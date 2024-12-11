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В Пермском крае возбудят дело после жалоб на хостелы с мигрантами - РИА Новости, 11.12.2024
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16:46 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/delo-1988635842.html
В Пермском крае возбудят дело после жалоб на хостелы с мигрантами
В Пермском крае возбудят дело после жалоб на хостелы с мигрантами - РИА Новости, 11.12.2024
В Пермском крае возбудят дело после жалоб на хостелы с мигрантами
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за хостелов с мигрантами, на которые пожаловались жители Пермского края, сообщает... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T16:46
2024-12-11T16:46
происшествия
россия
пермский край
кировский район
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 11 дек - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за хостелов с мигрантами, на которые пожаловались жители Пермского края, сообщает региональное следственное управление. По данным ведомства, к Бастрыкину обратились жители пермского микрорайона Крым и поселка Майский. Они пояснили, что в законсервированном здании детсада и профилактории "Атлант" действуют нелегальные хостелы для мигрантов, приезжие игнорируют законы, ведут себя агрессивно и распивают спиртное. "Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело, проверить все доводы заявителей, признать вещественным доказательством вышеуказанные помещения, принять меры к их закрытию и в ближайшее время представить доклад о первоначальных следственных действиях", - говорится в сообщении. Также глава ведомства назначил комплексную проверку для оценки работы подчиненных на местах в миграционной сфере. Ранее в паблике "Подслушано Крым/Пермь" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео с жалобой на то, что здание законсервированного детского сада №261 в Кировском районе переделали в общежитие (поставили там двухъярусные кровати), в котором планируют размещать иностранных рабочих (более 250 человек). На кадрах местные жители объясняли, что опасаются за безопасность своих детей, которые ходят в школу поблизости.
https://ria.ru/20241203/migranty-1987091038.html
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происшествия, россия, пермский край, кировский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермский край, Кировский район, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пермском крае возбудят дело после жалоб на хостелы с мигрантами

СК возбудит дело после жалоб жителей на хостелы с мигрантами в Пермском крае

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕРМЬ, 11 дек - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за хостелов с мигрантами, на которые пожаловались жители Пермского края, сообщает региональное следственное управление.
По данным ведомства, к Бастрыкину обратились жители пермского микрорайона Крым и поселка Майский. Они пояснили, что в законсервированном здании детсада и профилактории "Атлант" действуют нелегальные хостелы для мигрантов, приезжие игнорируют законы, ведут себя агрессивно и распивают спиртное.
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"Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело, проверить все доводы заявителей, признать вещественным доказательством вышеуказанные помещения, принять меры к их закрытию и в ближайшее время представить доклад о первоначальных следственных действиях", - говорится в сообщении.
Также глава ведомства назначил комплексную проверку для оценки работы подчиненных на местах в миграционной сфере.
Ранее в паблике "Подслушано Крым/Пермь" в соцсети "ВКонтакте" было опубликовано видео с жалобой на то, что здание законсервированного детского сада №261 в Кировском районе переделали в общежитие (поставили там двухъярусные кровати), в котором планируют размещать иностранных рабочих (более 250 человек). На кадрах местные жители объясняли, что опасаются за безопасность своих детей, которые ходят в школу поблизости.
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