду разбирают как донорские органы", — свидетельствует один из ее бойцов.
По словам Безуглой, "бригады-зомби" — типичная ситуация. Их создают исключительно для отчетности. На деле не проводится никакого слаживания, и большинство солдат отправляют в штурмовики — за исключением "договорившихся" штабистов.

Бракованная оборона

Даже хорошо укомплектованные подразделения малоэффективны на поле боя без должных укреплений. Днепропетровская область в 2023-м потратила 7,3 миллиона долларов на фортификации, однако расходы особой пользы не принесли, пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.
© AP Photo / Daniel ColeЖенщина идет по улице в городе Кривой Рог
Женщина идет по улице в городе Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Daniel Cole
Женщина идет по улице в городе Кривой Рог
Первая линия обороны — с пробелами. Вторая только строится. Третья даже не заложена. Один из командиров ВСУ на условиях анонимности сообщил западному изданию, что его подразделение с февраля 2022-го перемещали 32 раза. Постоянно приходилось самим оборудовать себе позиции, собирая на это деньги. Часто укрепления в тылу строили либо без консультации с войсками, либо в неправильном месте.
Вдобавок рабочих рук не хватает — всех мобилизовали. Военных инженеров тоже мало — их, как и специалистов ПВО, радистов, химиков, массово переводят в пехоту.
"Либо вообще не помогают, либо помогают очень слабо", — оценил оборонительные линии командир одного из батальонов.
Проблемы и с боекомплектом. Из аудиторского отчета Минобороны следует, что поставка снарядов на 45 миллиардов гривен (миллиард долларов) под угрозой. "Деньги заплатили — а где товар? Нету. Мало того что вся партия бракованная. Так они еще сорвали контракт", — прокомментировал ситуацию нардеп Алексей Гончаренко*.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военный со 155-миллиметровым снарядом
Украинский военный со 155-миллиметровым снарядом - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военный со 155-миллиметровым снарядом
Бракованные боеприпасы ВСУ получают и из США, и из Европы. "Укроборонпром", по оценкам украинских журналистов, отправил в войска сотни тысяч непригодных к стрельбе 82-миллиметровых и 120-миллиметровых мин. Партию в 150 тысяч уже отозвали. Министра обороны Рустема Умерова ждут с докладом в Раде, он туда пока не явился. Военное руководство обвиняет в осечках самих бойцов, которые якобы неправильно хранят снаряды.
Зеленский, очевидно, понимает всю серьезность нынешнего положения ВСУ. Главкома сухопутных войск Александра Павлюка он заменил на генерала Михаила Драпатого, а его замом назначил полковника Олега Апостола. И пообещал продолжить кадровые перестановки.
В общем, правители Украины все больше напоминают нацистских вождей накануне падения рейха. Гитлер до последнего надеялся избежать катастрофы, перетасовывая генералов в руководстве вермахта. Все закончилось разгром фашизма и победой СССР. Что произойдет теперь, выяснится уже совсем скоро.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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УкраинаКиевАлексей ГончаренкоРустем УмеровФранцияВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныУкроборонпром
 
 
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