https://ria.ru/20241211/ekotropa-1988609057.html
Экотропу обустроили в Тундринском кедровом бору в Югре
Экотропу обустроили в Тундринском кедровом бору в Югре - РИА Новости, 11.12.2024
Экотропу обустроили в Тундринском кедровом бору в Югре
Экотропу проложили на территории югорского памятника природы – Тундринского кедрового бора, стоимость работ составила 1 миллион рублей, сообщил глава... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:44
2024-12-11T14:44
2024-12-11T14:44
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Экотропу проложили на территории югорского памятника природы – Тундринского кедрового бора, стоимость работ составила 1 миллион рублей, сообщил глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой. "На территории протяженностью 1,3 километра установили 22 информационных аншлага, лавочки, построили смотровую площадку, начали создавать площадку силы, где в дальнейшем разместят деревянные арт-объекты. Стоимость благоустройства – порядка 1 миллиона рублей из средств федерального бюджета", - написал Трубецкой на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что использование тяжелой техники на территории памятника природы регионального значения запрещено, поэтому все работы проводились вручную, чтобы сохранить ландшафт и не повредить ценные деревья. По данным властей, работы велись порядка двух месяцев. Установленные на тропе информационные стенды познакомят туристов с историей сельского поселения Тундрино, расскажут о флоре и фауне данной территории. В самом Тундрино расположен еще один уникальный объект – Храм святого Пантелеймона, памятник зодчества XIX века. Статус памятника природы регионального значения Тундринскому кедровому бору был присвоен в 2023 году, чтобы уберечь его от несанкционнированого сбора кедровой шишки и вырубки кедрача.
https://ria.ru/20241205/osveschenie-1987586274.html
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сургутский район, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ
Экотропу обустроили в Тундринском кедровом бору в Югре
Андрей Трубецкой: в Тундринском кедровом бору в Югре проложили экотропу
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Экотропу проложили на территории югорского памятника природы – Тундринского кедрового бора, стоимость работ составила 1 миллион рублей, сообщил глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой.
"На территории протяженностью 1,3 километра установили 22 информационных аншлага, лавочки, построили смотровую площадку, начали создавать площадку силы, где в дальнейшем разместят деревянные арт-объекты. Стоимость благоустройства – порядка 1 миллиона рублей из средств федерального бюджета", - написал Трубецкой на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что использование тяжелой техники на территории памятника природы регионального значения запрещено, поэтому все работы проводились вручную, чтобы сохранить ландшафт и не повредить ценные деревья.
По данным властей, работы велись порядка двух месяцев. Установленные на тропе информационные стенды познакомят туристов с историей сельского поселения Тундрино, расскажут о флоре и фауне данной территории. В самом Тундрино расположен еще один уникальный объект – Храм святого Пантелеймона, памятник зодчества XIX века.
Статус памятника природы регионального значения Тундринскому кедровому бору был присвоен в 2023 году, чтобы уберечь его от несанкционнированого сбора кедровой шишки и вырубки кедрача.