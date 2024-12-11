https://ria.ru/20241211/drony-1988532762.html
В России прошла успешная апробация модуля донаведения FPV-дронов
В России прошла успешная апробация модуля донаведения FPV-дронов - РИА Новости, 11.12.2024
В России прошла успешная апробация модуля донаведения FPV-дронов
Успешная апробация модуля донавдения FPV-дронов состоялась в российских войсках, изделие активно внедряется в подразделениях, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T04:20
2024-12-11T04:20
2024-12-11T04:20
технологии
россия
безопасность
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Успешная апробация модуля донавдения FPV-дронов состоялась в российских войсках, изделие активно внедряется в подразделениях, заявил в интервью РИА Новости разработчик программ, генеральный директор АО "Площадь" Никита Маслак. "Основным результатом за 2024 год я могу назвать успешную апробацию и релиз нашего модуля донаведения, который сейчас уже активно внедряется в войсках", - сказал Маслак. Кроме того, по его словам, компания также выпустила разведывательный комплекс с функцией машинного зрения, позволяющий в автоматическом режиме искать цели и наносить их на карту. "Оба этих комплекса мы уже начали активно переводить, насколько это возможно, на комплектующие отечественного производства", - добавил Маслак.
https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988299243.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, безопасность
Технологии, Россия, Безопасность
В России прошла успешная апробация модуля донаведения FPV-дронов
Разработчик Маслак заявил об успешной апробации модуля донаведения FPV-дронов
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Успешная апробация модуля донавдения FPV-дронов состоялась в российских войсках, изделие активно внедряется в подразделениях, заявил в интервью РИА Новости разработчик программ, генеральный директор АО "Площадь" Никита Маслак.
"Основным результатом за 2024 год я могу назвать успешную апробацию и релиз нашего модуля донаведения, который сейчас уже активно внедряется в войсках", - сказал Маслак.
Кроме того, по его словам, компания также выпустила разведывательный комплекс с функцией машинного зрения, позволяющий в автоматическом режиме искать цели и наносить их на карту.
"Оба этих комплекса мы уже начали активно переводить, насколько это возможно, на комплектующие отечественного производства", - добавил Маслак.