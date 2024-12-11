https://ria.ru/20241211/dugin-1988623941.html

Дугин призвал создать ИИ, который правильно ответит на вопрос, чей Киев

Дугин призвал создать ИИ, который правильно ответит на вопрос, чей Киев - РИА Новости, 11.12.2024

Дугин призвал создать ИИ, который правильно ответит на вопрос, чей Киев

Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин заявил, что необходимо разработать российскую версию искусственного интеллекта, который будет... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T15:54

2024-12-11T15:54

2024-12-11T15:54

технологии

киев

харьков

одесса

александр дугин

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин заявил, что необходимо разработать российскую версию искусственного интеллекта, который будет правильно, "по-русски" отвечать не только, чей Крым, но и чьи Киев, Харьков и Одесса. В среду в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит форум "XV Индийско-Российский бизнес-диалог". "Сейчас перед нами стоит очень амбициозная задача - разработать российскую версию искусственного интеллекта, то есть русский искусственный интеллект, который, не задумываясь, будет отвечать не только чей Крым, но и чей Киев, чей Харьков, чья Одесса правильно, по-русски", - сказал Дугин на пленарном заседании форума. По его словам, очень важно развивать отношения России и Индии в сфере IT-технологий, индийское общество обладает удивительными технологическими способностями в этой области.

https://ria.ru/20241018/briks-1978709900.html

киев

харьков

одесса

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технологии, киев, харьков, одесса, александр дугин