https://ria.ru/20241211/aeroport-1988707954.html

В аэропорту Сочи сняли временные ограничения

В аэропорту Сочи сняли временные ограничения - РИА Новости, 11.12.2024

В аэропорту Сочи сняли временные ограничения

Временные ограничения на работу аэропорта Сочи сняты, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T22:42

2024-12-11T22:42

2024-12-11T22:52

сочи

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

безопасность

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Временные ограничения на работу аэропорта Сочи сняты, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко."Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Сочи сняты", - говорится в сообщении ведомства.Временные ограничения вводились с 19.32 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

https://ria.ru/20241211/rosaviatsiya-1988695419.html

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сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, общество