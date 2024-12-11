https://ria.ru/20241211/dzhubalend-1988643621.html

СМИ: в Джубаленде произошли столкновения между армией Сомали и боевиками

СМИ: в Джубаленде произошли столкновения между армией Сомали и боевиками - РИА Новости, 11.12.2024

СМИ: в Джубаленде произошли столкновения между армией Сомали и боевиками

Столкновения между армией Сомали и местными военными произошли в автономии Джубаленд в Сомали на фоне обострения отношений между автономией и федеральным... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T17:17

2024-12-11T17:17

2024-12-11T17:17

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Столкновения между армией Сомали и местными военными произошли в автономии Джубаленд в Сомали на фоне обострения отношений между автономией и федеральным правительством, сообщает местное интернет-издание Garowe. Ранее издание сообщало, что федеральное правительство Сомали ввело специальные войска в автономию Джубаленд на юго-западе страны после переизбрания ее лидера Ахмеда Ислама Мохамеда Мадобе на четвертый срок. Также издание сообщало, что суд столицы Сомали Могадишо выдал ордер на арест Мадобе по обвинению в государственной измене. На этом фоне Джубаленд не признал поправки, введенные в конституцию Сомали в марте 2024 года, и разорвал отношения с федеральным правительством. "В среду произошли столкновения между силами федерального правительства, направленными в (городе на юге Сомали - ред.) Раскамбони, и военными Джубаленда", - говорится в материале издания. Как отмечает издание, эти столкновения могут привести к срыву возможных переговоров о мире между федеральными властями и автономией. Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, которую международное сообщество считает частью Федеративной Республики Сомали, а в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.

https://ria.ru/20241119/tramp-1984720427.html

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в мире, сомали, могадишо, пунтленд