https://ria.ru/20241211/dnepropetrovsk-1988575966.html

В Днепропетровске прогремел взрыв

В Днепропетровске прогремел взрыв - РИА Новости, 11.12.2024

В Днепропетровске прогремел взрыв

Взрыв прогремел в среду в городе Днепропетровск на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T12:22

2024-12-11T12:22

2024-12-11T12:22

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Взрыв прогремел в среду в городе Днепропетровск на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Днепре (до переименования Киевом город Днепропетровск – ред.) был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В Днепропетровской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241121/ukraina-1984931431.html

днепропетровск

украина

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днепропетровск, украина, днепр (город), вооруженные силы рф