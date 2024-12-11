https://ria.ru/20241211/drony-1988532762.html

В России прошла успешная апробация модуля донаведения FPV-дронов

В России прошла успешная апробация модуля донаведения FPV-дронов - РИА Новости, 11.12.2024

В России прошла успешная апробация модуля донаведения FPV-дронов

Успешная апробация модуля донавдения FPV-дронов состоялась в российских войсках, изделие активно внедряется в подразделениях, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T04:20

2024-12-11T04:20

2024-12-11T04:20

технологии

россия

безопасность

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Успешная апробация модуля донавдения FPV-дронов состоялась в российских войсках, изделие активно внедряется в подразделениях, заявил в интервью РИА Новости разработчик программ, генеральный директор АО "Площадь" Никита Маслак. "Основным результатом за 2024 год я могу назвать успешную апробацию и релиз нашего модуля донаведения, который сейчас уже активно внедряется в войсках", - сказал Маслак. Кроме того, по его словам, компания также выпустила разведывательный комплекс с функцией машинного зрения, позволяющий в автоматическом режиме искать цели и наносить их на карту. "Оба этих комплекса мы уже начали активно переводить, насколько это возможно, на комплектующие отечественного производства", - добавил Маслак.

https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988299243.html

https://ria.ru/20241211/drony-1988531072.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, безопасность