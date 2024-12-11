https://ria.ru/20241211/delo-1988684658.html

В Петербурге возбудили дело после обращения военкора из-за угроз

В Петербурге возбудили дело после обращения военкора из-за угроз - РИА Новости, 11.12.2024

В Петербурге возбудили дело после обращения военкора из-за угроз

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело после обращения военкора из-за угроз в его адрес, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T19:45

2024-12-11T19:45

2024-12-11T19:45

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Полиция Петербурга возбудила уголовное дело после обращения военкора из-за угроз в его адрес, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. "Десятого декабря 2024 года в полицию Петербурга поступило обращение от военкора, жителя Петербурга о том, что в мессенджере ему и членам его семьи поступают угрозы от неизвестных лиц. По данному заявлению полицией возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)", - сообщает пресс-служба. Полицией приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к данному преступлению, добавили в ведомстве. По информации источника РИА Новости в экстренных службах города, речь идет о военкоре Романе Сапонькове, в его Telegram-канале насчитывается чуть более 100 тысяч подписчиков.

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происшествия, санкт-петербург, россия