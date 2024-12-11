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Главную новогоднюю елку страны отправили в Кремль - РИА Новости, 11.12.2024
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14:45 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/elka-1988609277.html
Главную новогоднюю елку страны отправили в Кремль
Главную новогоднюю елку страны отправили в Кремль - РИА Новости, 11.12.2024
Главную новогоднюю елку страны отправили в Кремль
Главную новогоднюю елку страны в среду из Можайска отправили в Кремль, за рулем автопоезда, перевозящего елку, Дед Мороз, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:45
2024-12-11T14:45
общество
московская область (подмосковье)
россия
дед мороз
новый год
москва
можайск
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МОЖАЙСК, 11 дек – РИА Новости. Главную новогоднюю елку страны в среду из Можайска отправили в Кремль, за рулем автопоезда, перевозящего елку, Дед Мороз, передает корреспондент РИА Новости. "Нас уже проинструктировали. Скорость (движения - ред.) - не более 60 (километров в час - ред.) будем ехать. Будем дистанцию соблюдать, как положено. Так что нас будут сопровождать, они всё будут контролировать. И мы будем согласно этим правилам двигаться", - сказал журналистам Дед Мороз, водитель автопоезда Петр. Петр также рассказал, что уже в третий раз везет елку в Кремль. В самый первый раз, в 2019 году, он тоже вез елку из Можайского городского округа. Торжественная отправка елки сопровождалась театрализованным представлением и играми. Через Спасские ворота Кремля елку провезут в ночь с 11 на 12 декабря, после этого ее установят на Соборной площади и украсят. По данным пресс-службы губернатора и правительства Московской области, в Кремле елка простоит до Крещения, а после новогодних праздников получит "вторую жизнь". Семена упакуют в эко-кубы и будут использовать на экологических уроках для детей по всей России, из ствола и ветвей изготовят сувениры: деревянные подставки, часы, скворечники, кормушки, хоккейные клюшки. Кроме того, ветки и хвоя пойдут на подкормку животных в зоопарках. Отбор главной новогодней елки страны проходил в соответствии со строгими параметрами: форма, объем хвои, состояние лап, внешний вид. Ель была найдена вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области. Дереву 90 лет, его высота 25 метров, диаметр ствола - 60 сантиметров, а размах веток - 8 метров. Елку спилили 9 декабря. С 2007 года Главную новогоднюю елку в Кремль доставляют из Подмосковья. Можайский городской округ уже третий раз становится ее родиной. Впервые дерево нашли здесь в 2009 году, затем - в 2019 году. Эту же елку лесники заприметили более 10 лет назад.
https://ria.ru/20241209/el-1987762158.html
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московская область (подмосковье)
россия
москва
можайск
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Главная елка России отправляется в Кремль из Можайска
За рулем Дед Мороз, а в кузове елка: главное новогоднее дерево страны отправили в Кремль из подмосковного Можайска. Елке, которую установят на Соборной площади, 90 лет, ее высота 25 метров, а размах веток – восемь метров.
2024-12-11T14:45
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Главная новогодняя елка России
Главную новогоднюю елку России спилили в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости. Ее отбор проходил в соответствии со строгими параметрами: форма, объем хвои, состояние лап, внешний вид. Ель была найдена вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа. Дереву 90 лет, его высота 25 метров, диаметр ствола - 60 сантиметров, а размах веток - 8 метров.
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общество, московская область (подмосковье), россия, дед мороз, новый год, москва, можайск
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Дед Мороз, Новый год, Москва, Можайск
Главную новогоднюю елку страны отправили в Кремль

Главную новогоднюю елку страны из Можайска автопоездом отправили в Кремль

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МОЖАЙСК, 11 дек – РИА Новости. Главную новогоднюю елку страны в среду из Можайска отправили в Кремль, за рулем автопоезда, перевозящего елку, Дед Мороз, передает корреспондент РИА Новости.
"Нас уже проинструктировали. Скорость (движения - ред.) - не более 60 (километров в час - ред.) будем ехать. Будем дистанцию соблюдать, как положено. Так что нас будут сопровождать, они всё будут контролировать. И мы будем согласно этим правилам двигаться", - сказал журналистам Дед Мороз, водитель автопоезда Петр.
Главная новогодняя елка на Соборной площади московского Кремля - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Главная новогодняя ель России
9 декабря, 01:21
Петр также рассказал, что уже в третий раз везет елку в Кремль. В самый первый раз, в 2019 году, он тоже вез елку из Можайского городского округа.
Торжественная отправка елки сопровождалась театрализованным представлением и играми.
Через Спасские ворота Кремля елку провезут в ночь с 11 на 12 декабря, после этого ее установят на Соборной площади и украсят. По данным пресс-службы губернатора и правительства Московской области, в Кремле елка простоит до Крещения, а после новогодних праздников получит "вторую жизнь". Семена упакуют в эко-кубы и будут использовать на экологических уроках для детей по всей России, из ствола и ветвей изготовят сувениры: деревянные подставки, часы, скворечники, кормушки, хоккейные клюшки. Кроме того, ветки и хвоя пойдут на подкормку животных в зоопарках.
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9 декабря, 11:31
Отбор главной новогодней елки страны проходил в соответствии со строгими параметрами: форма, объем хвои, состояние лап, внешний вид. Ель была найдена вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области. Дереву 90 лет, его высота 25 метров, диаметр ствола - 60 сантиметров, а размах веток - 8 метров. Елку спилили 9 декабря.
С 2007 года Главную новогоднюю елку в Кремль доставляют из Подмосковья. Можайский городской округ уже третий раз становится ее родиной. Впервые дерево нашли здесь в 2009 году, затем - в 2019 году. Эту же елку лесники заприметили более 10 лет назад.
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)РоссияДед МорозНовый годМоскваМожайск
 
 
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