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Дугин призвал создать ИИ, который правильно ответит на вопрос, чей Киев - РИА Новости, 11.12.2024
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15:54 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/dugin-1988623941.html
Дугин призвал создать ИИ, который правильно ответит на вопрос, чей Киев
Дугин призвал создать ИИ, который правильно ответит на вопрос, чей Киев - РИА Новости, 11.12.2024
Дугин призвал создать ИИ, который правильно ответит на вопрос, чей Киев
Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин заявил, что необходимо разработать российскую версию искусственного интеллекта, который будет... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T15:54
2024-12-11T15:54
технологии
киев
харьков
одесса
александр дугин
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин заявил, что необходимо разработать российскую версию искусственного интеллекта, который будет правильно, "по-русски" отвечать не только, чей Крым, но и чьи Киев, Харьков и Одесса. В среду в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит форум "XV Индийско-Российский бизнес-диалог". "Сейчас перед нами стоит очень амбициозная задача - разработать российскую версию искусственного интеллекта, то есть русский искусственный интеллект, который, не задумываясь, будет отвечать не только чей Крым, но и чей Киев, чей Харьков, чья Одесса правильно, по-русски", - сказал Дугин на пленарном заседании форума. По его словам, очень важно развивать отношения России и Индии в сфере IT-технологий, индийское общество обладает удивительными технологическими способностями в этой области.
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технологии, киев, харьков, одесса, александр дугин
Технологии, Киев, Харьков, Одесса, Александр Дугин
Дугин призвал создать ИИ, который правильно ответит на вопрос, чей Киев

Дугин призвал создать ИИ, который правильно ответит, чей Крым и чей Киев

© РИА Новости / Виталий БелоусовАлександр Дугин
Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Александр Дугин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин заявил, что необходимо разработать российскую версию искусственного интеллекта, который будет правильно, "по-русски" отвечать не только, чей Крым, но и чьи Киев, Харьков и Одесса.
В среду в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит форум "XV Индийско-Российский бизнес-диалог".
"Сейчас перед нами стоит очень амбициозная задача - разработать российскую версию искусственного интеллекта, то есть русский искусственный интеллект, который, не задумываясь, будет отвечать не только чей Крым, но и чей Киев, чей Харьков, чья Одесса правильно, по-русски", - сказал Дугин на пленарном заседании форума.
По его словам, очень важно развивать отношения России и Индии в сфере IT-технологий, индийское общество обладает удивительными технологическими способностями в этой области.
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Путину показали возможности искусственного интеллекта на площадке БРИКС
18 октября, 12:55
 
ТехнологииКиевХарьковОдессаАлександр Дугин
 
 
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