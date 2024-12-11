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В Сирии сожгли могилу отца экс-президента Асада, пишут СМИ
В Сирии сожгли могилу отца экс-президента Асада, пишут СМИ - РИА Новости, 11.12.2024
В Сирии сожгли могилу отца экс-президента Асада, пишут СМИ
Вооруженная толпа сожгла могилу отца бывшего президента Сирии Башара Асада в его родном городе Кардахе в провинции Латакия, пишет газета Annahar. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:51
2024-12-11T17:51
2024-12-11T18:20
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Вооруженная толпа сожгла могилу отца бывшего президента Сирии Башара Асада в его родном городе Кардахе в провинции Латакия, пишет газета Annahar."Группа людей в масках сожгла мавзолей бывшего президента Сирии Хафеза Асада. <...> В этом же месте, рядом с Хафезом Асадом, был похоронен его старший сын Басиль, <...> там же была похоронена жена Хафеза Асада — Аниса Махлюф", — говорится в сообщении.По данным СМИ, в соцсетях распространились кадры, на которых видно, что могила Хафеза Асада охвачена огнем, на других — вооруженные люди стоят вокруг могилы внутри мавзолея. Смена власти в СирииС конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных городов Сирии, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста, и покинул республику. Москва в этих переговорах не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами семьи прибыл в российскую столицу, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.Как накануне сообщила газета al-Watan, временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.
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Кадры с места разгрома мавзолея отца Башара Асада
Кадры с места разгрома мавзолея отца Башара Асада
2024-12-11T17:51
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в мире, россия, хафез асад, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия
В мире, Россия, Хафез Асад, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сирия
В Сирии сожгли могилу отца экс-президента Асада, пишут СМИ
Annahar: вооруженная толпа сожгла могилу отца экс-президента Сирии Асада
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.
Вооруженная толпа сожгла могилу отца бывшего президента Сирии Башара Асада в его родном городе Кардахе в провинции Латакия, пишет газета Annahar
.
"Группа людей в масках сожгла мавзолей бывшего президента Сирии Хафеза Асада
. <...> В этом же месте, рядом с Хафезом Асадом, был похоронен его старший сын Басиль, <...> там же была похоронена жена Хафеза Асада — Аниса Махлюф", — говорится в сообщении.
По данным СМИ, в соцсетях распространились кадры, на которых видно, что могила Хафеза Асада охвачена огнем, на других — вооруженные люди стоят вокруг могилы внутри мавзолея.
Отец Башара Асада Хафез был президентом Сирии с 1971 по 2000 год.
С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных городов Сирии, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.
Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста, и покинул республику. Москва в этих переговорах не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами семьи прибыл в российскую столицу, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.
Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.
Как накануне сообщила газета al-Watan, временное правительство Сирии
на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.