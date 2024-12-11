https://ria.ru/20241211/elka-1988609277.html

Главную новогоднюю елку страны отправили в Кремль

Главную новогоднюю елку страны отправили в Кремль - РИА Новости, 11.12.2024

Главную новогоднюю елку страны отправили в Кремль

Главную новогоднюю елку страны в среду из Можайска отправили в Кремль, за рулем автопоезда, перевозящего елку, Дед Мороз, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T14:45

2024-12-11T14:45

2024-12-11T14:45

общество

московская область (подмосковье)

россия

дед мороз

новый год

москва

можайск

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МОЖАЙСК, 11 дек – РИА Новости. Главную новогоднюю елку страны в среду из Можайска отправили в Кремль, за рулем автопоезда, перевозящего елку, Дед Мороз, передает корреспондент РИА Новости. "Нас уже проинструктировали. Скорость (движения - ред.) - не более 60 (километров в час - ред.) будем ехать. Будем дистанцию соблюдать, как положено. Так что нас будут сопровождать, они всё будут контролировать. И мы будем согласно этим правилам двигаться", - сказал журналистам Дед Мороз, водитель автопоезда Петр. Петр также рассказал, что уже в третий раз везет елку в Кремль. В самый первый раз, в 2019 году, он тоже вез елку из Можайского городского округа. Торжественная отправка елки сопровождалась театрализованным представлением и играми. Через Спасские ворота Кремля елку провезут в ночь с 11 на 12 декабря, после этого ее установят на Соборной площади и украсят. По данным пресс-службы губернатора и правительства Московской области, в Кремле елка простоит до Крещения, а после новогодних праздников получит "вторую жизнь". Семена упакуют в эко-кубы и будут использовать на экологических уроках для детей по всей России, из ствола и ветвей изготовят сувениры: деревянные подставки, часы, скворечники, кормушки, хоккейные клюшки. Кроме того, ветки и хвоя пойдут на подкормку животных в зоопарках. Отбор главной новогодней елки страны проходил в соответствии со строгими параметрами: форма, объем хвои, состояние лап, внешний вид. Ель была найдена вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области. Дереву 90 лет, его высота 25 метров, диаметр ствола - 60 сантиметров, а размах веток - 8 метров. Елку спилили 9 декабря. С 2007 года Главную новогоднюю елку в Кремль доставляют из Подмосковья. Можайский городской округ уже третий раз становится ее родиной. Впервые дерево нашли здесь в 2009 году, затем - в 2019 году. Эту же елку лесники заприметили более 10 лет назад.

https://ria.ru/20241209/el-1987762158.html

https://ria.ru/20241209/traditsii-1837632806.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Главная елка России отправляется в Кремль из Можайска За рулем Дед Мороз, а в кузове елка: главное новогоднее дерево страны отправили в Кремль из подмосковного Можайска. Елке, которую установят на Соборной площади, 90 лет, ее высота 25 метров, а размах веток – восемь метров. 2024-12-11T14:45 true PT0M17S

Главная новогодняя елка России Главную новогоднюю елку России спилили в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости. Ее отбор проходил в соответствии со строгими параметрами: форма, объем хвои, состояние лап, внешний вид. Ель была найдена вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа. Дереву 90 лет, его высота 25 метров, диаметр ствола - 60 сантиметров, а размах веток - 8 метров. 2024-12-11T14:45 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, московская область (подмосковье), россия, дед мороз, новый год, москва, можайск