Вице-президент Бразилии поблагодарил Фицо за поддержку плана по Украине
Вице-президент Бразилии поблагодарил Фицо за поддержку Группы друзей за мир
© Фото : @robertficoskПремьер Словакии Роберт Фицо
© Фото : @robertficosk
Премьер Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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МЕХИКО, 11 дек - РИА Новости. Вице-президент Бразилии Жералду Алкмин на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо в Бразилиа поблагодарил его за поддержку совместной позиции Китая и Бразилии по политическому урегулированию конфликта на Украине, сообщил МИД южноамериканской страны.
"В повестку диалога между двумя странами входят двусторонние и многосторонние вопросы, такие как укрепление торгово-экономических связей, реформирование глобального управления и восстановление мира на Ближнем Востоке и на Украине. В этой связи вице-президент Алкмин поблагодарил премьер-министра Роберта Фицо за поддержку "Совместного соглашения" между Китаем и Бразилией по политическому разрешению войны на Украине и созданию Группы друзей за мир в рамках Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении на сайте бразильского МИД.
Премьер Фицо ранее заявил журналистам, что Словакия высоко оценивает мирный план по урегулированию конфликта на Украине, подготовленный Бразилией совместно с Китаем, и готова всемерно поддержать его.
Китай и Бразилия в мае этого года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга планируют создать открытую платформу "друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Позднее внешнеполитическое ведомство КНР сообщило, что министры иностранных дел и высокопоставленные представители ряда стран провели встречу 27 сентября на полях ГА ООН. По итогам встречи Алжир, Боливия, Бразилия, Китай, Колумбия, Египет, Индонезия, Казахстан, Кения, Мексика, Южная Африка, Турция и Замбия опубликовали совместное коммюнике. Также в обсуждении приняли участие Франция, Швейцария и Венгрия.