Рейтинг@Mail.ru
В Сирии сожгли могилу отца экс-президента Асада, пишут СМИ - РИА Новости, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 11.12.2024 (обновлено: 18:20 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/asad-1988648023.html
В Сирии сожгли могилу отца экс-президента Асада, пишут СМИ
В Сирии сожгли могилу отца экс-президента Асада, пишут СМИ - РИА Новости, 11.12.2024
В Сирии сожгли могилу отца экс-президента Асада, пишут СМИ
Вооруженная толпа сожгла могилу отца бывшего президента Сирии Башара Асада в его родном городе Кардахе в провинции Латакия, пишет газета Annahar. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:51
2024-12-11T18:20
в мире
россия
хафез асад
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988664919_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2808facc0b22301551e0c5b46e14dbe0.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Вооруженная толпа сожгла могилу отца бывшего президента Сирии Башара Асада в его родном городе Кардахе в провинции Латакия, пишет газета Annahar."Группа людей в масках сожгла мавзолей бывшего президента Сирии Хафеза Асада. &lt;...&gt; В этом же месте, рядом с Хафезом Асадом, был похоронен его старший сын Басиль, &lt;...&gt; там же была похоронена жена Хафеза Асада — Аниса Махлюф", — говорится в сообщении.По данным СМИ, в соцсетях распространились кадры, на которых видно, что могила Хафеза Асада охвачена огнем, на других — вооруженные люди стоят вокруг могилы внутри мавзолея. Смена власти в СирииС конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных городов Сирии, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста, и покинул республику. Москва в этих переговорах не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами семьи прибыл в российскую столицу, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.Как накануне сообщила газета al-Watan, временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.
https://ria.ru/20241210/siriya-1988511965.html
https://ria.ru/20241211/peskov-1988579193.html
https://ria.ru/20241210/siriya-1988268990.html
россия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с места разгрома мавзолея отца Башара Асада
Кадры с места разгрома мавзолея отца Башара Асада
2024-12-11T17:51
true
PT0M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988664919_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b5f4f4c6e951606d3661ea30d993e9d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, хафез асад, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия
В мире, Россия, Хафез Асад, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сирия
В Сирии сожгли могилу отца экс-президента Асада, пишут СМИ

Annahar: вооруженная толпа сожгла могилу отца экс-президента Сирии Асада

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Вооруженная толпа сожгла могилу отца бывшего президента Сирии Башара Асада в его родном городе Кардахе в провинции Латакия, пишет газета Annahar.
"Группа людей в масках сожгла мавзолей бывшего президента Сирии Хафеза Асада. <...> В этом же месте, рядом с Хафезом Асадом, был похоронен его старший сын Басиль, <...> там же была похоронена жена Хафеза Асада — Аниса Махлюф", — говорится в сообщении.
Бойцы сирийской оппозиции - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
СМИ: сирийская оппозиция казнила родственника Асада
10 декабря, 21:38
По данным СМИ, в соцсетях распространились кадры, на которых видно, что могила Хафеза Асада охвачена огнем, на других — вооруженные люди стоят вокруг могилы внутри мавзолея.

Отец Башара Асада Хафез был президентом Сирии с 1971 по 2000 год.

Смена власти в Сирии

С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных городов Сирии, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения заявили, что установили контроль над страной.
Представители вооруженной оппозиции в Дамаске - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
В Кремле назвали вопросы безопасности россиян в Сирии первостепенными
Вчера, 12:35
Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста, и покинул республику. Москва в этих переговорах не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами семьи прибыл в российскую столицу, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.
Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории САР.
Как накануне сообщила газета al-Watan, временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Плановая сирийская катастрофа
10 декабря, 08:00
 
В миреРоссияХафез АсадБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024Сирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала