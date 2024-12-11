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Глава ФБР досрочно покинул пост - РИА Новости, 11.12.2024
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22:23 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/fbr-1988706855.html
Глава ФБР досрочно покинул пост
Глава ФБР досрочно покинул пост - РИА Новости, 11.12.2024
Глава ФБР досрочно покинул пост
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй объявил о досрочном завершении карьеры на данном посту, передает в среду телеканал Fox News. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T22:23
2024-12-11T22:23
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ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй объявил о досрочном завершении карьеры на данном посту, передает в среду телеканал Fox News. "Рэй объявил о том, что он завершает свое 10-летнее пребывание на данном посту прежде, чем истечет данный срок", - свидетельствует телеканал. Как отмечают журналисты Fox News, такое развитие событий "не стало сюрпризом", с учетом объявленных планов избранного президента США Дональда Трампа назначить на эту должность своего ставленника. Трамп ранее высказывал недовольство работой Рэя. По словам избранного президента, преступность в США находится на самом высоком уровне, в страну попадают нелегалы из тюрем и психиатрических лечебниц. Претензию Трампа также вызвал обыск в его имении по делу о нарушении при хранении секретных документов. Политик назвал произошедшее "вторжением". Комментарии Рэя после покушения на Трампа в июле о том, что в его ухо могла попасть не пуля, а осколок, также вызвали негодование политика-республиканца.
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в мире, сша, кристофер рэй, фбр, дональд трамп
В мире, США, Кристофер Рэй, ФБР, Дональд Трамп
Глава ФБР досрочно покинул пост

Кристофер Рэй объявил о досрочном завершении карьеры на посту главы ФБР

© AP Photo / Carolyn KasterГлава ФБР Кристофер Рэй
Глава ФБР Кристофер Рэй - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Глава ФБР Кристофер Рэй. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй объявил о досрочном завершении карьеры на данном посту, передает в среду телеканал Fox News.
"Рэй объявил о том, что он завершает свое 10-летнее пребывание на данном посту прежде, чем истечет данный срок", - свидетельствует телеканал. Как отмечают журналисты Fox News, такое развитие событий "не стало сюрпризом", с учетом объявленных планов избранного президента США Дональда Трампа назначить на эту должность своего ставленника.
Трамп ранее высказывал недовольство работой Рэя. По словам избранного президента, преступность в США находится на самом высоком уровне, в страну попадают нелегалы из тюрем и психиатрических лечебниц. Претензию Трампа также вызвал обыск в его имении по делу о нарушении при хранении секретных документов. Политик назвал произошедшее "вторжением". Комментарии Рэя после покушения на Трампа в июле о том, что в его ухо могла попасть не пуля, а осколок, также вызвали негодование политика-республиканца.
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