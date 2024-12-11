https://ria.ru/20241211/adidas-1988520768.html

В Германии прошли обыски в офисах Adidas

В Германии прошли обыски в офисах Adidas - РИА Новости, 11.12.2024

В Германии прошли обыски в офисах Adidas

Полиция ФРГ провела обыски в офисах немецкого производителя спортивной одежды и аксессуаров Adidas в нескольких городах во вторник в рамках налогового... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T00:05

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в мире

германия

adidas ag

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Полиция ФРГ провела обыски в офисах немецкого производителя спортивной одежды и аксессуаров Adidas в нескольких городах во вторник в рамках налогового расследования, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление представителя компании. По данным агентства, обыски прошли в рамках расследования, касающегося правил по таможенному и налоговому оформлению товаров, импортированных в Германию с 2019 года. "Во вторник власти провели обыски в офисе производителя спортивной одежды (Adidas — ред.) в городе Херцогенаурах и других офисах", — передает агентство со ссылкой на заявление представителя Adidas. Блумберг добавляет со ссылкой на представителя, что компания поддерживает связи с таможенной службой в свете расследования на протяжении нескольких лет.

https://ria.ru/20240616/adidas-1953212930.html

https://ria.ru/20241127/polsha-1986048569.html

германия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, adidas ag