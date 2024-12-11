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Еврокомиссия усилит охрану границы ЕС с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 11.12.2024
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15:16 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/evro-1988611637.html
Еврокомиссия усилит охрану границы ЕС с Россией и Белоруссией
Еврокомиссия усилит охрану границы ЕС с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 11.12.2024
Еврокомиссия усилит охрану границы ЕС с Россией и Белоруссией
Европейская комиссия дополнительно выделит 170 миллионов евро пограничным с Россией и Белоруссией странам ЕС, включая Финляндию, Норвегию, Эстонию, Латвию,... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T15:16
2024-12-11T15:16
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БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Европейская комиссия дополнительно выделит 170 миллионов евро пограничным с Россией и Белоруссией странам ЕС, включая Финляндию, Норвегию, Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, для дальнейшего усиления охраны границ, говорится в заявлении ЕК по итогам заседания коллегии еврокомиссаров. "Для дальнейшего усиления контроля на границах с Россией и Белоруссией Еврокомиссия выделяет дополнительное финансирование на общую сумму 170 миллионов евро", - указывается в документе. Там пояснили, что деньги пойдут, в частности, на "на модернизацию электронного оборудования для наблюдения, улучшение телекоммуникационных сетей, развертывание мобильного оборудования для обнаружения и противодействия беспилотникам". В ЕК также указали, что из общей суммы финансирования 19,4 миллиона евро выделят Эстонии, 50 миллионов – Финляндии, 17 миллионов – Латвии, 15,4 миллиона евро – Литве, 52 миллиона – Польше и 16,4 миллиона евро – Норвегии.
https://ria.ru/20241123/sanktsii-1985359733.html
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в мире, россия, белоруссия, финляндия, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Россия, Белоруссия, Финляндия, Еврокомиссия, Евросоюз
Еврокомиссия усилит охрану границы ЕС с Россией и Белоруссией

ЕК выделит еще 170 миллионов евро пограничным с Россией и Белоруссией странам ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Европейская комиссия дополнительно выделит 170 миллионов евро пограничным с Россией и Белоруссией странам ЕС, включая Финляндию, Норвегию, Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, для дальнейшего усиления охраны границ, говорится в заявлении ЕК по итогам заседания коллегии еврокомиссаров.
"Для дальнейшего усиления контроля на границах с Россией и Белоруссией Еврокомиссия выделяет дополнительное финансирование на общую сумму 170 миллионов евро", - указывается в документе.
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Там пояснили, что деньги пойдут, в частности, на "на модернизацию электронного оборудования для наблюдения, улучшение телекоммуникационных сетей, развертывание мобильного оборудования для обнаружения и противодействия беспилотникам".
В ЕК также указали, что из общей суммы финансирования 19,4 миллиона евро выделят Эстонии, 50 миллионов – Финляндии, 17 миллионов – Латвии, 15,4 миллиона евро – Литве, 52 миллиона – Польше и 16,4 миллиона евро – Норвегии.
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