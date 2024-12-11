В Германии прошли обыски в офисах Adidas
Блумберг: полиция Германии провела обыски в офисах Adidas по делу о налогах
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип немецкой компании спортивной одежды и обуви Adidas
Логотип немецкой компании спортивной одежды и обуви Adidas. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Полиция ФРГ провела обыски в офисах немецкого производителя спортивной одежды и аксессуаров Adidas в нескольких городах во вторник в рамках налогового расследования, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление представителя компании.
По данным агентства, обыски прошли в рамках расследования, касающегося правил по таможенному и налоговому оформлению товаров, импортированных в Германию с 2019 года.
"Во вторник власти провели обыски в офисе производителя спортивной одежды (Adidas — ред.) в городе Херцогенаурах и других офисах", — передает агентство со ссылкой на заявление представителя Adidas.
Блумберг добавляет со ссылкой на представителя, что компания поддерживает связи с таможенной службой в свете расследования на протяжении нескольких лет.