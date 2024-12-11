Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Джубаленде произошли столкновения между армией Сомали и боевиками - РИА Новости, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/dzhubalend-1988643621.html
СМИ: в Джубаленде произошли столкновения между армией Сомали и боевиками
СМИ: в Джубаленде произошли столкновения между армией Сомали и боевиками - РИА Новости, 11.12.2024
СМИ: в Джубаленде произошли столкновения между армией Сомали и боевиками
Столкновения между армией Сомали и местными военными произошли в автономии Джубаленд в Сомали на фоне обострения отношений между автономией и федеральным... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:17
2024-12-11T17:17
в мире
сомали
могадишо
пунтленд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988642832_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e963037e407e5affadebf02de88865e9.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Столкновения между армией Сомали и местными военными произошли в автономии Джубаленд в Сомали на фоне обострения отношений между автономией и федеральным правительством, сообщает местное интернет-издание Garowe. Ранее издание сообщало, что федеральное правительство Сомали ввело специальные войска в автономию Джубаленд на юго-западе страны после переизбрания ее лидера Ахмеда Ислама Мохамеда Мадобе на четвертый срок. Также издание сообщало, что суд столицы Сомали Могадишо выдал ордер на арест Мадобе по обвинению в государственной измене. На этом фоне Джубаленд не признал поправки, введенные в конституцию Сомали в марте 2024 года, и разорвал отношения с федеральным правительством. "В среду произошли столкновения между силами федерального правительства, направленными в (городе на юге Сомали - ред.) Раскамбони, и военными Джубаленда", - говорится в материале издания. Как отмечает издание, эти столкновения могут привести к срыву возможных переговоров о мире между федеральными властями и автономией. Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, которую международное сообщество считает частью Федеративной Республики Сомали, а в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.
https://ria.ru/20241119/tramp-1984720427.html
https://ria.ru/20240927/somali-1974976847.html
сомали
могадишо
пунтленд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988642832_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e723363fddd962bd3a1c0941aa2326c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сомали, могадишо, пунтленд
В мире, Сомали, Могадишо, Пунтленд
СМИ: в Джубаленде произошли столкновения между армией Сомали и боевиками

Garowe: в Джубаленде произошли столкновения между армией Сомали и боевиками

© Getty Images / Jonathan TorgovnikВоеннослужащие сомалийских вооруженных сил
Военнослужащие сомалийских вооруженных сил - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Getty Images / Jonathan Torgovnik
Военнослужащие сомалийских вооруженных сил. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Столкновения между армией Сомали и местными военными произошли в автономии Джубаленд в Сомали на фоне обострения отношений между автономией и федеральным правительством, сообщает местное интернет-издание Garowe.
Ранее издание сообщало, что федеральное правительство Сомали ввело специальные войска в автономию Джубаленд на юго-западе страны после переизбрания ее лидера Ахмеда Ислама Мохамеда Мадобе на четвертый срок. Также издание сообщало, что суд столицы Сомали Могадишо выдал ордер на арест Мадобе по обвинению в государственной измене. На этом фоне Джубаленд не признал поправки, введенные в конституцию Сомали в марте 2024 года, и разорвал отношения с федеральным правительством.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Трамп может признать Сомалиленд государством, пишет Independent
19 ноября, 23:52
"В среду произошли столкновения между силами федерального правительства, направленными в (городе на юге Сомали - ред.) Раскамбони, и военными Джубаленда", - говорится в материале издания.
Как отмечает издание, эти столкновения могут привести к срыву возможных переговоров о мире между федеральными властями и автономией.
Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, которую международное сообщество считает частью Федеративной Республики Сомали, а в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
В Сомали пожаловались на большой ущерб от украинского конфликта
27 сентября, 06:20
 
В миреСомалиМогадишоПунтленд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала