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В Буэнос-Айресе 18 декабря пройдет забастовка железнодорожников - РИА Новости, 11.12.2024
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00:30 11.12.2024 (обновлено: 00:34 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/argentina-1988521827.html
В Буэнос-Айресе 18 декабря пройдет забастовка железнодорожников
В Буэнос-Айресе 18 декабря пройдет забастовка железнодорожников - РИА Новости, 11.12.2024
В Буэнос-Айресе 18 декабря пройдет забастовка железнодорожников
Железнодорожное сообщение в столице Аргентины и провинции Буэнос-Айрес будет приостановлено 18 декабря в связи с 24-часовой забастовкой крупнейшего профсоюза... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T00:30
2024-12-11T00:34
в мире
аргентина
буэнос-айрес (город)
хавьер милей
братство
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МЕХИКО, 11 дек - РИА Новости. Железнодорожное сообщение в столице Аргентины и провинции Буэнос-Айрес будет приостановлено 18 декабря в связи с 24-часовой забастовкой крупнейшего профсоюза железнодорожников La Fraternidad из-за конфликта с правительством в вопросе заработной платы. "La Fraternidad ("Братство" исп.) рассмотрел ситуацию на секционных встречах и решил, что в соответствии с конституцией мы начнем борьбу с полной остановки деятельности в следующую среду, 18 декабря, которая продлится 24 часа на всей территории страны, с 00:00 часов. (06:00 мск) до 24:00", - говорится в заявлении на сайте профсоюза. Железнодорожники признали в своем заявлении забастовки неприятным шагом, который вместе с тем является единственным законным инструментом для выполнения требований рабочих. Они указали на продолжающееся снижение покупательной способности зарплат, назвав подачками 1% и 2,5% повышения в ноябре и декабре. Протестующие также обвинили правительство Хавьера Милея в том, что оно демонизирует этот протест при помощи СМИ и настраивает потребителей против компании. Президент Хавьер Милей и его правительство проводят программу резкого сокращения расходов государства, которая, в частности, включает закрытие целого ряда государственных организаций и институтов. Без работы уже остались несколько десятков тысяч госработников. Осенью протесты против политики Милея с забастовками уже проводили госслужащие, преподаватели вузов и пилоты.
https://ria.ru/20241210/germaniya-1988332950.html
https://ria.ru/20241129/italiya-1986423340.html
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в мире, аргентина, буэнос-айрес (город), хавьер милей, братство
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город), Хавьер Милей, Братство
В Буэнос-Айресе 18 декабря пройдет забастовка железнодорожников

Бастующие сотрудники на сутки остановят работу железной дороги в Буэнос-Айресе

© AP Photo / Alejandro MadrilАргентина
Аргентина - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Alejandro Madril
Аргентина. Архивное фото
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МЕХИКО, 11 дек - РИА Новости. Железнодорожное сообщение в столице Аргентины и провинции Буэнос-Айрес будет приостановлено 18 декабря в связи с 24-часовой забастовкой крупнейшего профсоюза железнодорожников La Fraternidad из-за конфликта с правительством в вопросе заработной платы.
"La Fraternidad ("Братство" исп.) рассмотрел ситуацию на секционных встречах и решил, что в соответствии с конституцией мы начнем борьбу с полной остановки деятельности в следующую среду, 18 декабря, которая продлится 24 часа на всей территории страны, с 00:00 часов. (06:00 мск) до 24:00", - говорится в заявлении на сайте профсоюза.
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Железнодорожники признали в своем заявлении забастовки неприятным шагом, который вместе с тем является единственным законным инструментом для выполнения требований рабочих. Они указали на продолжающееся снижение покупательной способности зарплат, назвав подачками 1% и 2,5% повышения в ноябре и декабре. Протестующие также обвинили правительство Хавьера Милея в том, что оно демонизирует этот протест при помощи СМИ и настраивает потребителей против компании.
Президент Хавьер Милей и его правительство проводят программу резкого сокращения расходов государства, которая, в частности, включает закрытие целого ряда государственных организаций и институтов. Без работы уже остались несколько десятков тысяч госработников. Осенью протесты против политики Милея с забастовками уже проводили госслужащие, преподаватели вузов и пилоты.
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