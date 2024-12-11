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Вице-президент Бразилии поблагодарил Фицо за поддержку плана по Украине - РИА Новости, 11.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:04 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/fitso-1988532090.html
Вице-президент Бразилии поблагодарил Фицо за поддержку плана по Украине
Вице-президент Бразилии поблагодарил Фицо за поддержку плана по Украине - РИА Новости, 11.12.2024
Вице-президент Бразилии поблагодарил Фицо за поддержку плана по Украине
Вице-президент Бразилии Жералду Алкмин на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо в Бразилиа поблагодарил его за поддержку совместной позиции Китая и... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T04:04
2024-12-11T04:04
специальная военная операция на украине
в мире
бразилия
китай
словакия
украина
роберт фицо
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МЕХИКО, 11 дек - РИА Новости. Вице-президент Бразилии Жералду Алкмин на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо в Бразилиа поблагодарил его за поддержку совместной позиции Китая и Бразилии по политическому урегулированию конфликта на Украине, сообщил МИД южноамериканской страны. "В повестку диалога между двумя странами входят двусторонние и многосторонние вопросы, такие как укрепление торгово-экономических связей, реформирование глобального управления и восстановление мира на Ближнем Востоке и на Украине. В этой связи вице-президент Алкмин поблагодарил премьер-министра Роберта Фицо за поддержку "Совместного соглашения" между Китаем и Бразилией по политическому разрешению войны на Украине и созданию Группы друзей за мир в рамках Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении на сайте бразильского МИД. Премьер Фицо ранее заявил журналистам, что Словакия высоко оценивает мирный план по урегулированию конфликта на Украине, подготовленный Бразилией совместно с Китаем, и готова всемерно поддержать его. Китай и Бразилия в мае этого года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать открытую платформу "друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Позднее внешнеполитическое ведомство КНР сообщило, что министры иностранных дел и высокопоставленные представители ряда стран провели встречу 27 сентября на полях ГА ООН. По итогам встречи Алжир, Боливия, Бразилия, Китай, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Мексика, Южная Африка, Турция и Замбия опубликовали совместное коммюнике. Также в обсуждении приняли участие Франция, Швейцария и Венгрия.
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в мире, бразилия, китай, словакия, украина, роберт фицо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Бразилия, Китай, Словакия, Украина, Роберт Фицо
Вице-президент Бразилии поблагодарил Фицо за поддержку плана по Украине

Вице-президент Бразилии поблагодарил Фицо за поддержку Группы друзей за мир

© Фото : @robertficoskПремьер Словакии Роберт Фицо
Премьер Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Фото : @robertficosk
Премьер Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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МЕХИКО, 11 дек - РИА Новости. Вице-президент Бразилии Жералду Алкмин на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо в Бразилиа поблагодарил его за поддержку совместной позиции Китая и Бразилии по политическому урегулированию конфликта на Украине, сообщил МИД южноамериканской страны.
"В повестку диалога между двумя странами входят двусторонние и многосторонние вопросы, такие как укрепление торгово-экономических связей, реформирование глобального управления и восстановление мира на Ближнем Востоке и на Украине. В этой связи вице-президент Алкмин поблагодарил премьер-министра Роберта Фицо за поддержку "Совместного соглашения" между Китаем и Бразилией по политическому разрешению войны на Украине и созданию Группы друзей за мир в рамках Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении на сайте бразильского МИД.
Премьер Фицо ранее заявил журналистам, что Словакия высоко оценивает мирный план по урегулированию конфликта на Украине, подготовленный Бразилией совместно с Китаем, и готова всемерно поддержать его.
Китай и Бразилия в мае этого года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать открытую платформу "друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Позднее внешнеполитическое ведомство КНР сообщило, что министры иностранных дел и высокопоставленные представители ряда стран провели встречу 27 сентября на полях ГА ООН. По итогам встречи Алжир, Боливия, Бразилия, Китай, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Мексика, Южная Африка, Турция и Замбия опубликовали совместное коммюнике. Также в обсуждении приняли участие Франция, Швейцария и Венгрия.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБразилияКитайСловакияУкраинаРоберт Фицо
 
 
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