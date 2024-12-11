https://ria.ru/20241211/detsad-1988571069.html

В Приморье воспитатели детсада забыли ребенка на улице после прогулки

В Приморье воспитатели детсада забыли ребенка на улице после прогулки - РИА Новости, 11.12.2024

В Приморье воспитатели детсада забыли ребенка на улице после прогулки

Трехлетняя девочка в приморской Находке почти полчаса провела на улице без присмотра после того, как воспитатели детсада забыли завести ее вместе с другими... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T11:52

2024-12-11T11:52

2024-12-11T11:52

происшествия

находка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988569727_51:0:911:484_1920x0_80_0_0_a842305e8fb9fdf5f4b7d5a6929661bb.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Трехлетняя девочка в приморской Находке почти полчаса провела на улице без присмотра после того, как воспитатели детсада забыли завести ее вместе с другими детьми в помещение после прогулки, организована проверка, сообщает прокуратура Приморья в среду. Отмечается, что об оставлении без присмотра воспитанницы одного из детских садов Находки сообщили местные СМИ. "Работники прокуратуры незамедлительно выехали на место, где изучением камер видеонаблюдения установлено, что после прогулки 11 декабря воспитатели завели детей в помещение на дневной сон, забыв на улице девочку 2021 года рождения. Несовершеннолетняя находилась на улице без присмотра порядка 25 минут", - говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Надзорное ведомство организовало проверку по факту ненадлежащего ухода и присмотра за малолетним ребенком.

https://ria.ru/20240702/krasnoyarsk-1956809345.html

находка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, находка