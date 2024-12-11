Главную новогоднюю елку страны отправили в Кремль
Главную новогоднюю елку страны из Можайска автопоездом отправили в Кремль
Читать ria.ru в
МОЖАЙСК, 11 дек – РИА Новости. Главную новогоднюю елку страны в среду из Можайска отправили в Кремль, за рулем автопоезда, перевозящего елку, Дед Мороз, передает корреспондент РИА Новости.
"Нас уже проинструктировали. Скорость (движения - ред.) - не более 60 (километров в час - ред.) будем ехать. Будем дистанцию соблюдать, как положено. Так что нас будут сопровождать, они всё будут контролировать. И мы будем согласно этим правилам двигаться", - сказал журналистам Дед Мороз, водитель автопоезда Петр.
Главная новогодняя ель России
9 декабря, 01:21
Петр также рассказал, что уже в третий раз везет елку в Кремль. В самый первый раз, в 2019 году, он тоже вез елку из Можайского городского округа.
Торжественная отправка елки сопровождалась театрализованным представлением и играми.
Через Спасские ворота Кремля елку провезут в ночь с 11 на 12 декабря, после этого ее установят на Соборной площади и украсят. По данным пресс-службы губернатора и правительства Московской области, в Кремле елка простоит до Крещения, а после новогодних праздников получит "вторую жизнь". Семена упакуют в эко-кубы и будут использовать на экологических уроках для детей по всей России, из ствола и ветвей изготовят сувениры: деревянные подставки, часы, скворечники, кормушки, хоккейные клюшки. Кроме того, ветки и хвоя пойдут на подкормку животных в зоопарках.
Кто придумал Новый год: история и традиции праздника
9 декабря, 11:31
Отбор главной новогодней елки страны проходил в соответствии со строгими параметрами: форма, объем хвои, состояние лап, внешний вид. Ель была найдена вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области. Дереву 90 лет, его высота 25 метров, диаметр ствола - 60 сантиметров, а размах веток - 8 метров. Елку спилили 9 декабря.
С 2007 года Главную новогоднюю елку в Кремль доставляют из Подмосковья. Можайский городской округ уже третий раз становится ее родиной. Впервые дерево нашли здесь в 2009 году, затем - в 2019 году. Эту же елку лесники заприметили более 10 лет назад.