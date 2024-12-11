https://ria.ru/20241211/argentina-1988521827.html

В Буэнос-Айресе 18 декабря пройдет забастовка железнодорожников

В Буэнос-Айресе 18 декабря пройдет забастовка железнодорожников - РИА Новости, 11.12.2024

В Буэнос-Айресе 18 декабря пройдет забастовка железнодорожников

Железнодорожное сообщение в столице Аргентины и провинции Буэнос-Айрес будет приостановлено 18 декабря в связи с 24-часовой забастовкой крупнейшего профсоюза... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T00:30

2024-12-11T00:30

2024-12-11T00:34

в мире

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буэнос-айрес (город)

хавьер милей

братство

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МЕХИКО, 11 дек - РИА Новости. Железнодорожное сообщение в столице Аргентины и провинции Буэнос-Айрес будет приостановлено 18 декабря в связи с 24-часовой забастовкой крупнейшего профсоюза железнодорожников La Fraternidad из-за конфликта с правительством в вопросе заработной платы. "La Fraternidad ("Братство" исп.) рассмотрел ситуацию на секционных встречах и решил, что в соответствии с конституцией мы начнем борьбу с полной остановки деятельности в следующую среду, 18 декабря, которая продлится 24 часа на всей территории страны, с 00:00 часов. (06:00 мск) до 24:00", - говорится в заявлении на сайте профсоюза. Железнодорожники признали в своем заявлении забастовки неприятным шагом, который вместе с тем является единственным законным инструментом для выполнения требований рабочих. Они указали на продолжающееся снижение покупательной способности зарплат, назвав подачками 1% и 2,5% повышения в ноябре и декабре. Протестующие также обвинили правительство Хавьера Милея в том, что оно демонизирует этот протест при помощи СМИ и настраивает потребителей против компании. Президент Хавьер Милей и его правительство проводят программу резкого сокращения расходов государства, которая, в частности, включает закрытие целого ряда государственных организаций и институтов. Без работы уже остались несколько десятков тысяч госработников. Осенью протесты против политики Милея с забастовками уже проводили госслужащие, преподаватели вузов и пилоты.

https://ria.ru/20241210/germaniya-1988332950.html

https://ria.ru/20241129/italiya-1986423340.html

аргентина

буэнос-айрес (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, аргентина, буэнос-айрес (город), хавьер милей, братство