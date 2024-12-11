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В Приморье воспитатели детсада забыли ребенка на улице после прогулки - РИА Новости, 11.12.2024
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11:52 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/detsad-1988571069.html
В Приморье воспитатели детсада забыли ребенка на улице после прогулки
В Приморье воспитатели детсада забыли ребенка на улице после прогулки - РИА Новости, 11.12.2024
В Приморье воспитатели детсада забыли ребенка на улице после прогулки
Трехлетняя девочка в приморской Находке почти полчаса провела на улице без присмотра после того, как воспитатели детсада забыли завести ее вместе с другими... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T11:52
2024-12-11T11:52
происшествия
находка
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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Трехлетняя девочка в приморской Находке почти полчаса провела на улице без присмотра после того, как воспитатели детсада забыли завести ее вместе с другими детьми в помещение после прогулки, организована проверка, сообщает прокуратура Приморья в среду. Отмечается, что об оставлении без присмотра воспитанницы одного из детских садов Находки сообщили местные СМИ. "Работники прокуратуры незамедлительно выехали на место, где изучением камер видеонаблюдения установлено, что после прогулки 11 декабря воспитатели завели детей в помещение на дневной сон, забыв на улице девочку 2021 года рождения. Несовершеннолетняя находилась на улице без присмотра порядка 25 минут", - говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Надзорное ведомство организовало проверку по факту ненадлежащего ухода и присмотра за малолетним ребенком.
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происшествия, находка
Происшествия, Находка
В Приморье воспитатели детсада забыли ребенка на улице после прогулки

В Находке воспитатели забыли на улице 3-летнюю девочку после прогулки в детсаду

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияВоспитатели детсада забыли девочку на улице после прогулки в Приморье
Воспитатели детсада забыли девочку на улице после прогулки в Приморье - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Воспитатели детсада забыли девочку на улице после прогулки в Приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Трехлетняя девочка в приморской Находке почти полчаса провела на улице без присмотра после того, как воспитатели детсада забыли завести ее вместе с другими детьми в помещение после прогулки, организована проверка, сообщает прокуратура Приморья в среду.
Отмечается, что об оставлении без присмотра воспитанницы одного из детских садов Находки сообщили местные СМИ.
"Работники прокуратуры незамедлительно выехали на место, где изучением камер видеонаблюдения установлено, что после прогулки 11 декабря воспитатели завели детей в помещение на дневной сон, забыв на улице девочку 2021 года рождения. Несовершеннолетняя находилась на улице без присмотра порядка 25 минут", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Надзорное ведомство организовало проверку по факту ненадлежащего ухода и присмотра за малолетним ребенком.
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