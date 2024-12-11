В Буэнос-Айресе 18 декабря пройдет забастовка железнодорожников
Бастующие сотрудники на сутки остановят работу железной дороги в Буэнос-Айресе
© AP Photo / Alejandro MadrilАргентина
© AP Photo / Alejandro Madril
Аргентина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 11 дек - РИА Новости. Железнодорожное сообщение в столице Аргентины и провинции Буэнос-Айрес будет приостановлено 18 декабря в связи с 24-часовой забастовкой крупнейшего профсоюза железнодорожников La Fraternidad из-за конфликта с правительством в вопросе заработной платы.
"La Fraternidad ("Братство" исп.) рассмотрел ситуацию на секционных встречах и решил, что в соответствии с конституцией мы начнем борьбу с полной остановки деятельности в следующую среду, 18 декабря, которая продлится 24 часа на всей территории страны, с 00:00 часов. (06:00 мск) до 24:00", - говорится в заявлении на сайте профсоюза.
Железнодорожники признали в своем заявлении забастовки неприятным шагом, который вместе с тем является единственным законным инструментом для выполнения требований рабочих. Они указали на продолжающееся снижение покупательной способности зарплат, назвав подачками 1% и 2,5% повышения в ноябре и декабре. Протестующие также обвинили правительство Хавьера Милея в том, что оно демонизирует этот протест при помощи СМИ и настраивает потребителей против компании.
Президент Хавьер Милей и его правительство проводят программу резкого сокращения расходов государства, которая, в частности, включает закрытие целого ряда государственных организаций и институтов. Без работы уже остались несколько десятков тысяч госработников. Осенью протесты против политики Милея с забастовками уже проводили госслужащие, преподаватели вузов и пилоты.