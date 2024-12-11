https://ria.ru/20241211/evropa-1988565718.html

Politico назвало самого влиятельного политика Европы в 2025 году

Politico назвало самого влиятельного политика Европы в 2025 году - РИА Новости, 11.12.2024

Politico назвало самого влиятельного политика Европы в 2025 году

Самым влиятельным политическим деятелем, который, по мнению издания Politico, будет влиять на европейскую политику в 2025 году и которая совместила в себе... РИА Новости, 11.12.2024

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БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Самым влиятельным политическим деятелем, который, по мнению издания Politico, будет влиять на европейскую политику в 2025 году и которая совместила в себе качества трех категорий номинаций: деятельность, готовность нарушать правила и предлагать смелые идеи, названа премьер-министр Италии Джорджа Мелони, в тройку лидеров вошел и президент РФ Владимир Путин. "Если вы самый богатый человек в мире и ведущий советник избранного президента США Дональда Трампа Илон Маск, то номер, который вы, скорее всего, наберете, будет принадлежать Джордже Мелони. Менее чем за десять лет, лидер правой партии прошла путь от пренебрежительного отношения к себе как к ультранационалистическому чудаку до премьер-министра и фигуры, с которой Брюссель и Вашингтон могут вести дела", - говорится на сайте издания. В категории "политические деятели", куда попали политики, которые, по мнению издания и его инсайдеров, будут в ближайшее время определять своей деятельностью европейскую политику, первое место заняла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Второе место в этой номинации досталось российскому лидеру Владимиру Путину, на третьем месте оказался премьер Польши Дональд Туск, новый глава Евросовета Антониу Кошта разместился на восьмом месте. Первое место в категории "нарушителей", бросающих вызов системе, занял кандидат на пост канцлера Германии от партии Христианско-демократический союз (ХДС) и главный соперник нынешнего канцлера Олафа Шольца на предстоящих выборах Фридрих Мерц. Здесь же оказалась и лидер фракции французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Категорию "Мечтателей", предлагающих новые смелые идеи, возглавил новый генсек НАТО Марк Рютте. В нее также вошли премьер Венгрии Виктор Орбан, глава евродипломатии Кая Каллас, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, папа Римский Франциск. Издание пояснило, что в предыдущие годы за верхние места в списках влиятельных политиков боролись президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. "В этом году ни Эммануэль Макрон, ни Олаф Шольц не попали в список. Их влияние ослабло, и теперь другие лидеры, зачастую из неожиданных кругов, выходят на сцену", - признало Politico.

https://ria.ru/20241211/kallas-1988545863.html

https://ria.ru/20241128/putin-1986251475.html

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в мире, германия, италия, россия, олаф шольц, джорджа мелони, владимир путин, politico, еврокомиссия, евросовет