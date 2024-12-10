https://ria.ru/20241210/zhirinovskij-1988362604.html

Володин оценил вклад Жириновского в развитие страны

Володин оценил вклад Жириновского в развитие страны - РИА Новости, 10.12.2024

Володин оценил вклад Жириновского в развитие страны

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский всегда ставил вопросы развития страны выше партийных интересов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе первого РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T12:52

2024-12-10T12:52

2024-12-10T12:52

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Основатель ЛДПР Владимир Жириновский всегда ставил вопросы развития страны выше партийных интересов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе первого заседания организационного комитета по увековечиванию памяти основателя ЛДПР. Ранее на ВДНХ под руководством Володина состоялось первое заседание организационного комитета по увековечиванию памяти Жириновского. "Владимир Вольфович делал все для того, чтобы сохранить государство. Он всегда ставил вопросы развития страны выше партийных интересов. Это можно проследить по голосованию в Государственной Думе, когда надо было поддержать судьбоносный вопрос", - сказал Володин, его слова приводит пресс-служба ГД. Он добавил, что Жириновский превыше всего ставил помощь людям. По его словам, основатель ЛДПР многое сделал для развития партийно-политической системы России. Володин отметил, что партия, созданная Жириновским, является одной из ведущих партий, ее фракция - профессиональный коллектив депутатов не только на федеральном, но и на региональном уровнях. Председатель Госдумы особо отметил профессионализм и работоспособность основателя ЛДПР, подчеркнув, что он всегда первый приходил на работу и уходил последним. "Мы с вами во исполнение решения президента в рамках оргкомитета должны выработать предложения по увековечиванию памяти Владимира Вольфовича Жириновского. Его опыт и достижения надо постараться передать следующим поколениям", - сказал Володин. Кроме того, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что сохранение памяти и наследия Жириновского "важно для русского мира, для народосбережения, для международной политики". "Их необходимо учитывать в образовательных программах средней и высшей школы, в просветительской и научно-популярной литературе, в фильмах, информационных проектах. Это действительно важно для каждого из нас, живущего в России и за её пределами, но позиционирующего себя как частицу великого русского мира", - заявил Слуцкий, его слова приводит пресс-служба ГД. Дочь основателя ЛДПР Анастасия Боцан-Харченко, возглавляющая благотворительный фонд по сохранению его наследия, подчеркнула, что "Владимир Жириновский все делал для сильной, крепкой и независимой России". Ранее президент России Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Владимира Жириновского, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Председателем оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня рождения Владимира Жириновского был назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, в состав оргкомитета, в частности, вошли председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (заместитель председателя оргкомитета), гендиректор РЖД Олег Белозеров, гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, президент РАН Геннадий Красников, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр культуры Ольга Любимова, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий, министр финансов Антон Силуанов, министр транспорта Роман Старовойт, глава Минобрнауки Валерий Фальков, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минцифры Максут Шадаев.

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https://ria.ru/20241106/zhirinovskiy-1982279891.html

https://ria.ru/20240901/ldpr-1969762837.html

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политика, россия, владимир жириновский, вячеслав володин, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, ржд