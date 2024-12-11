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В Ростовской области уничтожили беспилотник
В Ростовской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 11.12.2024
В Ростовской области уничтожили беспилотник
Средства ПВО сработали под Каменском Ростовской области, уничтожен один беспилотник, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T09:52
2024-12-11T09:52
2024-12-11T09:59
специальная военная операция на украине
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юрий слюсарь
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек - РИА Новости. Средства ПВО сработали под Каменском Ростовской области, уничтожен один беспилотник, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.Ранее Слюсарь сообщал, что Таганрог ночью подвергся ракетной атаке, из-за которой повреждено промышленное предприятие, а также сгорели 14 машин. Глава города Светлана Камбулова отмечала, что повреждена котельная на улице Циолковского, в 27 многоквартирных домах отсутствует теплоснабжение."Средства ПВО сработали под Каменском. Уничтожен один БПЛА противника", - написал Слюсарь в Telegram-канале.По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет.
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ростовская область, таганрог, циолковский (наукоград), юрий слюсарь , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Таганрог, Циолковский (наукоград), Юрий Слюсарь , Безопасность
В Ростовской области уничтожили беспилотник
Под Каменском в Ростовской области уничтожили беспилотник