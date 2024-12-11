https://ria.ru/20241211/avariya-1988545167.html
В Приморье восстановили электроснабжение трех поселков после аварии
В Приморье восстановили электроснабжение трех поселков после аварии - РИА Новости, 11.12.2024
В Приморье восстановили электроснабжение трех поселков после аварии
Специалисты восстановили электроснабжение трёх поселков в Надеждинском районе Приморья, ранее нарушенное аварией на подстанции, сообщает Дальневосточная... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T08:48
2024-12-11T08:48
2024-12-11T08:48
происшествия
надеждинский район
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек – РИА Новости. Специалисты восстановили электроснабжение трёх поселков в Надеждинском районе Приморья, ранее нарушенное аварией на подстанции, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания (АО "ДРСК"). В среду утром прокуратура Приморья сообщила, что в результате аварийного отключения трансформатора на подстанции "Тавричанская" произошло прекращение электроснабжения жителей посёлков Тавричанка, Девятый Вал и Рыбачий в Надеждинском районе, велись ремонтные работы. "Электроснабжение потребителей восстановлено", - сообщила компания в Telegram-канале.
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надеждинский район
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, надеждинский район, приморский край
Происшествия, Надеждинский район, Приморский край
В Приморье восстановили электроснабжение трех поселков после аварии
В Надеждинском районе восстановили электроснабжение трех поселков после аварии