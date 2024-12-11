https://ria.ru/20241211/ekotropa-1988609057.html

Экотропу обустроили в Тундринском кедровом бору в Югре

Экотропу обустроили в Тундринском кедровом бору в Югре - РИА Новости, 11.12.2024

Экотропу обустроили в Тундринском кедровом бору в Югре

Экотропу проложили на территории югорского памятника природы – Тундринского кедрового бора, стоимость работ составила 1 миллион рублей, сообщил глава... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T14:44

2024-12-11T14:44

2024-12-11T14:44

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155853/47/1558534748_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d3f5a34a34c5be71efd36ffe7cfd534f.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Экотропу проложили на территории югорского памятника природы – Тундринского кедрового бора, стоимость работ составила 1 миллион рублей, сообщил глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой. "На территории протяженностью 1,3 километра установили 22 информационных аншлага, лавочки, построили смотровую площадку, начали создавать площадку силы, где в дальнейшем разместят деревянные арт-объекты. Стоимость благоустройства – порядка 1 миллиона рублей из средств федерального бюджета", - написал Трубецкой на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что использование тяжелой техники на территории памятника природы регионального значения запрещено, поэтому все работы проводились вручную, чтобы сохранить ландшафт и не повредить ценные деревья. По данным властей, работы велись порядка двух месяцев. Установленные на тропе информационные стенды познакомят туристов с историей сельского поселения Тундрино, расскажут о флоре и фауне данной территории. В самом Тундрино расположен еще один уникальный объект – Храм святого Пантелеймона, памятник зодчества XIX века. Статус памятника природы регионального значения Тундринскому кедровому бору был присвоен в 2023 году, чтобы уберечь его от несанкционнированого сбора кедровой шишки и вырубки кедрача.

https://ria.ru/20241205/osveschenie-1987586274.html

https://ria.ru/20241206/reyting-1987814634.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сургутский район, ханты-мансийский автономный округ