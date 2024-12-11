Рейтинг@Mail.ru
В Приморье восстановили электроснабжение трех поселков после аварии - РИА Новости, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:48 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/avariya-1988545167.html
В Приморье восстановили электроснабжение трех поселков после аварии
В Приморье восстановили электроснабжение трех поселков после аварии - РИА Новости, 11.12.2024
В Приморье восстановили электроснабжение трех поселков после аварии
Специалисты восстановили электроснабжение трёх поселков в Надеждинском районе Приморья, ранее нарушенное аварией на подстанции, сообщает Дальневосточная... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T08:48
2024-12-11T08:48
происшествия
надеждинский район
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133975/25/1339752542_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e3ca14c215a715d30247af5fd941c862.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек – РИА Новости. Специалисты восстановили электроснабжение трёх поселков в Надеждинском районе Приморья, ранее нарушенное аварией на подстанции, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания (АО "ДРСК"). В среду утром прокуратура Приморья сообщила, что в результате аварийного отключения трансформатора на подстанции "Тавричанская" произошло прекращение электроснабжения жителей посёлков Тавричанка, Девятый Вал и Рыбачий в Надеждинском районе, велись ремонтные работы. "Электроснабжение потребителей восстановлено", - сообщила компания в Telegram-канале.
https://ria.ru/20241209/energetiki-1988279461.html
надеждинский район
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133975/25/1339752542_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_65bcb1f3625e4a4795cf1cd478088dae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, надеждинский район, приморский край
Происшествия, Надеждинский район, Приморский край
В Приморье восстановили электроснабжение трех поселков после аварии

В Надеждинском районе восстановили электроснабжение трех поселков после аварии

© Fotolia / sean824Линии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Fotolia / sean824
Линии электропередачи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек – РИА Новости. Специалисты восстановили электроснабжение трёх поселков в Надеждинском районе Приморья, ранее нарушенное аварией на подстанции, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания (АО "ДРСК").
В среду утром прокуратура Приморья сообщила, что в результате аварийного отключения трансформатора на подстанции "Тавричанская" произошло прекращение электроснабжения жителей посёлков Тавричанка, Девятый Вал и Рыбачий в Надеждинском районе, велись ремонтные работы.
"Электроснабжение потребителей восстановлено", - сообщила компания в Telegram-канале.
Монтажник на линии электропередач - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Ростовские энергетики прошли подготовку по ликвидации ЧС
9 декабря, 22:04
 
ПроисшествияНадеждинский районПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала