https://ria.ru/20241211/ataka-1988553908.html

Жительница Таганрога рассказала, как пережидала ракетную атаку

Жительница Таганрога рассказала, как пережидала ракетную атаку - РИА Новости, 11.12.2024

Жительница Таганрога рассказала, как пережидала ракетную атаку

Жительница Таганрога Ростовской области, который ночью подвергся ракетной атаке, рассказала РИА Новости о том, как ей с семьей пришлось ночью прятаться в ванной РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T09:58

2024-12-11T09:58

2024-12-11T09:59

специальная военная операция на украине

происшествия

таганрог

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Жительница Таганрога Ростовской области, который ночью подвергся ракетной атаке, рассказала РИА Новости о том, как ей с семьей пришлось ночью прятаться в ванной комнате, а их дом остался без тепла и горячей воды. Ранее врио губернатора области Юрий Слюсарь сообщал, что Таганрог ночью подвергся ракетной атаке, из-за которой повреждено промышленное предприятие, а также сгорели 14 машин. Глава города Светлана Камбулова проинформировала, что повреждена котельная на улице Циолковского, в 27 многоквартирных домах отсутствует теплоснабжение. "Мы живем в многоквартирном доме в западной части города... Ночью были взрывы, штук 20", - рассказала Виктория. Когда началась атака, она с ребенком и мужем укрылись в ванной. "Мы сидели в ванной. Стены, да, колошматило. Вентиляционные решетки чуть не выпрыгнули... Посидели час", - уточнила собеседница. После того как сирены смолкли, они "пошли пытаться спать". Ночью, по словам Виктории, в доме отключили отопление и горячую воду, которых до настоящего времени нет. Район котельной оцеплен.

https://ria.ru/20241211/bryansk-1988530485.html

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

таганрог

ростовская область

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происшествия, таганрог, ростовская область