https://ria.ru/20241211/avariya-1988545167.html

В Приморье восстановили электроснабжение трех поселков после аварии

В Приморье восстановили электроснабжение трех поселков после аварии - РИА Новости, 11.12.2024

В Приморье восстановили электроснабжение трех поселков после аварии

Специалисты восстановили электроснабжение трёх поселков в Надеждинском районе Приморья, ранее нарушенное аварией на подстанции, сообщает Дальневосточная... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T08:48

2024-12-11T08:48

2024-12-11T08:48

происшествия

надеждинский район

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/133975/25/1339752542_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e3ca14c215a715d30247af5fd941c862.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 дек – РИА Новости. Специалисты восстановили электроснабжение трёх поселков в Надеждинском районе Приморья, ранее нарушенное аварией на подстанции, сообщает Дальневосточная распределительная сетевая компания (АО "ДРСК"). В среду утром прокуратура Приморья сообщила, что в результате аварийного отключения трансформатора на подстанции "Тавричанская" произошло прекращение электроснабжения жителей посёлков Тавричанка, Девятый Вал и Рыбачий в Надеждинском районе, велись ремонтные работы. "Электроснабжение потребителей восстановлено", - сообщила компания в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241209/energetiki-1988279461.html

надеждинский район

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, надеждинский район, приморский край