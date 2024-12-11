https://ria.ru/20241211/rosaviatsiya-1988695419.html

Росавиация продлила рекомендации по запрету полетов в Израиль

Росавиация продлила рекомендации по запрету полетов в Израиль - РИА Новости, 11.12.2024

Росавиация продлила рекомендации по запрету полетов в Израиль

Росавиация продлила рекомендации для авиакомпаний РФ по запрету полетов в Израиль с 1.00 до 7.00 мск, сообщило ведомство. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T20:17

2024-12-11T20:17

2024-12-11T21:19

россия

израиль

ближний восток

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

в мире

хамас

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Росавиация продлила рекомендации для авиакомпаний РФ по запрету полетов в Израиль с 1.00 до 7.00 мск, сообщило ведомство."После анализа обстановки на Ближнем Востоке Росавиация продлила еще на месяц, до 11 января 2025 года, ранее выданные рекомендации по выполнению полетов из аэропортов России в аэропорты Израиля для российских эксплуатантов воздушного транспорта - такие рейсы запрещены в период с 1.00 до 7.00 мск", - рассказала Росавиация.Решение о выполнении рейсов в Израиль в остальное время, с 07.00 до 01.00 мск, российским компаниям необходимо принимать в том числе с учетом рекомендаций, изложенных в руководстве IСАО по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них, добавляет ведомство.В случае изменений в рекомендациях по выполнению полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака агентство о них проинформирует.Росавиация отмечает, что продолжает мониторить ситуацию с полетами российских авиакомпаний на Ближний Восток.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 44,7 тысячи палестинцев, пострадали свыше 106 тысяч.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241208/siriya-1987985128.html

https://ria.ru/20241201/aviatsiya-1986678269.html

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россия, израиль, ближний восток, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире, хамас