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В Петербурге возбудили дело после обращения военкора из-за угроз - РИА Новости, 11.12.2024
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19:45 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/delo-1988684658.html
В Петербурге возбудили дело после обращения военкора из-за угроз
В Петербурге возбудили дело после обращения военкора из-за угроз - РИА Новости, 11.12.2024
В Петербурге возбудили дело после обращения военкора из-за угроз
Полиция Петербурга возбудила уголовное дело после обращения военкора из-за угроз в его адрес, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T19:45
2024-12-11T19:45
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Полиция Петербурга возбудила уголовное дело после обращения военкора из-за угроз в его адрес, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. "Десятого декабря 2024 года в полицию Петербурга поступило обращение от военкора, жителя Петербурга о том, что в мессенджере ему и членам его семьи поступают угрозы от неизвестных лиц. По данному заявлению полицией возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)", - сообщает пресс-служба. Полицией приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к данному преступлению, добавили в ведомстве. По информации источника РИА Новости в экстренных службах города, речь идет о военкоре Романе Сапонькове, в его Telegram-канале насчитывается чуть более 100 тысяч подписчиков.
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге возбудили дело после обращения военкора из-за угроз

В Петербурге возбудили дело после обращения военкора из-за угроз в его адрес

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Полиция Петербурга возбудила уголовное дело после обращения военкора из-за угроз в его адрес, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
"Десятого декабря 2024 года в полицию Петербурга поступило обращение от военкора, жителя Петербурга о том, что в мессенджере ему и членам его семьи поступают угрозы от неизвестных лиц. По данному заявлению полицией возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)", - сообщает пресс-служба.
Полицией приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к данному преступлению, добавили в ведомстве.
По информации источника РИА Новости в экстренных службах города, речь идет о военкоре Романе Сапонькове, в его Telegram-канале насчитывается чуть более 100 тысяч подписчиков.
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