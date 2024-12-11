https://ria.ru/20241211/damask-1988541685.html

Житель Дамаска рассказал о ситуации в городе

Житель Дамаска рассказал о ситуации в городе - РИА Новости, 11.12.2024

Житель Дамаска рассказал о ситуации в городе

В Дамаске относительно спокойно, паники нет, ряд магазинов и кафе работают, подавляющее большинство населения решили не покидать столицу Сирии, сообщил во... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T07:40

2024-12-11T07:40

2024-12-11T07:40

в мире

дамаск (город)

сирия

хасан

башар асад

обострение ситуации в сирии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988096316_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_6b09b6201705eb07a3216b51178d42bb.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Дамаске относительно спокойно, паники нет, ряд магазинов и кафе работают, подавляющее большинство населения решили не покидать столицу Сирии, сообщил во вторник РИА Новости житель этого города Хасан. Сирийская армия вышла из Алеппо 29 ноября. В ночь на 8 декабря вооруженная оппозиция взяла под контроль Дамаск. Сотни людей устремились в правительственные кварталы и разграбили ряд зданий, включая резиденцию Башара Асада и главное отделение центрального банка. "В Дамаске все относительно неплохо. Паники нет. Желающих уехать из столицы не видел. Куда нам ехать, если дома, работа у нас здесь? За рубежом нас не ждут, никто новую Сирию, кроме самих сирийцев, не построит. Последние полтора десятка лет научили нас жить в напряжении. Это стало нормой жизни. Желающие покинуть Сирию могут воспользоваться близлежащим аэропортом в столице соседнего Ливана – Бейруте. Но те, кто хотел покинуть Сирию, сделал это давно, до нынешней эскалации", - отметил он. По его словам, сегодня в Дамаске работают магазины и кафе. "Посетителей не очень много, как раньше, но люди сидят за столиками. Главная тема их разговоров – это будущее Сирии и выборы новой власти. Движение автомобилей в городе меньше, чем несколько дней назад. Но город живет. Я думаю, все понимают, какая сейчас непростая обстановка вокруг", - рассказал РИА Новости житель Дамаска Хасан.

https://ria.ru/20241211/siriya-1988533428.html

https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html

дамаск (город)

сирия

хасан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дамаск (город), сирия, хасан, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024