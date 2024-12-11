https://ria.ru/20241211/ft-1988460992.html

"Сделали из них зомби". К чему привели военные эксперименты Киева

"Сделали из них зомби". К чему привели военные эксперименты Киева - РИА Новости, 11.12.2024

"Сделали из них зомби". К чему привели военные эксперименты Киева

Властям Украины все труднее оправдывать военные неудачи. Дефицит вооружения и людей — лишь наиболее зримая часть системного кризиса ВСУ, и проблемы только... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T08:00

2024-12-11T08:00

2024-12-11T08:01

украина

киев

алексей гончаренко

рустем умеров

франция

вооруженные силы украины

верховная рада украины

укроборонпром

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106712/45/1067124550_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_02b52106b97ed65cc7de123450bc35ec.jpg

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Властям Украины все труднее оправдывать военные неудачи. Дефицит вооружения и людей — лишь наиболее зримая часть системного кризиса ВСУ, и проблемы только множатся. Вариантов у Зеленского остается не так много, и населению они ничего хорошего не сулят.Неуставные платежиОпытных командиров в ВСУ уже крайне мало, отмечает The New York Times. Нередко некомпетентность офицеров приводит к гибели целые соединения.К примеру, командование 63-й бригады на Лиманском направлении несколько месяцев не обеспечивало солдат огневой поддержкой и отказывалось вывозить раненых. Результат — много погибших и дезертировавших."В нашей роте уцелели три человека, в других — максимум шесть-семь. То есть личного состава вообще нет. Батальон уничтожен", — признался украинскому телевидению младший сержант 115-го батальона.В штабе бригады не отрицают, что солдаты дезориентированы и "не знают, что делать", поэтому "разворачиваются и убегают" с позиций. Однако признавать свою вину отказываются, перекладывая ответственность на сами батальоны.Зато многие из офицеров не считают зазорным вымогать деньги у подчиненных. Глава комиссии Верховной рады по нарушениям законов в ВСУ Анна Скороход сообщила, что военные постоянно жалуются на коррупцию в войсках. За отпуск, разрешение на медкомиссию или несколько дней отдыха бойцы вынуждены платить. Сумма зависит от "услуги"."У меня в день по два-три обращения про то, что внутри взводов, рот, бригад требуют деньги. Просто: "сдай в общую кассу". И если раньше это были суммы до пяти тысяч гривен, то сейчас — от 25 тысяч. А не сдашь — срочно на передок, на самую тяжелую позицию. Не факт, что оттуда вернешься", — рассказала она.Однако ни главком ВСУ, ни министр обороны, ни сам Зеленский этому значения не придают. К своим солдатам Киев на редкость равнодушен. Ни один законопроект по защите военных, который предлагала парламентская комиссия, не приняли.Фиктивная ротация"Вначале мы воевали, бились, проявляли инициативу, у нас была цель. А от того, что делается сейчас, у нормальных людей опускаются руки", — говорит недавно уволившийся из ВСУ генерал-майор Дмитрий Марченко.Генералитет киевского режима заметно обновился. Украинский "Телеграф" выяснил, что с февраля 2022-го 42 высших офицера были уволены по состоянию здоровья. В то же время полсотни получили генеральские звания. Сменились командующие крупными соединениями и даже главком ВСУ.В то же время вопросы ротации и демобилизации личного состава, обсуждавшиеся еще весной, сегодня уже неактуальны. Измотанные бригады на линии боевого соприкосновения просто пополняют призывниками. Бойцы испытывают сильное моральное и физическое истощение.Одиозный критик Министерства обороны и командования ВСУ депутат Рады Марьяна Безуглая привела в пример 155-ю бригаду, которую обучали натовские специалисты во Франции. На Украине бойцов тут же распределили по другим подразделениям на передовой."Новая бригада по существу никому не требовалась с самого начала (хоть на ее комплектацию и загоняли людей по всей Украине в срочном порядке). Перед французами сделали показуху, чтобы получить оружие. А теперь эту бригаду разбирают как донорские органы", — свидетельствует один из ее бойцов.По словам Безуглой, "бригады-зомби" — типичная ситуация. Их создают исключительно для отчетности. На деле не проводится никакого слаживания, и большинство солдат отправляют в штурмовики — за исключением "договорившихся" штабистов.Бракованная оборонаДаже хорошо укомплектованные подразделения малоэффективны на поле боя без должных укреплений. Днепропетровская область в 2023-м потратила 7,3 миллиона долларов на фортификации, однако расходы особой пользы не принесли, пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.Первая линия обороны — с пробелами. Вторая только строится. Третья даже не заложена. Один из командиров ВСУ на условиях анонимности сообщил западному изданию, что его подразделение с февраля 2022-го перемещали 32 раза. Постоянно приходилось самим оборудовать себе позиции, собирая на это деньги. Часто укрепления в тылу строили либо без консультации с войсками, либо в неправильном месте.Вдобавок рабочих рук не хватает — всех мобилизовали. Военных инженеров тоже мало — их, как и специалистов ПВО, радистов, химиков, массово переводят в пехоту."Либо вообще не помогают, либо помогают очень слабо", — оценил оборонительные линии командир одного из батальонов.Проблемы и с боекомплектом. Из аудиторского отчета Минобороны следует, что поставка снарядов на 45 миллиардов гривен (миллиард долларов) под угрозой. "Деньги заплатили — а где товар? Нету. Мало того что вся партия бракованная. Так они еще сорвали контракт", — прокомментировал ситуацию нардеп Алексей Гончаренко*.Бракованные боеприпасы ВСУ получают и из США, и из Европы. "Укроборонпром", по оценкам украинских журналистов, отправил в войска сотни тысяч непригодных к стрельбе 82-миллиметровых и 120-миллиметровых мин. Партию в 150 тысяч уже отозвали. Министра обороны Рустема Умерова ждут с докладом в Раде, он туда пока не явился. Военное руководство обвиняет в осечках самих бойцов, которые якобы неправильно хранят снаряды.Зеленский, очевидно, понимает всю серьезность нынешнего положения ВСУ. Главкома сухопутных войск Александра Павлюка он заменил на генерала Михаила Драпатого, а его замом назначил полковника Олега Апостола. И пообещал продолжить кадровые перестановки.В общем, правители Украины все больше напоминают нацистских вождей накануне падения рейха. Гитлер до последнего надеялся избежать катастрофы, перетасовывая генералов в руководстве вермахта. Все закончилось разгром фашизма и победой СССР. Что произойдет теперь, выяснится уже совсем скоро.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241204/kiev-1987148844.html

украина

киев

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, алексей гончаренко, рустем умеров, франция, вооруженные силы украины, верховная рада украины, укроборонпром