Житель Дамаска рассказал о ситуации в городе
Житель Дамаска Хасан: в городе относительно спокойно, паники нет
© AP Photo / Ugur YildirimОбстановка в Дамаске, Сирия
© AP Photo / Ugur Yildirim
Обстановка в Дамаске, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Дамаске относительно спокойно, паники нет, ряд магазинов и кафе работают, подавляющее большинство населения решили не покидать столицу Сирии, сообщил во вторник РИА Новости житель этого города Хасан.
Сирийская армия вышла из Алеппо 29 ноября. В ночь на 8 декабря вооруженная оппозиция взяла под контроль Дамаск. Сотни людей устремились в правительственные кварталы и разграбили ряд зданий, включая резиденцию Башара Асада и главное отделение центрального банка.
"В Дамаске все относительно неплохо. Паники нет. Желающих уехать из столицы не видел. Куда нам ехать, если дома, работа у нас здесь? За рубежом нас не ждут, никто новую Сирию, кроме самих сирийцев, не построит. Последние полтора десятка лет научили нас жить в напряжении. Это стало нормой жизни. Желающие покинуть Сирию могут воспользоваться близлежащим аэропортом в столице соседнего Ливана – Бейруте. Но те, кто хотел покинуть Сирию, сделал это давно, до нынешней эскалации", - отметил он.
По его словам, сегодня в Дамаске работают магазины и кафе.
"Посетителей не очень много, как раньше, но люди сидят за столиками. Главная тема их разговоров – это будущее Сирии и выборы новой власти. Движение автомобилей в городе меньше, чем несколько дней назад. Но город живет. Я думаю, все понимают, какая сейчас непростая обстановка вокруг", - рассказал РИА Новости житель Дамаска Хасан.
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