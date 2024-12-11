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В Ростовской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 11.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:52 11.12.2024 (обновлено: 09:59 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/bpla-1988552798.html
В Ростовской области уничтожили беспилотник
В Ростовской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 11.12.2024
В Ростовской области уничтожили беспилотник
Средства ПВО сработали под Каменском Ростовской области, уничтожен один беспилотник, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T09:52
2024-12-11T09:59
специальная военная операция на украине
ростовская область
таганрог
циолковский (наукоград)
юрий слюсарь
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек - РИА Новости. Средства ПВО сработали под Каменском Ростовской области, уничтожен один беспилотник, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.Ранее Слюсарь сообщал, что Таганрог ночью подвергся ракетной атаке, из-за которой повреждено промышленное предприятие, а также сгорели 14 машин. Глава города Светлана Камбулова отмечала, что повреждена котельная на улице Циолковского, в 27 многоквартирных домах отсутствует теплоснабжение."Средства ПВО сработали под Каменском. Уничтожен один БПЛА противника", - написал Слюсарь в Telegram-канале.По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет.
https://ria.ru/20241210/grossi-1988506114.html
ростовская область
таганрог
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ростовская область, таганрог, циолковский (наукоград), юрий слюсарь , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Таганрог, Циолковский (наукоград), Юрий Слюсарь , Безопасность
В Ростовской области уничтожили беспилотник

Под Каменском в Ростовской области уничтожили беспилотник

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек - РИА Новости. Средства ПВО сработали под Каменском Ростовской области, уничтожен один беспилотник, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Ранее Слюсарь сообщал, что Таганрог ночью подвергся ракетной атаке, из-за которой повреждено промышленное предприятие, а также сгорели 14 машин. Глава города Светлана Камбулова отмечала, что повреждена котельная на улице Циолковского, в 27 многоквартирных домах отсутствует теплоснабжение.
"Средства ПВО сработали под Каменском. Уничтожен один БПЛА противника", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет.
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Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьТаганрогЦиолковский (наукоград)Юрий СлюсарьБезопасность
 
 
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