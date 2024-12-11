https://ria.ru/20241211/dnepropetrovsk-1988575966.html
В Днепропетровске прогремел взрыв
В Днепропетровске прогремел взрыв - РИА Новости, 11.12.2024
В Днепропетровске прогремел взрыв
Взрыв прогремел в среду в городе Днепропетровск на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T12:22
2024-12-11T12:22
2024-12-11T12:22
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в городе Днепропетровск на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Днепре (до переименования Киевом город Днепропетровск – ред.) был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В Днепропетровской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241121/ukraina-1984931431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровск, украина, днепр (город), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина, Днепр (город), Вооруженные силы РФ
В Днепропетровске прогремел взрыв
В Днепропетровске прогремел взрыв после объявления воздушной тревоги