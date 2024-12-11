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В России разработали биопринтер для лечения незаживающих ран - РИА Новости, 11.12.2024
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Наука
 
12:09 11.12.2024 (обновлено: 12:10 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/bioprinter-1988573168.html
В России разработали биопринтер для лечения незаживающих ран
В России разработали биопринтер для лечения незаживающих ран - РИА Новости, 11.12.2024
В России разработали биопринтер для лечения незаживающих ран
Портативный биопринтер для биопечати тканевого эквивалента кожи, который будет эффективен для лечения незаживающих ран, разрабатывают ученые Сеченовского... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T12:09
2024-12-11T12:10
наука
россия
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Портативный биопринтер для биопечати тканевого эквивалента кожи, который будет эффективен для лечения незаживающих ран, разрабатывают ученые Сеченовского университета, сообщила пресс-служба вуза. "В Клинике кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова, Институте регенеративной медицины и Дизайн-центра гибкой биоэлектроники Сеченовского университета разрабатывают портативный биопринтер "Биоган" для биопечати тканевого эквивалента кожи, который будет эффективен для лечения незаживающих или плохо заживающих язв, в том числе диабетической природы", - говорится в сообщении. Для тестирования системы ученые планируют провести эксперимент на мини-пигах, уточнили в пресс-службе. Созданное устройство будет представлять собой аппаратный комплекс, который используется для транспортировки, нанесения и облучения биочернил, пояснили разработчики. Сами биочернила состоят из двух основных компонентов, которые хранятся в отдельных картриджах. Первый картридж содержит гидрогель, созданный на основе желатина, в него добавлены клетки самого пациента. Во втором картридже находятся сшивающие агенты, которые ускоряют процесс затвердевания гидрогеля, рассказали в пресс-службе. После нанесения гидрогель подвергается облучению ультрафиолетом, чтобы он затвердел и не стек с раны, а затем используется инфракрасное излучение для стимуляции роста клеток, отметили в университете.
https://ria.ru/20240320/nauka-1933939318.html
https://ria.ru/20240527/nauka-1948168863.html
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россия, первый мгму имени сеченова
Наука, Россия, Первый МГМУ имени Сеченова
В России разработали биопринтер для лечения незаживающих ран

Ученые Сеченовского университета разработали биопринтер для лечения ран

© Fotolia / Hoda Bogdan Ученый
Ученый - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Fotolia / Hoda Bogdan
Ученый. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Портативный биопринтер для биопечати тканевого эквивалента кожи, который будет эффективен для лечения незаживающих ран, разрабатывают ученые Сеченовского университета, сообщила пресс-служба вуза.
"В Клинике кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова, Институте регенеративной медицины и Дизайн-центра гибкой биоэлектроники Сеченовского университета разрабатывают портативный биопринтер "Биоган" для биопечати тканевого эквивалента кожи, который будет эффективен для лечения незаживающих или плохо заживающих язв, в том числе диабетической природы", - говорится в сообщении.
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Для тестирования системы ученые планируют провести эксперимент на мини-пигах, уточнили в пресс-службе.
Созданное устройство будет представлять собой аппаратный комплекс, который используется для транспортировки, нанесения и облучения биочернил, пояснили разработчики.
Сами биочернила состоят из двух основных компонентов, которые хранятся в отдельных картриджах. Первый картридж содержит гидрогель, созданный на основе желатина, в него добавлены клетки самого пациента. Во втором картридже находятся сшивающие агенты, которые ускоряют процесс затвердевания гидрогеля, рассказали в пресс-службе.
После нанесения гидрогель подвергается облучению ультрафиолетом, чтобы он затвердел и не стек с раны, а затем используется инфракрасное излучение для стимуляции роста клеток, отметили в университете.
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