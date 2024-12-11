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Кремль: Байден попытается оставить тяжелое наследство в плане эскалации
Кремль: Байден попытается оставить тяжелое наследство в плане эскалации - РИА Новости, 11.12.2024
Кремль: Байден попытается оставить тяжелое наследство в плане эскалации
Уходящая администрация президента США Джо Байдена будет пытаться оставить после себя тяжелое наследство в плане напряженности в отношениях с Россией, считает... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T12:39
2024-12-11T12:39
2024-12-11T12:39
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Уходящая администрация президента США Джо Байдена будет пытаться оставить после себя тяжелое наследство в плане напряженности в отношениях с Россией, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что администрация Байдена обсуждает введение более жестких санкций в отношении экспорта российской нефти. "Многие прогнозируют попытки администрации Байдена оставить соответствующее тяжелое наследство в плане эскалации напряженности в отношениях с Россией. И очевидно, что действующая администрация будет идти по этому пути и будет пытаться это наследство оставить. Как и каким образом - мы с вами увидим вместе", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о возможности ввода ограничений со стороны США.
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россия, сша, джо байден, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Джо Байден, Дмитрий Песков, В мире
Кремль: Байден попытается оставить тяжелое наследство в плане эскалации
Песков: Байден попытается оставить тяжелое наследство в плане эскалации