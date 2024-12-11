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В Германии прошли обыски в офисах Adidas - РИА Новости, 11.12.2024
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00:05 11.12.2024 (обновлено: 00:37 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/adidas-1988520768.html
В Германии прошли обыски в офисах Adidas
В Германии прошли обыски в офисах Adidas - РИА Новости, 11.12.2024
В Германии прошли обыски в офисах Adidas
Полиция ФРГ провела обыски в офисах немецкого производителя спортивной одежды и аксессуаров Adidas в нескольких городах во вторник в рамках налогового... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T00:05
2024-12-11T00:37
в мире
германия
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Полиция ФРГ провела обыски в офисах немецкого производителя спортивной одежды и аксессуаров Adidas в нескольких городах во вторник в рамках налогового расследования, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление представителя компании. По данным агентства, обыски прошли в рамках расследования, касающегося правил по таможенному и налоговому оформлению товаров, импортированных в Германию с 2019 года. "Во вторник власти провели обыски в офисе производителя спортивной одежды (Adidas — ред.) в городе Херцогенаурах и других офисах", — передает агентство со ссылкой на заявление представителя Adidas. Блумберг добавляет со ссылкой на представителя, что компания поддерживает связи с таможенной службой в свете расследования на протяжении нескольких лет.
https://ria.ru/20240616/adidas-1953212930.html
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в мире, германия, adidas ag
В мире, Германия, Adidas AG
В Германии прошли обыски в офисах Adidas

Блумберг: полиция Германии провела обыски в офисах Adidas по делу о налогах

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип немецкой компании спортивной одежды и обуви Adidas
Логотип немецкой компании спортивной одежды и обуви Adidas - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип немецкой компании спортивной одежды и обуви Adidas. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Полиция ФРГ провела обыски в офисах немецкого производителя спортивной одежды и аксессуаров Adidas в нескольких городах во вторник в рамках налогового расследования, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление представителя компании.
По данным агентства, обыски прошли в рамках расследования, касающегося правил по таможенному и налоговому оформлению товаров, импортированных в Германию с 2019 года.
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"Во вторник власти провели обыски в офисе производителя спортивной одежды (Adidas — ред.) в городе Херцогенаурах и других офисах", — передает агентство со ссылкой на заявление представителя Adidas.
Блумберг добавляет со ссылкой на представителя, что компания поддерживает связи с таможенной службой в свете расследования на протяжении нескольких лет.
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