https://ria.ru/20241211/delo-1988684658.html
В Петербурге возбудили дело после обращения военкора из-за угроз
В Петербурге возбудили дело после обращения военкора из-за угроз - РИА Новости, 11.12.2024
В Петербурге возбудили дело после обращения военкора из-за угроз
Полиция Петербурга возбудила уголовное дело после обращения военкора из-за угроз в его адрес, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T19:45
2024-12-11T19:45
2024-12-11T19:45
происшествия
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Полиция Петербурга возбудила уголовное дело после обращения военкора из-за угроз в его адрес, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. "Десятого декабря 2024 года в полицию Петербурга поступило обращение от военкора, жителя Петербурга о том, что в мессенджере ему и членам его семьи поступают угрозы от неизвестных лиц. По данному заявлению полицией возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)", - сообщает пресс-служба. Полицией приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к данному преступлению, добавили в ведомстве. По информации источника РИА Новости в экстренных службах города, речь идет о военкоре Романе Сапонькове, в его Telegram-канале насчитывается чуть более 100 тысяч подписчиков.
https://ria.ru/20241211/delo-1988635842.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге возбудили дело после обращения военкора из-за угроз
В Петербурге возбудили дело после обращения военкора из-за угроз в его адрес