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Кремль: Байден попытается оставить тяжелое наследство в плане эскалации - РИА Новости, 11.12.2024
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12:39 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/bajden-1988579911.html
Кремль: Байден попытается оставить тяжелое наследство в плане эскалации
Кремль: Байден попытается оставить тяжелое наследство в плане эскалации - РИА Новости, 11.12.2024
Кремль: Байден попытается оставить тяжелое наследство в плане эскалации
Уходящая администрация президента США Джо Байдена будет пытаться оставить после себя тяжелое наследство в плане напряженности в отношениях с Россией, считает... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T12:39
2024-12-11T12:39
россия
сша
джо байден
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Уходящая администрация президента США Джо Байдена будет пытаться оставить после себя тяжелое наследство в плане напряженности в отношениях с Россией, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что администрация Байдена обсуждает введение более жестких санкций в отношении экспорта российской нефти. "Многие прогнозируют попытки администрации Байдена оставить соответствующее тяжелое наследство в плане эскалации напряженности в отношениях с Россией. И очевидно, что действующая администрация будет идти по этому пути и будет пытаться это наследство оставить. Как и каким образом - мы с вами увидим вместе", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о возможности ввода ограничений со стороны США.
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россия, сша, джо байден, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Джо Байден, Дмитрий Песков, В мире
Кремль: Байден попытается оставить тяжелое наследство в плане эскалации

Песков: Байден попытается оставить тяжелое наследство в плане эскалации

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Уходящая администрация президента США Джо Байдена будет пытаться оставить после себя тяжелое наследство в плане напряженности в отношениях с Россией, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что администрация Байдена обсуждает введение более жестких санкций в отношении экспорта российской нефти.
"Многие прогнозируют попытки администрации Байдена оставить соответствующее тяжелое наследство в плане эскалации напряженности в отношениях с Россией. И очевидно, что действующая администрация будет идти по этому пути и будет пытаться это наследство оставить. Как и каким образом - мы с вами увидим вместе", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о возможности ввода ограничений со стороны США.
Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Зеленский расстроил администрацию Байдена, пишет Telegraph
Вчера, 02:18
 
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